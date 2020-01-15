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В Москве найдена парковка с сотнями старых автобусов

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Редакция Авто.ру

В Москве, в районе станции метро «Технопарк», обнаружена огромная парковка, заполненная старыми автобусами. По подсчётам редакции Журнала Авто.ру, на площадке находится более двух с половиной сотен транспортных средств. Вот как она выглядит.

Фотография Журнала Авто.ру
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Фотография Журнала Авто.ру

  • На момент написания этого материала комментарий от ГУП «Мосгортранс» о дальнейшей судьбе припарко­ванных автобусов получить не удалось. 

  • Большинство автобусов на стоянке — в старой, бело-зелёной раскраске, которая использо­валась для обществен­ного транспорта в столице. Сейчас для наземного транспорта Москвы применяется новая схема синего цвета — её ввели в столице в 2014 году.

  • С другой стороны от ветки метро расположена ещё одна стоянка ГУПа — с новой техникой, которую обслужи­вают и готовят к эксплуатации.

Нередко общественный транспорт, который больше не используется в Москве, отправ­ляется в регионы. Так, по сообщениям «Новых Известий», столичные автобусы были бесплатно переданы в Кемерово, а троллей­бусы — в Саратов и Рязань.

Когда-нибудь видели столько автобусов в одном месте?

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