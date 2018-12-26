В Москве запустили нейросеть, которая фиксирует нарушения ПДД

Столичные камеры фиксации нарушений начали работать в связке с нейросетью. Руководитель дирекции фото- и видеофиксации столичного Центра организации дорожного движения Евгений Леглер заявил, что нейросеть будет автоматически проверять, соответствует ли госномер марке автомобиля.



«Во-первых, будут исключены ситуации, когда камера неверно распознаёт номерной знак и штраф за это получает не тот, кто совершил нарушение. Во- вторых, легче будет вычислить мошеннические действия по подмене номеров», – приводит его слова ТАСС. Раньше эта информация обрабатывалась специалистами ЦОДД вручную.