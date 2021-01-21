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Байден в первый день президентства решил усложнить жизнь автопроизводителям

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Дмитрий Елизаров

Вступивший накануне в должность президента США Джо Байден собирается начать свою деятель­ность с отмены ряда решений, принятых предыдущим главой государ­ства. Как уточняет Autoblog, будут среди них и напрямую влияющие на авто­мобильную отрасль: произво­дителям придётся делать более экономичные машины.

  • В марте прошлого года администрация Дональда Трампа завер­шила работу по упрощению стандартов средней эконо­мичности автомо­билей. Согласно новым правилам, произво­дители должны увеличивать её ежегодно на 1,5% в период до 2026 года, тогда как ранее действо­вало требование в 5%.

  • Байден собирается отменить это решение и потребовать от регуля­торов пере­смотреть стандарты. Предше­ствовать этому должны много­численные обсуждения с участниками отрасли, экологами и местными властями.

  • Администрация Трампа ранее иницииро­вала отзыв разрешения штату Калифорния устанав­ливать собственные, более жёсткие требования к объёмам выбросов выхлопных газов. Эту инициативу также плани­руется отменить.

  • Наконец, Джо Байден заявил о приоритетном развитии электри­ческой мобиль­ности и планах инвестировать крупные суммы в расширение сети электрических зарядных станций. По предвари­тельным данным, их число в США должно увели­читься как минимум на полмиллиона. Будут введены, как ожидается, новые льготы для произво­дителей электрокаров. В итоге стратегиче­ской целью новой политики стало максималь­ное приближение к нулевой отметке выбросов СО2 к 2050 году.

  • Неделю назад американское Агентство по охране окружающей среды добилось назначения штрафа в 180 миллионов долларов для корпорации Toyota. Регулятор утверждает, что производитель в течение десятка лет нарушал экологи­ческие стандарты, продавая в США автомобили с чересчур вредными выхлопами.

Как считаете, не пора ли вводить схожие нормы и в России?

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