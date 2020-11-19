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7-местный кроссовер Dacia: новые подробности

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Дмитрий Елизаров

Румынская компания Dacia начнёт сборку совершенно новой модели — большого семи­местного кроссовера — уже в октябре 2021 года, сообщает издание L’Argus. Вседорожник станет заменой компакт­вэну Lodgy и универсалу Logan MCV и окажется первым гибридом в истории марки.

  • Сейчас будущий кроссовер известен под внутри­заводским обозначе­нием RJI. При длине примерно 4,5 метра новинка от Dacia окажется сопо­ставима по габаритам, к примеру, с Kia Sportage и на 20 санти­метров превзойдёт в длину российский Renault Duster.

  • Построят кроссовер на той же платформе CMF-B, на которой базируются модели Logan и Sandero нового поколения — они были пред­ставлены в сентябре. Смена платформы позволит компании снабдить вседорожник рядом новых водитель­ских ассистентов, включая систему экстренного торможения и ассистент трогания на подъёме.

  • Как и у легковых моделей Dacia, в моторную гамму новинки не планируется включать дизель. Его место займут гибридные силовые установки, которых будет сразу две — «мягкая» 12-вольто­вая надстройка на 1,3-литровый турбомотор и полноценный гибрид. Последний вариант позаим­ствуют у Renault Clio: электро­мотор и 1,6-литровый бензиновый двигатель развивают на хэтче 140 л.с. Однако для более бюджетной марки Dacia систему лишат некоторых функций — в частности, системы рекуперативного торможения.

  • Набор ДВС для кроссовера составят из литрового турбомотора на 100 и 120 л.с., а также неэлектрифи­цированной версии двигателя объёмом 1,3 литра. Как ожидается, она будет развивать до 160 л.с.

  • Сборкой кроссовера займётся румынский завод компании, а продажи новинки, по данным издания, стартуют в конце следующего года. Как именно назовут семи­местный вседорожник, пока неизвестно.

  • О намерении компании снять с производства универсал, компактвэн и грузо­пассажирский Dokker сообщалось в октябре. Тогда в Dacia подтвердили планы заменить сразу три модели в линейке одной, но более актуальной для современного рынка. Что касается россий­ского Renault Duster, то модерни­зиро­ванная версия кроссовера осенью была замечена на испытаниях на терри­тории АвтоВАЗа, но когда именно вседорожник обоснуется на отече­ственном конвейере, пока неизвестно.

Пригодился бы у нас семиместный Дастер?

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