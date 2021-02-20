Китайские титаны: 9 кроссоверов из КНР, готовых конкурировать с Highlander и Palisade
Алексей Олефиренко
Огромный, семиместный кроссовер с тремя рядами кресел — что-то вроде квинтэссенции идеального автомобиля второго десятилетия XXI века. Проблема только в одном: они дорогие! Но что делать, если такую машину хочется, а средств на неё не хватает? Например, получше присмотреться к китайским автопроизводителям! Мы нашли девять достойных внимания вариантов.
GAC GS8
Первым приходит на ум GAC GS8, у которого брутальная внешность, внушительные габариты, три комплектации и вполне современная силовая установка. При этом суммы в китайском прайс-листе куда скромнее, чем в корейском и японском.
Семиместный GS8 оснащается двухлитровым турбомотором, который развивает 190 лошадиных сил и 300 Н·м крутящего момента, а также сочетается с шестиступенчатым автоматом Aisin. Уже в базе кроссовер идёт с трёхзонным климат-контролем, круиз-контролем, шестью подушками безопасности, а также электрорегулировками передних сидений. За доплату GS8 обзаведётся системой полного привода, светодиодными фарами, контурной подсветкой салона, а также системой очистки воздуха, поступающего в салон.
В 2021 году цены на GS8 начинаются от
Exeed VX
Ещё более серьёзный противник прибудет к концу 2021 года — Exeed VX, большой кроссовер суббренда Chery, который в России называется Cheryexeed.
С февраля этого года линейка силовых агрегатов для VX в Китае увеличилась вдвое: если раньше кроссовер можно было купить только с турбированным 1.6 на 197 л.с. и передним приводом, то теперь появилась двухлитровая «четвёрка» мощностью 254 «лошади». Она идёт с полным приводом, и, по предварительной информации, именно такой вариант будет продаваться у нас.
В Китае цены на VX начинаются с 205 тысяч юаней, что эквивалентно сумме в 2,35 миллиона рублей. Кроссовер с двухлитровым мотором стоит минимум 230 тысяч юаней (2,6 миллиона рублей). Вероятно, именно на эту цену и надо ориентироваться.
Chery Tiggo 8 Pro
И даже в случае с китайскими автомобилями можно ещё немного сэкономить. Например, не ждать приезда VX, потерпеть месяц и приобрести более доступный и компактный, но всё ещё семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro.
Автомобиль уже прошёл все сертификационные тесты и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Как и базовый Exeed VX, Tiggo 8 Pro оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Однако марка Chery не претендует на звание премиальной и не собирается отнимать клиентов у собственного же подразделения. А значит, и цены на «восьмёрку» должны быть очень привлекательными.
Jetour X95 Pro
Возможно, вы удивитесь, но премиальный Exeed не единственный люксовый суббренд китайского автогиганта Chery. Есть ещё и марка Jetour, которая выпускает модель Х95 Pro. И технически это тот же самый Tiggo 8 Pro, но с яркой внешностью и богатым оснащением.
Как и Tiggo, кроссовер от Jetour имеет внушительные габариты (длина кузова — 4875 миллиметров, колёсная база — 2855 миллиметров) и семь посадочных мест. Двигатель тоже знаком по двум предыдущим моделям из этого списка: 1,6-литровая «турбочетвёрка» на 197 лошадиных сил и 290 Н·м, работающая в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.
В салоне — буйство цифровых технологий. Вместо приборки — экран, мультимедийка огромная, а климат-контроль управляется сенсорной панелью. В Китае флагманский Jetour стоит от 150 тысяч юаней, то есть от 1,7 миллиона рублей.
Geely KX11
И если у Jetour шансов появиться в России почти нет, то у этой модели они весьма неплохие. Речь о Geely KX11, который построен на платформе Volvo и должен оформить свой дебют в апреле, в рамках Шанхайского автосалона.
Как и в случае с кросс-купе Geely Tugella, в основе КХ11 будет платформа СМА. Двигатель запланирован один — двухлитровая «турбочетвёрка». Однако для него предложат два варианта форсировки: на 218 и 238 лошадиных сил. Несмотря на не очень большие размеры (длина кроссовера составит 4770 миллиметров, ширина — 1895, высота — 1689), КХ11 будет предлагаться и в семиместном исполнении. Иначе чтобы он тут делал?
Продажи кроссовера в Китае стартуют ближе к лету, а до конца года КХ11 может добраться и до России. Из интересных особенностей — интерьер с тремя экранами, светодиодная оптика спереди и сзади, а также широкий выбор колёсных дисков диаметром до 20 дюймов.
Changan CS95
Продажи большого кроссовера Changan CS95 должны были начаться в России ещё в прошлом году, но пандемия и рестайлинг модели внесли коррективы. Как бы там ни было, знайте: в Китае есть такой вот пятиметровый красавец, в салоне которого три ряда сидений, медиакомплекс с 12,3-дюймовым экраном, адаптивный круиз-контроль, а также трёхзонный климат, панорамная крыша и контурная подсветка. Богатейше!
Как и большинство китайских автомобилей, разнообразием силовых установок кроссовер не отличается: CS95 оснащается только двухлитровым турбомотором мощностью 233 лошадиных сил и крутящим моментом 360 Н·м, коробка передач тоже одна — шестиступенчатый «автомат». А вот привод может быть как передним, так и подключаемым полным: всё зависит от выбранной комплектации.
Если CS95 и доберётся до России, то стоить он, вероятно, будет в районе 2,2–2,5 миллиона рублей.
Geely Hao Yue
У Geely Hao Yue шансов попасть в Россию не так много, но они всё же есть. Построенный на платформе минивэна Jiaji, по габаритам он немного уступает упомянутому выше GAC GS8 и Chery Tiggo 8 Pro. Но при этом тоже вмещает на борт до семи пассажиров, а уж по богатству салона точно не хуже своих соотечественников: у машины шесть подушек безопасности уже в базовой комплектации, а в качестве опций присутствуют и адаптивный круиз-контроль, и камеры кругового обзора, и проекционный дисплей.
По моторам и трансмиссиям дела у Hao Yue пока идут скромно: есть 1,8-литровая наддувная «четвёрка» (184 л.с., 300 Н·м), которая сочетается с шестиступенчатым «автоматом», а также полуторалитровый трёхцилиндровый двигатель с мощным стартер-генератором (190 л.с., 300 Н·м). С ним сочетается только семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод у кроссовера может быть лишь передним, но в ближайшем будущем не исключено появление полноприводной версии.
Цены на Hao Yue начинаются от 110 тысяч юаней. По текущему курсу валют это 1,25 миллиона рублей.
FAW Bestune T99
В ближайшее время в России должны начаться продажи кроссовера FAW Bestune T77, а вот судьба флагманского кроссовера Т99 в наших краях пока туманна. Впрочем, нам не стоит слишком расстраиваться: он хоть и большой, но в конкуренты Хайлендеру и Палисаду годится с натяжкой, потому что больше пяти человек в эту машину не затолкаешь.
Впрочем, у Т99 есть несколько козырей в рукаве, которые делают его очень даже привлекательным. Это и три стилистических пакета (базовый, люксовый и спортивный), и современный интерьер с цифровой панелью приборов и 12-дюймовым экраном мультимедийки, и сенсорное управление климатом, и даже голографический ассистент с голосовым управлением.
По части техники Bestune T99 звёзд с неба не хватает: покупателям предложен исключительно двухлитровый турбомотор, который развивает 224 лошадиные силы и агрегатируется с восьмиступенчатым «автоматом». Привод, в лучших традициях китайских громил, передний.
На родине флагман модельного ряда FAW оценивается минимум в 160 тысяч юаней, что эквивалентно 1,8 миллиона рублей.
Hongqi HS7
Напоследок — флагманский кроссовер главной автомобильной марки Китая. Той самой Hongqi, которая делает представительские седаны для правительственной элиты страны. И, как полагается самому роскошному кроссоверу, HS7 упакован по полной программе: три ряда сидений (первые два — с подогревом и вентиляцией, как у Palisade), аудиосистема Bose, натуральные кожа и дерево, адаптивный круиз-контроль, пневматическая подвеска…
Технические характеристики HS7 тоже выгодно выделяются на фоне всех предыдущих машин — целых 337 лошадиных сил и 445 Н·м момента! Такие числа удалось получить благодаря турбированному трёхлитровому двигателю V6. Он работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin и разгоняет массивный кроссовер до 100 километров в час за 7,8 секунды. Привод полный. Кажется, эта модель способна побороться не только с Highlander и Palisade, но даже с Mercedes-Benz GLS и BMW X7.