Для Джастина Бибера построили, пожалуй, самый странный Rolls-Royce
Дмитрий Елизаров
Необычно доработанный Rolls-Royce Wraith показали в одном из видео на YouTube-канале Effsport. Авторы записи утверждают, что купе построило для артиста известное ателье West Coast Customs. Уникальный автомобиль похож то ли на концепт-кар, то ли на машину из фантастического фильма.
Применённое на купе решение компания Rolls-Royce реализовала в 2016 году на концепте 103EX. Тогдашний электрокар отличался колёсами, наполовину скрытыми декоративными накладками. Создатели этой машины пошли дальше и полностью спрятали колёса Wraith, разработав для купе накладные боковины кузова.
Чтобы у управляемых колёс сохранилось достаточно свободного места, кузов пришлось при помощи накладок заметно расширить. В результате создаётся оригинальный визуальный эффект — Rolls-Royce словно бы завис над землёй, ничем на неё не опираясь. Кроме того, по похожему принципу был оформлен ещё один концепт-кар — Audi RSQ, разработанный в 2004 году и участвовавший в съёмках фантастического фильма «Я, робот».
Одними боковинами кузова тюнеры не ограничились. Rolls-Royce Wraith обзавёлся альтернативным передним бампером, а также модифицированной задней частью с новыми треугольными фонарями.
В декабре на продажу выставляли ещё один уникальный Rolls-Royce — универсал Seraph, построенный в итальянской Вероне. За машину со встроенной мебелью для пикника и душем просят 162 500 евро.