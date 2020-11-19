7-местный кроссовер Dacia: новые подробности
Дмитрий Елизаров
Румынская компания Dacia начнёт сборку совершенно новой модели — большого семиместного кроссовера — уже в октябре 2021 года, сообщает издание L’Argus. Вседорожник станет заменой компактвэну Lodgy и универсалу Logan MCV и окажется первым гибридом в истории марки.
Сейчас будущий кроссовер известен под внутризаводским обозначением RJI. При длине примерно 4,5 метра новинка от Dacia окажется сопоставима по габаритам, к примеру, с Kia Sportage и на 20 сантиметров превзойдёт в длину российский Renault Duster.
Построят кроссовер на той же платформе
CMF-B,на которой базируются модели Logan и Sandero нового поколения — они были представлены в сентябре. Смена платформы позволит компании снабдить вседорожник рядом новых водительских ассистентов, включая систему экстренного торможения и ассистент трогания на подъёме.
Как и у легковых моделей Dacia, в моторную гамму новинки не планируется включать дизель. Его место займут гибридные силовые установки, которых будет сразу две — «мягкая»
12-вольтовая надстройка на 1,3-литровый турбомотор и полноценный гибрид. Последний вариант позаимствуют у Renault Clio: электромотор и 1,6-литровый бензиновый двигатель развивают на хэтче 140 л.с. Однако для более бюджетной марки Dacia систему лишат некоторых функций — в частности, системы рекуперативного торможения.
Набор ДВС для кроссовера составят из литрового турбомотора на 100 и 120 л.с., а также неэлектрифицированной версии двигателя объёмом 1,3 литра. Как ожидается, она будет развивать до 160 л.с.
Сборкой кроссовера займётся румынский завод компании, а продажи новинки, по данным издания, стартуют в конце следующего года. Как именно назовут семиместный вседорожник, пока неизвестно.
О намерении компании снять с производства универсал, компактвэн и грузопассажирский Dokker сообщалось в октябре. Тогда в Dacia подтвердили планы заменить сразу три модели в линейке одной, но более актуальной для современного рынка. Что касается российского Renault Duster, то модернизированная версия кроссовера осенью была замечена на испытаниях на территории АвтоВАЗа, но когда именно вседорожник обоснуется на отечественном конвейере, пока неизвестно.