В Москве запустили нейросеть, которая фиксирует нарушения ПДД
Столичные камеры фиксации нарушений начали работать в связке с нейросетью. Руководитель дирекции фото- и видеофиксации столичного Центра организации дорожного движения Евгений Леглер заявил, что нейросеть будет автоматически проверять, соответствует ли госномер марке автомобиля.
«Во-первых, будут исключены ситуации, когда камера неверно распознаёт номерной знак и штраф за это получает не тот, кто совершил нарушение. Во- вторых, легче будет вычислить мошеннические действия по подмене номеров», – приводит его слова ТАСС. Раньше эта информация обрабатывалась специалистами ЦОДД вручную.
Нейросеть способна определять марку автомобиля по его габаритам и очертаниям. В базе данных – автомобили 103 брендов, что составляет около 95 процентов автопарка Москвы и области. Сюда входят не только относительно свежие, но и старые модели, которые давно не выпускаются.
Однако человек всё равно будет задействован в процессе: если нейросеть обнаружит несоответствие марки автомобиля и его номерного знака, то дополнительную проверку будут проводить сотрудники ЦОДД. Если автоматика распознала номер и марку верно и действительно выявила несоответствие, то материал передадут для разбирательства в ГИБДД.