7-местный кроссовер Dacia: новые подробности

Сейчас будущий кроссовер известен под внутри­заводским обозначе­нием RJI. При длине примерно 4,5 метра новинка от Dacia окажется сопо­ставима по габаритам, к примеру, с Kia Sportage и на 20 санти­метров превзойдёт в длину российский Renault Duster.

Построят кроссовер на той же платформе CMF-B, на которой базируются модели Logan и Sandero нового поколения — они были пред­ставлены в сентябре. Смена платформы позволит компании снабдить вседорожник рядом новых водитель­ских ассистентов, включая систему экстренного торможения и ассистент трогания на подъёме.

Как и у легковых моделей Dacia, в моторную гамму новинки не планируется включать дизель. Его место займут гибридные силовые установки, которых будет сразу две — «мягкая» 12-вольто ­вая надстройка на 1,3-литровый турбомотор и полноценный гибрид. Последний вариант позаим­ствуют у Renault Clio: электро­мотор и 1,6-литровый бензиновый двигатель развивают на хэтче 140 л.с. Однако для более бюджетной марки Dacia систему лишат некоторых функций — в частности, системы рекуперативного торможения.

Набор ДВС для кроссовера составят из литрового турбомотора на 100 и 120 л.с., а также неэлектрифи­цированной версии двигателя объёмом 1,3 литра. Как ожидается, она будет развивать до 160 л.с.

Сборкой кроссовера займётся румынский завод компании, а продажи новинки, по данным издания, стартуют в конце следующего года. Как именно назовут семи­местный вседорожник, пока неизвестно.