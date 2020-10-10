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Посмотрите, как выглядит гигантский монстр-трак на обычных колёсах

Новости

Михаил Кондратьев

В «Фейсбуке» на страничке компании Holley опубликовали видео о том, как гигантский бигфут готовят к транспортировке. Герой ролика — Bigfoot 5, один из самых крупных монстр-траков в мире. Масса каждого его колеса превышает тонну.

  • Этот шоу-кар был построен в 1986 году и с тех пор многократно дорабатывался. В своё время он был самым высоким, широким и тяжёлым монстр-траком вообще, его масса варьировалась от 12,5 до 17 тонн.

  • Диаметр колёс бигфута достигает трёх метров, а шины изготовлены компанией Firestone. Изначально они были предназначены для автопоезда LeTourneau TC-497, построенного по заказу министерства обороны США в 1950-х.

  • Так как бигфутам таких размеров, очевидно, нельзя передвигаться по обычным дорогам, для их транспортировки обычно используется тягач с прицепом — но и в качестве груза Bigfoot 5 слишком большой. Поэтому для его перевозки необходимо каждый раз снимать гигантские колёса.

Ходили когда-нибудь на шоу монстр-траков?

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