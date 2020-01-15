В Москве найдена парковка с сотнями старых автобусов
Редакция Авто.ру
В Москве, в районе станции метро «Технопарк», обнаружена огромная парковка, заполненная старыми автобусами. По подсчётам редакции Журнала Авто.ру, на площадке находится более двух с половиной сотен транспортных средств. Вот как она выглядит.
На момент написания этого материала комментарий от ГУП «Мосгортранс» о дальнейшей судьбе припаркованных автобусов получить не удалось.
Большинство автобусов на стоянке — в старой, бело-зелёной раскраске, которая использовалась для общественного транспорта в столице. Сейчас для наземного транспорта Москвы применяется новая схема синего цвета — её ввели в столице в 2014 году.
С другой стороны от ветки метро расположена ещё одна стоянка ГУПа — с новой техникой, которую обслуживают и готовят к эксплуатации.
Нередко общественный транспорт, который больше не используется в Москве, отправляется в регионы. Так, по сообщениям «Новых Известий», столичные автобусы были бесплатно переданы в Кемерово, а троллейбусы — в Саратов и Рязань.