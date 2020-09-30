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Сам себе дом: самые большие кабины грузовиков

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Александр Евдокимов

Для дальнобойщика кабина его грузовика — не второй, а скорее первый дом. Потому что в рейсе водитель может быть неделями, а то и месяцами. И то, как ему живётся, напрямую зависит от размера и комфорта спального отсека грузовика. В нашей сегодняшней подборке — самые крутые «спальные» кабины, серийно выпускаемые грузовыми произво­дителями. Итак, у кого больше?

Начинаем мы с европейских грузовиков, но лишь для того, чтобы показать контраст с настоящими «королями дорог и стоянок» — американ­скими тягачами. Дело в том, что произво­дители из ЕС зажаты в строгие рамки разрешённой общей длины автопоезда, в Европе это 16,5 метров. Хочешь вписаться в габарит — выпускай короткие тягачи или таскай укоро­ченные прицепы (в них умещается меньше груза). Или оформляй «негабарит».

Да, есть так называемые скандинав­ские сцепки (ходят по Финляндии например) длиной по 25,25 метра и больше, но они пока не стали массовыми и далеко не везде разрешены. Так что облик нынешнего европей­ского тягача — это отсутствие капота и довольно скромный спальный отсек за сиденьем водителя. Но есть и плюс: такой грузовик манёвреннее.

На этом фоне заокеанские траки — другая планета. В Штатах лимити­рована только длина прицепного состава, а сам тягач или автопоезд могут быть практически любой длины. Поэтому сцепка длиной от 20 метров — обычное дело.

В Канаде и США царят длиннющие капотники. Вынесенные вперёд мотор и управляемая ось делают вход в кабину ниже, позволяют легко сделать ровный пол по всей кабине, да и мотор обслуживать и чинить удобнее. Правда, за океаном свое­образный подход к подвеске кабины: она есть только в задней части модуля, а передок обычно стоит на жёстких сайлент-блоках. Поэтому на ходу «американец» всё же жёстче «европейца», у которого подвеска кабины и сзади, и спереди. Но про виды и особен­ности грузовых кабин мы поговорим в другой раз, а пока — посмотрим на самые-самые из них!

Volvo FH Globetrotter XXL

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В 2019 году Volvo представила для своего флагманского маги­стрального семейства FH/FH16 «дально­бойную» кабину Globetrotter XXL, которая по габаритам тянет на самую большую среди серийных бескапотных европейских одно­классников. В срав­нении с испол­нением XL, у новой топовой версии XXL ото­двинули заднюю стенку ещё на 25 см, увеличив этим объём кабины на 600 л. В итоге общая внутренняя длина (от лобового стекла до задней стенки) пассажир­ского отсека выросла до 2200 мм, а внешняя – до 2475 мм. Высота кабины внутри прежняя: 2,11 метра от моторного туннеля до потолка.

После удлинения нижняя спальная полка с подъёмным изголовьем стала на 13 см длиннее (до 2,13 метра) и на 25 см шире (1,06 метра). Больше стало ящиков для хранения дорожного скарба, нашлось место для микро­волновки и кофеварки, а над головой водителя висит телевизор. По заказу удлинённую кабину Globetrotter XXL Volvo сейчас предлагает в Австралии, России и Европе. Хотя в Европе, где длина автопоезда ограничена 16,5 м, к тягачу с такой кабиной подходят только укороченные прицепы. Зато для стран Сканди­навии, где колесят одно­имённые сцепки длиной по 25 м и более, такой грузовик подойдёт отлично! В арсенале FH/FH16 есть дизели D13 на 420–540 сил и D16 на 550–750 лошадей – все в паре с 12-ступен­чатым «роботом» I-Shift.

Freightliner Argosy 110” Raised roof

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Выпускаемый с 1998 года грузовик Argosy (в 2012 году появился обнов­лённый вариант) не зря называют «последним бескапот­ником Америки». После либерали­зации габаритов автопоездов продажи грузовиков без капотов в США обвали­лись, компании одна за другой стали снимать эти модели с конвейера, и сегодня Freightliner — действи­тельно единственный американский произво­дитель, ещё выпускающий «кабоверы» (cab-over-engine, «кабина над двигателем»). Да и тот в середине 2000-х годов свернул продажи Argosy в Северной Америке: с 2007 года эта модель собирается только для Австралии, Новой Зеландии и ЮАР.

Как бы Volvo ни растягивала кабину своего FH, она (да и любой «европеец») меркнет на фоне топового варианта Argosy – версии 110” Raised roof с самой высокой крышей и общей длиной 110 дюймов или 2,8 м. Для подъёма «на борт» из-под кабины выезжает лестница (!), а внутри – ровный пол, два с половиной метра до потолка и нижняя кровать шириной 1,3 метра!

В спальном отделении есть шкафы для одежды, место под холодиль­ник, выдвижной стол, куча полок и больших рундуков для вещей… А чтобы охладить такой жилой объём, у грузовика традици­онный для «американцев» двойной кондиционер. Таскают такие Argosy много­звенные автопоезда массой от 80 до 106 тонн, так что и моторы тут под стать. Это 14,8-литровый Detroit Diesel DD15 (500–560 сил) или Cummins X15 на 485–600 л.с. в паре с МКПП или «роботом» Eaton и числом передач до 18.

Volvo VNL 860

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И снова Volvo — только уже чисто американская топовая модель VNL 860 для магистральных перевозок. Почувствуйте разницу с европей­ским тягачом! Тут уже длиннющий трёхосный капотный «крокодил», у которого только сам спальник — 77 дюймов или 1,95 метра. Volvo заявляет, что в кабине от пола до потолка между сиденьями (а там — ровный пол, в отличие от «европейца» с мотором под кабиной) будет 2 метра, а до потолка в спальнике уже и рукой не дотянешься: высота — 2,6 метра!

В спальнике могут поставить как одну, так и две кровати. Самая большая кровать — нижняя (два метра длиной, 1,06 метра шириной), и она транс­формируется в стол и две кушетки по бокам. А когда нижняя кровать с подъёмным подголов­ником разложена, из стенки можно откинуть ещё один маленький столик. Про массу LED-лампочек и розеток, шкафов и полок для вещей, пульты управления климатом, салонным светом и музыкой можно даже не упоминать.

В плане агрегатов тоже есть где разгуляться: на выбор — вольвовские дизели D11 или D13 (325–500 сил) или 14,8-литровый Cummins X15 на 400–565 лошадей. Да, у американ­ской Volvo нет сверхмощных версий, как у европейской родствен­ницы, зато выбор коробок передач шире: это фирменный вольвовский «робот» I-Shift на 12, 13 или 14 передач, а также шестиступен­чатый гидро­механический автомат Allison.

Peterbilt 579 UltraLoft

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Свой самый большой в гамме спальный модуль, представ­ленный в 2018 году для тягача флагманской модели 579, компания Peterbilt гордо называет UltraLoft. Размер впечат­ляет: длина спального отсека — 203 сантиметра (80 дюймов), высота потолка — до 2,4 метра, а ёмкость вещевых отсеков под 2 кубо­метра вообще заявлена как самая большая в классе. Откинутая верхняя спальная полка (её размеры — 208 на 91 санти­метр) склады­вается пополам в форме буквы «Г», чтобы на неё тоже можно было закинуть вещи. В ногах на нижней полке (её габариты — 216 на 106 санти­метров) пристроили телевизор диагональю 32 дюйма и прикрутили платяной шкаф высотой более метра.

Высота между полками в 122 санти­метра позволяет сидеть на нижней «спалке» не пригибаясь, на обеих кроватях есть USB-порты и розетки на 12/110 вольт. Выдвижной столик имеется как в спальнике, так и перед пассажир­ским креслом в кабине. Сам спальник не пристыкован к кабине, а интегри­рован в неё – Peterbilt уверяет, что сэконо­мили на этом 91 кг массы, улучшили обтека­емость тягача на два процента и на процент снизили расход топлива.

Экономить топливо на стоянках помогает и актуальная для США система SmartAir (её, напри­мер, использует и Volvo): дизель глушится, а кондици­онер работает от четырёх AGM-батарей, заряда которых хватает на 10 часов, после чего мотор грузовика сам запустится для их подзарядки. Дизелей, доступных для Peterbilt 579 UltraLoft, два. Оба — совместный продукт с голландской компанией DAF. Речь о Paccar MX-11 (10,8 литра, 335–430 сил) и MX-13 (12,9 литра, 405–510 л.с.) в паре с 12-ступенчатым «роботом».

Western Star 4900/5700XE 82” Stratosphere Ultra High Roof

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Входящий в состав концерна Daimler американский произво­дитель Western Star — это что-то вроде Rolls-Royce среди грузовиков. Небольшие тиражи, ручная сборка, широкие возмож­ности «кастоми­зации» под транс­портные нужды и вкусовые капризы клиентов… В похожих на кабинет салонах – усиленная шумо­изоляция и толстые ковры, дорогие материалы отделки (кожа, ткань или винил), а вещевые шкафы и столы спальных отсеков сделаны из настоящего дерева и фанеры! И именно Western Star сегодня выпускает спальный отсек, который можно считать самым крупным среди тех, что ставятся на серийные грузовики как в США, так и в мире.

За длинным, как автопоезд, названием 82” Stratosphere Ultra High Roof прячется конструкция длиной 82 дюйма или 2,08 метра. Этот огромный спальник с высокой крышей ставится на тягачи серии 4900 и флагманскую модель 5700XE (на фото) и по размеру явно сопер­ничает с железно­дорожным спальным вагоном. Всё-таки не в каждом поезде найдёшь кровать длиной более двух метров и шириной 1,23 метра, которая расклады­вается в стол и две банкетки. Телевизор, холодиль­ник, СВЧ-печь, второй кондици­онер— все ништяки на месте.

Ценники за такие тягачи, правда, соответ­ствующие, и они легко уходят за 130 000 долларов. Но желающих таскать грузы в стиле «премиум» эти цифры не пугают — такие машины тоже пользуются спросом.

Европейские грузовики или американские — какие круче?

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