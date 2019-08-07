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Hyundai подарил многодетной семье новый автомобиль

Новости

Николай Андреев

Американский офис Hyundai подарил семье Бошен, которая состоит из 12 человек, самый большой кроссовер марки – новенький восьмиместный Palisade. Об этой истории рассказало издание Autoblog.

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  • Отец Дон и мать Мишель прославились осенью 2018 года благодаря участию в телепередаче Good Morning America. Пара живёт в штате Огайо и имеет шестерых взрослых детей в возрасте от 18 до 29 лет. Сначала родители планировали устроить пенсию своей мечты с переездом в солнечную Флориду. Но затем Мишель встретила на работе в школе маленькую Лили, которая жила в детдоме.

  • Семья Бошенов решила удочерить Лили, но оказалось, что у неё есть брат и две сестры, поэтому пришлось забрать всех. Мишель и Дона не остановил даже тот факт, что у одного из детей есть редкое заболевание печени.

  • История Бошенов моментально стала популярной в США. А осенью прошлого года Hyundai пригласил семью на премьеру нового Palisade в Лос-Анджелесе. Недавно кроссовер поступил в продажу и многодетная семья стала одним из первых обладателей Palisade, причём бесплатно.

Hyundai Palisade предлагается только с одним двигателем – бензиновым 3.8 V6 мощностью 295 лошадиных сил. Он работает в паре с восьми­ступенчатым «автоматом» и полным приводом. В восьми­местном салоне есть 16 подстаканников, семь USB-разъёмов и система внутрен­ней связи задних пассажиров с водителем. В России Palisade поступит в продажу в 2020 году.

Хороший поступок со стороны Hyundai?

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