Hyundai подарил многодетной семье новый автомобиль

Отец Дон и мать Мишель прославились осенью 2018 года благодаря участию в телепередаче Good Morning America. Пара живёт в штате Огайо и имеет шестерых взрослых детей в возрасте от 18 до 29 лет. Сначала родители планировали устроить пенсию своей мечты с переездом в солнечную Флориду. Но затем Мишель встретила на работе в школе маленькую Лили, которая жила в детдоме.

Семья Бошенов решила удочерить Лили, но оказалось, что у неё есть брат и две сестры, поэтому пришлось забрать всех. Мишель и Дона не остановил даже тот факт, что у одного из детей есть редкое заболевание печени.