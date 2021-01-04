Посмотрите, как работает самая большая автомойка в мире

Автомойка расположена в немецком Штутгарте и, как утверждают авторы фильма, недостатка в клиентах не испытывает. Площадь комплекса — 15 тысяч квадратных метров, на которых работают 110 сотрудников. Моечный конвейер движется со скоростью 1 км/ч. Длина цепочки враща­ющихся щёток и дождеваль­ных установок составляет 50 метров, и автомобиль проходит её за 3 минуты. Всего процесс мойки кузова включает в себя 15 рабочих станций.

Помимо собственно мойки кузова, на Dr. Wash занимаются ещё и очисткой салонов: за сутки пред­приятие способно привести в порядок салоны у тысячи авто­мобилей. Интерьерных конвейеров в составе комплекса два, на каждом работают по 10 человек со строгим распреде­лением обязан­ностей: на один автомобиль в среднем уходит по 8 минут.

Помимо прочего, комплекс располагает собственным участком полировки кузова, авто­заправочной станцией и станцией замены моторного масла.

На станции установлены промыш­ленные насосы, которые качают воду для мойки из городской системы снабжения, в день потреб­ляется до 350 тысяч литров. Однако имеются здесь и специальные резер­вуары, в которых хранится вода, уже использо­ванная, но прошедшая через собственный комплекс фильтров; очищенную воду используют повторно. Утверждается, что это не только снижает расход воды, но и уменьшает нагрузку на окружающую среду.

Предприятие нуждается в немалом количестве электро­энергии. К примеру, только система сушки тратит до 6 тысяч кВт·ч в день. Этого количества электри­чества хватило бы, чтобы в течение года покрывать потреб­ности двух средних домашних хозяйств.

Самая простая мойка кузова стоит здесь 8 евро (725 рублей), а комплекс услуг, включающий очистку салона и ручное покрытие кузова воском, — 40 евро (3600 рублей).