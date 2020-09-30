Сам себе дом: самые большие кабины грузовиков

Начинаем мы с европейских грузовиков, но лишь для того, чтобы показать контраст с настоящими «королями дорог и стоянок» — американ­скими тягачами. Дело в том, что произво­дители из ЕС зажаты в строгие рамки разрешённой общей длины автопоезда, в Европе это 16,5 метров. Хочешь вписаться в габарит — выпускай короткие тягачи или таскай укоро­ченные прицепы (в них умещается меньше груза). Или оформляй «негабарит».

Да, есть так называемые скандинав­ские сцепки (ходят по Финляндии например) длиной по 25,25 метра и больше, но они пока не стали массовыми и далеко не везде разрешены. Так что облик нынешнего европей­ского тягача — это отсутствие капота и довольно скромный спальный отсек за сиденьем водителя. Но есть и плюс: такой грузовик манёвреннее.

На этом фоне заокеанские траки — другая планета. В Штатах лимити­рована только длина прицепного состава, а сам тягач или автопоезд могут быть практически любой длины. Поэтому сцепка длиной от 20 метров — обычное дело.

В Канаде и США царят длиннющие капотники. Вынесенные вперёд мотор и управляемая ось делают вход в кабину ниже, позволяют легко сделать ровный пол по всей кабине, да и мотор обслуживать и чинить удобнее. Правда, за океаном свое­образный подход к подвеске кабины: она есть только в задней части модуля, а передок обычно стоит на жёстких сайлент-блоках. Поэтому на ходу «американец» всё же жёстче «европейца», у которого подвеска кабины и сзади, и спереди. Но про виды и особен­ности грузовых кабин мы поговорим в другой раз, а пока — посмотрим на самые-самые из них!