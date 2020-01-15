В Москве найдена парковка с сотнями старых автобусов

На момент написания этого материала комментарий от ГУП «Мосгортранс» о дальнейшей судьбе припарко­ванных автобусов получить не удалось.

Большинство автобусов на стоянке — в старой, бело-зелёной раскраске, которая использо­валась для обществен­ного транспорта в столице. Сейчас для наземного транспорта Москвы применяется новая схема синего цвета — её ввели в столице в 2014 году.

С другой стороны от ветки метро расположена ещё одна стоянка ГУПа — с новой техникой, которую обслужи­вают и готовят к эксплуатации.

Нередко общественный транспорт, который больше не используется в Москве, отправ­ляется в регионы. Так, по сообщениям «Новых Известий», столичные автобусы были бесплатно переданы в Кемерово, а троллей­бусы — в Саратов и Рязань.