Джипы до «Джипа»: какими были внедорожники до 1941 года

Китайские титаны: 9 кроссоверов из КНР, готовых конкурировать с Highlander и Palisade

Подборки

Алексей Олефиренко

Огромный, семиместный кроссовер с тремя рядами кресел — что-то вроде квинтэс­сенции идеального автомобиля второго десятилетия XXI века. Проблема только в одном: они дорогие! Но что делать, если такую машину хочется, а средств на неё не хватает? Например, получше присмотреться к китайским автопроиз­водителям! Мы нашли девять достойных внимания вариантов.

GAC GS8

1/9

Первым приходит на ум GAC GS8, у которого брутальная внешность, внушитель­ные габариты, три комплектации и вполне современная силовая установка. При этом суммы в китайском прайс-листе куда скромнее, чем в корейском и японском.

Семиместный GS8 оснащается двухлитровым турбо­мотором, который развивает 190 лошадиных сил и 300 Н·м крутящего момента, а также сочетается с шестиступен­чатым автоматом Aisin. Уже в базе кроссовер идёт с трёхзонным климат-контролем, круиз-контролем, шестью подушками безопас­ности, а также электро­регулировками передних сидений. За доплату GS8 обзаведётся системой полного привода, свето­диодными фарами, контурной подсветкой салона, а также системой очистки воздуха, поступающего в салон.

В 2021 году цены на GS8 начинаются от 2 098 000 рублей. Самый дешёвый Highlander встанет в 3 861 000 рублей, а Palisade — в 3 349 000 рублей.

Exeed VX

1/5

Ещё более серьёзный противник прибудет к концу 2021 года — Exeed VX, большой кроссовер суббренда Chery, который в России называется Cheryexeed.

С февраля этого года линейка силовых агрегатов для VX в Китае увеличилась вдвое: если раньше кроссовер можно было купить только с турбированным 1.6 на 197 л.с. и передним приводом, то теперь появилась двух­литровая «четвёрка» мощностью 254 «лошади». Она идёт с полным приводом, и, по предвари­тельной информации, именно такой вариант будет продаваться у нас.

В Китае цены на VX начинаются с 205 тысяч юаней, что экви­валентно сумме в 2,35 миллиона рублей. Кроссовер с двух­литровым мотором стоит минимум 230 тысяч юаней (2,6 миллиона рублей). Вероятно, именно на эту цену и надо ориентироваться.

Chery Tiggo 8 Pro

И даже в случае с китайскими автомобилями можно ещё немного сэкономить. Например, не ждать приезда VX, потерпеть месяц и приобрести более доступный и компактный, но всё ещё семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro.

Автомобиль уже прошёл все сертификаци­онные тесты и получил Одобрение типа транс­портного средства (ОТТС). Как и базовый Exeed VX, Tiggo 8 Pro оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил, роботи­зированной коробкой передач и передним приводом. Однако марка Chery не претендует на звание премиальной и не собирается отнимать клиентов у собственного же подраз­деления. А значит, и цены на «восьмёрку» должны быть очень привлекатель­ными.

Jetour X95 Pro

1/4

Возможно, вы удивитесь, но премиальный Exeed не единственный люксовый суббренд китайского автогиганта Chery. Есть ещё и марка Jetour, которая выпускает модель Х95 Pro. И технически это тот же самый Tiggo 8 Pro, но с яркой внешностью и богатым оснащением.

Как и Tiggo, кроссовер от Jetour имеет внушитель­ные габариты (длина кузова — 4875 милли­метров, колёсная база — 2855 милли­метров) и семь посадочных мест. Двигатель тоже знаком по двум преды­дущим моделям из этого списка: 1,6-литровая «турбочетвёрка» на 197 лошадиных сил и 290 Н·м, работающая в паре с семиступен­чатой роботи­зированной коробкой передач.

В салоне — буйство цифровых технологий. Вместо приборки — экран, мультимедийка огромная, а климат-контроль управляется сенсорной панелью. В Китае флагманский Jetour стоит от 150 тысяч юаней, то есть от 1,7 миллиона рублей.

Geely KX11

1/5

И если у Jetour шансов появиться в России почти нет, то у этой модели они весьма неплохие. Речь о Geely KX11, который построен на платформе Volvo и должен оформить свой дебют в апреле, в рамках Шанхайского автосалона.

Как и в случае с кросс-купе Geely Tugella, в основе КХ11 будет платформа СМА. Двигатель запланирован один — двухлитровая «турбо­четвёрка». Однако для него предложат два варианта форсировки: на 218 и 238 лошадиных сил. Несмотря на не очень большие размеры (длина кроссовера составит 4770 милли­метров, ширина — 1895, высота — 1689), КХ11 будет предлагаться и в семи­местном исполнении. Иначе чтобы он тут делал?

Продажи кроссовера в Китае стартуют ближе к лету, а до конца года КХ11 может добраться и до России. Из интересных особен­ностей — интерьер с тремя экранами, свето­диодная оптика спереди и сзади, а также широкий выбор колёсных дисков диаметром до 20 дюймов.

Changan CS95

1/5

Продажи большого кроссовера Changan CS95 должны были начаться в России ещё в прошлом году, но пандемия и рестайлинг модели внесли коррективы. Как бы там ни было, знайте: в Китае есть такой вот пятиметровый красавец, в салоне которого три ряда сидений, медиа­комплекс с 12,3-дюймовым экраном, адаптивный круиз-контроль, а также трёхзонный климат, панорамная крыша и контурная подсветка. Богатейше!

Как и большинство китайских автомобилей, разно­образием силовых установок кроссовер не отличается: CS95 оснащается только двух­литровым турбомотором мощностью 233 лошадиных сил и крутящим моментом 360 Н·м, коробка передач тоже одна — шести­ступен­чатый «автомат». А вот привод может быть как передним, так и подключа­емым полным: всё зависит от выбранной комплектации.

Если CS95 и доберётся до России, то стоить он, вероятно, будет в районе 2,2–2,5 миллиона рублей.

Geely Hao Yue

1/9

У Geely Hao Yue шансов попасть в Россию не так много, но они всё же есть. Построенный на платформе минивэна Jiaji, по габаритам он немного уступает упомянутому выше GAC GS8 и Chery Tiggo 8 Pro. Но при этом тоже вмещает на борт до семи пассажиров, а уж по богатству салона точно не хуже своих соотече­ственников: у машины шесть подушек безопасности уже в базовой комплектации, а в качестве опций присутствуют и адаптивный круиз-контроль, и камеры кругового обзора, и проекционный дисплей.

По моторам и трансмиссиям дела у Hao Yue пока идут скромно: есть 1,8-литровая наддувная «четвёрка» (184 л.с., 300 Н·м), которая сочетается с шестиступен­чатым «автоматом», а также полутора­литровый трёх­цилиндровый двигатель с мощным стартер-генератором (190 л.с., 300 Н·м). С ним сочетается только семи­ступен­чатый «робот» с двумя сцепле­ниями. Привод у кроссовера может быть лишь передним, но в ближайшем будущем не исключено появление полно­приводной версии.

Цены на Hao Yue начинаются от 110 тысяч юаней. По текущему курсу валют это 1,25 миллиона рублей.

FAW Bestune T99

1/7

В ближайшее время в России должны начаться продажи кроссовера FAW Bestune T77, а вот судьба флагманского кроссовера Т99 в наших краях пока туманна. Впрочем, нам не стоит слишком расстраиваться: он хоть и большой, но в конкуренты Хайлендеру и Палисаду годится с натяжкой, потому что больше пяти человек в эту машину не затолкаешь.

Впрочем, у Т99 есть несколько козырей в рукаве, которые делают его очень даже привлекатель­ным. Это и три стили­стических пакета (базовый, люксовый и спортивный), и современный интерьер с цифровой панелью приборов и 12-дюймовым экраном мульти­медийки, и сенсорное управление климатом, и даже голо­графиче­ский ассистент с голосовым управлением.

По части техники Bestune T99 звёзд с неба не хватает: покупателям предложен исключи­тельно двух­литровый турбомотор, который развивает 224 лошадиные силы и агрегатируется с восьми­ступенчатым «автоматом». Привод, в лучших традициях китайских громил, передний.

На родине флагман модельного ряда FAW оценивается минимум в 160 тысяч юаней, что эквивалентно 1,8 миллиона рублей.

Hongqi HS7

1/7

Напоследок — флагманский кроссовер главной авто­мобильной марки Китая. Той самой Hongqi, которая делает представитель­ские седаны для правитель­ственной элиты страны. И, как полагается самому роскошному кроссоверу, HS7 упакован по полной программе: три ряда сидений (первые два — с подогревом и вентиляцией, как у Palisade), аудио­система Bose, натуральные кожа и дерево, адаптивный круиз-контроль, пневматическая подвеска…

Технические характеристики HS7 тоже выгодно выделяются на фоне всех предыдущих машин — целых 337 лошадиных сил и 445 Н·м момента! Такие числа удалось получить благодаря турбиро­ванному трёх­литровому двигателю V6. Он работает в паре с восьмиступен­чатым «автоматом» Aisin и разгоняет массивный кроссовер до 100 километров в час за 7,8 секунды. Привод полный. Кажется, эта модель способна побороться не только с Highlander и Palisade, но даже с Mercedes-Benz GLS и BMW X7.

Огромные семиместные кроссоверы — это нормально?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение