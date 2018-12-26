Штраф за повторную езду без прав увеличат в два раза

В Москве запустили нейросеть, которая фиксирует нарушения ПДД

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Столичные камеры фиксации нарушений начали работать в связке с нейросетью. Руководитель дирекции фото- и видеофиксации столичного Центра организации дорожного движения Евгений Леглер заявил, что нейросеть будет автоматически проверять, соответствует ли госномер марке автомобиля.

«Во-первых, будут исключены ситуации, когда камера неверно распознаёт номерной знак и штраф за это получает не тот, кто совершил нарушение. Во- вторых, легче будет вычислить мошеннические действия по подмене номеров», – приводит его слова ТАСС. Раньше эта информация обрабатывалась специалистами ЦОДД вручную.

  • Нейросеть способна определять марку автомобиля по его габаритам и очертаниям. В базе данных – автомобили 103 брендов, что составляет около 95 процентов автопарка Москвы и области. Сюда входят не только относительно свежие, но и старые модели, которые давно не выпускаются.

  • Однако человек всё равно будет задействован в процессе: если нейросеть обнаружит несоответствие марки автомобиля и его номерного знака, то дополнительную проверку будут проводить сотрудники ЦОДД. Если автоматика распознала номер и марку верно и действительно выявила несоответствие, то материал передадут для разбирательства в ГИБДД.

Нейросеть на службе полиции – это хорошо?

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