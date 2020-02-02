7 штрафов за сумасшедшие (во всех смыслах) превышения скорости
Алексей Олефиренко
Ничто в мире не совершенно. В особенности — скоростные камеры и радары, которые тоже часто дают осечки. Но если ГИБДД от этих осечек ни горячо, ни холодно, то водители от них могут испытать настоящий шок… и лишиться внушительной суммы денег. Вспоминаем яркие примеры осечек, причём не только со стороны камер, но и со стороны водителей.
Самый большой штраф за превышение скорости
В рейтинге самых крупных штрафов за превышение скорости лидер не меняется вот уже 10 лет. Первую строчку за собой надолго застолбил
Поскольку в Швейцарии размеры штрафов зависят от доходов, любителю скорости выписали квитанцию на рекордную сумму, которая была эквивалентна 1 миллиону долларов США.
Очень быстрый белорус
В 2016 году водитель внедорожника Mercedes-Benz разогнался на трассе «Минск-Гродно» до 299 километров в час. Скорость зафиксировали на
Водителем машины оказался 23-летний молодой человек, который до этого 27 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Глюки скоростных камер
А теперь о тех самых осечках. Вот несколько примеров того, как электроника давала сбой и выписывала штрафы, вероятность которых близка к нулю.
Героями одной из недавних историй стали седан Hyundai Solaris и система «Декарт», которая вычисляет среднюю скорость движения на участке дороги между двумя камерами. Своими электронными мозгами она посчитала, что бюджетный седан умудрился проехать четыре километра всего за 45 секунд. Таким образом, средняя скорость Соляриса составила 313 километров в час! Таких Hyundai Solaris не только в Белгородской области, где произошёл инцидент, да и по всей России не сыщешь: официально заявленная максималка Соляриса составляет 193 километра в час!
Любопытно, что это не первые причуды системы «Декарт» в Белгородской области. Незадолго до этого она насчитала 304 километра в час универсалу Opel Astra Caravan, а его владельцу выписала 5 тысяч рублей штрафа. Ни Астра, ни Солярис с такой скоростью перемещаться не могут, но в ГИБДД продолжают настаивать, что именно хозяевам машин необходимо доказывать, что они этого не делали, так как принцип презумпции невиновности в данном случае не действует. А камеры пообещали проверить.
О водителях маршруток, которые могут одновременно обилечивать салон, говорить по телефону, курить и заваривать чай, не шутил только ленивый. Так они ещё и очень быстро ездят! Согласно снимку, сделанному скоростной камерой Ульяновска, маршрутная ГАЗель способна разогнаться до 233 километров в час. По крайней мере, так думают дорожные камеры в городе.
18 января 2014 года, Ижевск. 2 часа ночи. Город спит. И, пока никто не видит, по улицам буквально носится бешеная Daewoo Nexia со скоростью 269 километров в час! Не верится? Вот и нам не верится. И водителю Нексии. И, к счастью для него, ГИБДД тоже не поверилось. Как оказалось, глюк камеры был связан с тем, что именно в этот момент её обслуживали. Поэтому система докинула Нексии 200 лишних километров в час. Тем не менее, раз камера сработала и «письмо счастья» владельцу пришло, значит, нарушение всё-таки было. Но явно не такое масштабное, потому что максималка Nexia —
Иногда камеры умудряются фотографировать не эвакуатор, который движется с превышением скорости, а машину на его платформе. Интернет помнит как минимум две такие истории. Первая произошла в Пензе, когда Subaru WRX STI везли на автовозе в салон. Тогда система посчитала, что «горячий» седан едет с превышением скоростного лимита на 15 километров в час, хотя на фотографии у неё даже колёса не вращаются. Второй инцидент случился с владельцем хэтчбека Hyundai Solaris из Татарстана. Машине, которая мирно стояла на эвакуаторе, насчитали 82 километра в час там, где ограничение составляло 60. Лишь через месяц разбирательств и тяжб в ГИБДД признали, что система допустила ошибку. И «письмо счастья» было перенаправлено водителю эвакуатора.