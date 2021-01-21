Байден в первый день президентства решил усложнить жизнь автопроизводителям
Дмитрий Елизаров
Вступивший накануне в должность президента США Джо Байден собирается начать свою деятельность с отмены ряда решений, принятых предыдущим главой государства. Как уточняет Autoblog, будут среди них и напрямую влияющие на автомобильную отрасль: производителям придётся делать более экономичные машины.
В марте прошлого года администрация Дональда Трампа завершила работу по упрощению стандартов средней экономичности автомобилей. Согласно новым правилам, производители должны увеличивать её ежегодно на 1,5% в период до 2026 года, тогда как ранее действовало требование в 5%.
Байден собирается отменить это решение и потребовать от регуляторов пересмотреть стандарты. Предшествовать этому должны многочисленные обсуждения с участниками отрасли, экологами и местными властями.
Администрация Трампа ранее инициировала отзыв разрешения штату Калифорния устанавливать собственные, более жёсткие требования к объёмам выбросов выхлопных газов. Эту инициативу также планируется отменить.
Наконец, Джо Байден заявил о приоритетном развитии электрической мобильности и планах инвестировать крупные суммы в расширение сети электрических зарядных станций. По предварительным данным, их число в США должно увеличиться как минимум на полмиллиона. Будут введены, как ожидается, новые льготы для производителей электрокаров. В итоге стратегической целью новой политики стало максимальное приближение к нулевой отметке выбросов СО2 к 2050 году.
Неделю назад американское Агентство по охране окружающей среды добилось назначения штрафа в 180 миллионов долларов для корпорации Toyota. Регулятор утверждает, что производитель в течение десятка лет нарушал экологические стандарты, продавая в США автомобили с чересчур вредными выхлопами.