Сам себе дом: самые большие кабины грузовиков
Александр Евдокимов
Для дальнобойщика кабина его грузовика — не второй, а скорее первый дом. Потому что в рейсе водитель может быть неделями, а то и месяцами. И то, как ему живётся, напрямую зависит от размера и комфорта спального отсека грузовика. В нашей сегодняшней подборке — самые крутые «спальные» кабины, серийно выпускаемые грузовыми производителями. Итак, у кого больше?
Начинаем мы с европейских грузовиков, но лишь для того, чтобы показать контраст с настоящими «королями дорог и стоянок» — американскими тягачами. Дело в том, что производители из ЕС зажаты в строгие рамки разрешённой общей длины автопоезда, в Европе это 16,5 метров. Хочешь вписаться в габарит — выпускай короткие тягачи или таскай укороченные прицепы (в них умещается меньше груза). Или оформляй «негабарит».
Да, есть так называемые скандинавские сцепки (ходят по Финляндии например) длиной по 25,25 метра и больше, но они пока не стали массовыми и далеко не везде разрешены. Так что облик нынешнего европейского тягача — это отсутствие капота и довольно скромный спальный отсек за сиденьем водителя. Но есть и плюс: такой грузовик манёвреннее.
На этом фоне заокеанские траки — другая планета. В Штатах лимитирована только длина прицепного состава, а сам тягач или автопоезд могут быть практически любой длины. Поэтому сцепка длиной от 20 метров — обычное дело.
В Канаде и США царят длиннющие капотники. Вынесенные вперёд мотор и управляемая ось делают вход в кабину ниже, позволяют легко сделать ровный пол по всей кабине, да и мотор обслуживать и чинить удобнее. Правда, за океаном своеобразный подход к подвеске кабины: она есть только в задней части модуля, а передок обычно стоит на жёстких сайлент-блоках. Поэтому на ходу «американец» всё же жёстче «европейца», у которого подвеска кабины и сзади, и спереди. Но про виды и особенности грузовых кабин мы поговорим в другой раз, а пока — посмотрим на самые-самые из них!
Volvo FH Globetrotter XXL
В 2019 году Volvo представила для своего флагманского магистрального семейства
После удлинения нижняя спальная полка с подъёмным изголовьем стала на 13 см длиннее (до 2,13 метра) и на 25 см шире (1,06 метра). Больше стало ящиков для хранения дорожного скарба, нашлось место для микроволновки и кофеварки, а над головой водителя висит телевизор. По заказу удлинённую кабину Globetrotter XXL Volvo сейчас предлагает в Австралии, России и Европе. Хотя в Европе, где длина автопоезда ограничена 16,5 м, к тягачу с такой кабиной подходят только укороченные прицепы. Зато для стран Скандинавии, где колесят одноимённые сцепки длиной по 25 м и более, такой грузовик подойдёт отлично! В арсенале
Freightliner Argosy 110” Raised roof
Выпускаемый с 1998 года грузовик Argosy (в 2012 году появился обновлённый вариант) не зря называют «последним бескапотником Америки». После либерализации габаритов автопоездов продажи грузовиков без капотов в США обвалились, компании одна за другой стали снимать эти модели с конвейера, и сегодня Freightliner — действительно единственный американский производитель, ещё выпускающий «кабоверы» (cab-over-engine, «кабина над двигателем»). Да и тот в середине
Как бы Volvo ни растягивала кабину своего FH, она (да и любой «европеец») меркнет на фоне топового варианта Argosy – версии 110” Raised roof с самой высокой крышей и общей длиной 110 дюймов или 2,8 м. Для подъёма «на борт» из-под кабины выезжает лестница (!), а внутри – ровный пол, два с половиной метра до потолка и нижняя кровать шириной 1,3 метра!
В спальном отделении есть шкафы для одежды, место под холодильник, выдвижной стол, куча полок и больших рундуков для вещей… А чтобы охладить такой жилой объём, у грузовика традиционный для «американцев» двойной кондиционер. Таскают такие Argosy многозвенные автопоезда массой от 80 до 106 тонн, так что и моторы тут под стать. Это 14,8-литровый Detroit Diesel DD15 (500–560 сил) или Cummins X15 на 485–600 л.с. в паре с МКПП или «роботом» Eaton и числом передач до 18.
Volvo VNL 860
И снова Volvo — только уже чисто американская топовая модель VNL 860 для магистральных перевозок. Почувствуйте разницу с европейским тягачом! Тут уже длиннющий трёхосный капотный «крокодил», у которого только сам спальник — 77 дюймов или 1,95 метра. Volvo заявляет, что в кабине от пола до потолка между сиденьями (а там — ровный пол, в отличие от «европейца» с мотором под кабиной) будет 2 метра, а до потолка в спальнике уже и рукой не дотянешься: высота — 2,6 метра!
В спальнике могут поставить как одну, так и две кровати. Самая большая кровать — нижняя (два метра длиной, 1,06 метра шириной), и она трансформируется в стол и две кушетки по бокам. А когда нижняя кровать с подъёмным подголовником разложена, из стенки можно откинуть ещё один маленький столик. Про массу LED-лампочек и розеток, шкафов и полок для вещей, пульты управления климатом, салонным светом и музыкой можно даже не упоминать.
В плане агрегатов тоже есть где разгуляться: на выбор — вольвовские дизели D11 или D13 (325–500 сил) или 14,8-литровый Cummins X15 на 400–565 лошадей. Да, у американской Volvo нет сверхмощных версий, как у европейской родственницы, зато выбор коробок передач шире: это фирменный вольвовский «робот»
Peterbilt 579 UltraLoft
Свой самый большой в гамме спальный модуль, представленный в 2018 году для тягача флагманской модели 579, компания Peterbilt гордо называет UltraLoft. Размер впечатляет: длина спального отсека — 203 сантиметра (80 дюймов), высота потолка — до 2,4 метра, а ёмкость вещевых отсеков под 2 кубометра вообще заявлена как самая большая в классе. Откинутая верхняя спальная полка (её размеры — 208 на 91 сантиметр) складывается пополам в форме буквы «Г», чтобы на неё тоже можно было закинуть вещи. В ногах на нижней полке (её габариты — 216 на 106 сантиметров) пристроили телевизор диагональю 32 дюйма и прикрутили платяной шкаф высотой более метра.
Высота между полками в 122 сантиметра позволяет сидеть на нижней «спалке» не пригибаясь, на обеих кроватях есть USB-порты и розетки на 12/110 вольт. Выдвижной столик имеется как в спальнике, так и перед пассажирским креслом в кабине. Сам спальник не пристыкован к кабине, а интегрирован в неё – Peterbilt уверяет, что сэкономили на этом 91 кг массы, улучшили обтекаемость тягача на два процента и на процент снизили расход топлива.
Экономить топливо на стоянках помогает и актуальная для США система SmartAir (её, например, использует и Volvo): дизель глушится, а кондиционер работает от четырёх AGM-батарей, заряда которых хватает на 10 часов, после чего мотор грузовика сам запустится для их подзарядки. Дизелей, доступных для Peterbilt 579 UltraLoft, два. Оба — совместный продукт с голландской компанией DAF. Речь о Paccar
Western Star 4900/5700XE 82” Stratosphere Ultra High Roof
Входящий в состав концерна Daimler американский производитель Western Star — это что-то вроде Rolls-Royce среди грузовиков. Небольшие тиражи, ручная сборка, широкие возможности «кастомизации» под транспортные нужды и вкусовые капризы клиентов… В похожих на кабинет салонах – усиленная шумоизоляция и толстые ковры, дорогие материалы отделки (кожа, ткань или винил), а вещевые шкафы и столы спальных отсеков сделаны из настоящего дерева и фанеры! И именно Western Star сегодня выпускает спальный отсек, который можно считать самым крупным среди тех, что ставятся на серийные грузовики как в США, так и в мире.
За длинным, как автопоезд, названием 82” Stratosphere Ultra High Roof прячется конструкция длиной 82 дюйма или 2,08 метра. Этот огромный спальник с высокой крышей ставится на тягачи серии 4900 и флагманскую модель 5700XE (на фото) и по размеру явно соперничает с железнодорожным спальным вагоном. Всё-таки не в каждом поезде найдёшь кровать длиной более двух метров и шириной 1,23 метра, которая раскладывается в стол и две банкетки. Телевизор, холодильник, СВЧ-печь, второй кондиционер— все ништяки на месте.
Ценники за такие тягачи, правда, соответствующие, и они легко уходят за 130 000 долларов. Но желающих таскать грузы в стиле «премиум» эти цифры не пугают — такие машины тоже пользуются спросом.