Посмотрите, как работает самая большая автомойка в мире
Дмитрий Елизаров
Немецкий телеканал Welt опубликовал фильм об автомоечном предприятии Dr. Wash, которое называет самой крупной автомойкой на планете. Через конвейеры предприятия проходит до 4 тысяч автомобилей в день.
Автомойка расположена в немецком Штутгарте и, как утверждают авторы фильма, недостатка в клиентах не испытывает. Площадь комплекса — 15 тысяч квадратных метров, на которых работают 110 сотрудников. Моечный конвейер движется со скоростью
1 км/ч.Длина цепочки вращающихся щёток и дождевальных установок составляет 50 метров, и автомобиль проходит её за 3 минуты. Всего процесс мойки кузова включает в себя 15 рабочих станций.
Помимо собственно мойки кузова, на Dr. Wash занимаются ещё и очисткой салонов: за сутки предприятие способно привести в порядок салоны у тысячи автомобилей. Интерьерных конвейеров в составе комплекса два, на каждом работают по 10 человек со строгим распределением обязанностей: на один автомобиль в среднем уходит по 8 минут.
Помимо прочего, комплекс располагает собственным участком полировки кузова, автозаправочной станцией и станцией замены моторного масла.
На станции установлены промышленные насосы, которые качают воду для мойки из городской системы снабжения, в день потребляется до 350 тысяч литров. Однако имеются здесь и специальные резервуары, в которых хранится вода, уже использованная, но прошедшая через собственный комплекс фильтров; очищенную воду используют повторно. Утверждается, что это не только снижает расход воды, но и уменьшает нагрузку на окружающую среду.
Предприятие нуждается в немалом количестве электроэнергии. К примеру, только система сушки тратит до 6 тысяч кВт·ч в день. Этого количества электричества хватило бы, чтобы в течение года покрывать потребности двух средних домашних хозяйств.
Самая простая мойка кузова стоит здесь 8 евро (725 рублей), а комплекс услуг, включающий очистку салона и ручное покрытие кузова воском, — 40 евро (3600 рублей).
В октябре одна из американских компаний, специализирующихся на оборудовании для автомоек, опубликовала видео, иллюстрирующее первую мойку автомобиля за 44 года: всё это время пожилой Datsun 240Z простоял в сарае.