Не только размер: 10 очень странных лимузинов

7 штрафов за сумасшедшие (во всех смыслах) превышения скорости

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Алексей Олефиренко

Ничто в мире не совершенно. В особенности — скоростные камеры и радары, которые тоже часто дают осечки. Но если ГИБДД от этих осечек ни горячо, ни холодно, то водители от них могут испытать настоящий шок… и лишиться внуши­тельной суммы денег. Вспоминаем яркие примеры осечек, причём не только со стороны камер, но и со стороны водителей.

Самый большой штраф за превышение скорости

В рейтинге самых крупных штрафов за превыше­ние скорости лидер не меняется вот уже 10 лет. Первую строчку за собой надолго застолбил 47-лет­ний житель Швейцарии, который решил испытать все возмож­ности своего Mercedes-Benz SLS AMG на обществен­ных дорогах. Испытания прошли «успешно»: машина разогналась до 290 километров в час, превысив лимит на 170 км/ч.

Поскольку в Швейцарии размеры штрафов зависят от доходов, любителю скорости выписали квитанцию на рекорд­ную сумму, которая была экви­валентна 1 миллиону долларов США.

Очень быстрый белорус

В 2016 году водитель внедорожника Mercedes-Benz разогнался на трассе «Минск-Гродно» до 299 километров в час. Скорость зафикси­ровали на 198-м километре автодороги М-6. Согласно пресс-релизу Госавто­инспекции, это был рекорд для белорусских дорог.

Водителем машины оказался 23-летний молодой человек, который до этого 27 раз привле­кался к ответ­ствен­ности за нарушения правил дорожного движения. В 14 случаях — за злостное наруше­ние скоростного режима. В Беларуси за превышение скорости расплачи­ваются либо деньгами, либо правами, а учитывая, что это был далеко не первый проступок «гонщика», не исключено, что сейчас он всё ещё ездит только на пассажирском кресле.

Глюки скоростных камер

А теперь о тех самых осечках. Вот несколько примеров того, как электроника давала сбой и выписывала штрафы, вероятность которых близка к нулю.

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Героями одной из недавних историй стали седан Hyundai Solaris и система «Декарт», которая вычисляет среднюю скорость движения на участке дороги между двумя камерами. Своими электрон­ными мозгами она посчитала, что бюджетный седан умудрился проехать четыре километра всего за 45 секунд. Таким образом, средняя скорость Соляриса составила 313 километров в час! Таких Hyundai Solaris не только в Белгородской области, где произошёл инцидент, да и по всей России не сыщешь: официально заявленная максималка Соляриса составляет 193 километра в час!

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Любопытно, что это не первые причуды системы «Декарт» в Белгородской области. Незадолго до этого она насчитала 304 километра в час универсалу Opel Astra Caravan, а его владельцу выписала 5 тысяч рублей штрафа. Ни Астра, ни Солярис с такой скоростью пере­мещаться не могут, но в ГИБДД продолжают настаивать, что именно хозяевам машин необходимо доказы­вать, что они этого не делали, так как принцип презумпции невинов­ности в данном случае не действует. А камеры пообещали проверить.

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О водителях маршруток, которые могут одновременно обилечивать салон, говорить по телефону, курить и завари­вать чай, не шутил только ленивый. Так они ещё и очень быстро ездят! Согласно снимку, сделанному скоростной камерой Ульяновска, маршрутная ГАЗель способна разогнаться до 233 километров в час. По крайней мере, так думают дорожные камеры в городе.

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18 января 2014 года, Ижевск. 2 часа ночи. Город спит. И, пока никто не видит, по улицам буквально носится бешеная Daewoo Nexia со скоростью 269 километров в час! Не верится? Вот и нам не верится. И водителю Нексии. И, к счастью для него, ГИБДД тоже не поверилось. Как оказалось, глюк камеры был связан с тем, что именно в этот момент её обслужи­вали. Поэтому система докинула Нексии 200 лишних километров в час. Тем не менее, раз камера сработала и «письмо счастья» владельцу пришло, значит, нарушение всё-таки было. Но явно не такое масштабное, потому что максималка Nexia — 175 км/ч.

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Иногда камеры умудряются фотографи­ровать не эвакуатор, который движется с превыше­нием скорости, а машину на его платформе. Интернет помнит как минимум две такие истории. Первая произошла в Пензе, когда Subaru WRX STI везли на автовозе в салон. Тогда система посчитала, что «горячий» седан едет с превышением скоростного лимита на 15 кило­метров в час, хотя на фото­графии у неё даже колёса не вращаются. Второй инцидент случился с владельцем хэтчбека Hyundai Solaris из Татарстана. Машине, которая мирно стояла на эвакуаторе, насчитали 82 километра в час там, где ограни­чение составляло 60. Лишь через месяц разбира­тельств и тяжб в ГИБДД признали, что система допустила ошибку. И «письмо счастья» было пере­направлено водителю эвакуатора.

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