7 штрафов за сумасшедшие (во всех смыслах) превышения скорости

В рейтинге самых крупных штрафов за превыше­ние скорости лидер не меняется вот уже 10 лет. Первую строчку за собой надолго застолбил 47-лет ­ний житель Швейцарии, который решил испытать все возмож­ности своего Mercedes-Benz SLS AMG на обществен­ных дорогах. Испытания прошли «успешно»: машина разогналась до 290 километров в час, превысив лимит на 170 км/ч.

Поскольку в Швейцарии размеры штрафов зависят от доходов, любителю скорости выписали квитанцию на рекорд­ную сумму, которая была экви­валентна 1 миллиону долларов США.