Китайские титаны: 9 кроссоверов из КНР, готовых конкурировать с Highlander и Palisade

Первым приходит на ум GAC GS8, у которого брутальная внешность, внушитель­ные габариты, три комплектации и вполне современная силовая установка. При этом суммы в китайском прайс-листе куда скромнее, чем в корейском и японском.

Семиместный GS8 оснащается двухлитровым турбо­мотором, который развивает 190 лошадиных сил и 300 Н·м крутящего момента, а также сочетается с шестиступен­чатым автоматом Aisin. Уже в базе кроссовер идёт с трёхзонным климат-контролем, круиз-контролем, шестью подушками безопас­ности, а также электро­регулировками передних сидений. За доплату GS8 обзаведётся системой полного привода, свето­диодными фарами, контурной подсветкой салона, а также системой очистки воздуха, поступающего в салон.