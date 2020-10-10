Посмотрите, как выглядит гигантский монстр-трак на обычных колёсах

Этот шоу-кар был построен в 1986 году и с тех пор многократно дорабатывался. В своё время он был самым высоким, широким и тяжёлым монстр-траком вообще, его масса варьировалась от 12,5 до 17 тонн.

Диаметр колёс бигфута достигает трёх метров, а шины изготовлены компанией Firestone. Изначально они были предназначены для автопоезда LeTourneau TC-497, построенного по заказу министерства обороны США в 1950-х.