Для Джастина Бибера построили, пожалуй, самый странный Rolls-Royce

Применённое на купе решение компания Rolls-Royce реализо­вала в 2016 году на концепте 103EX. Тогдашний электрокар отличался колёсами, наполо­вину скрытыми декоратив­ными накладками. Создатели этой машины пошли дальше и полностью спрятали колёса Wraith, разработав для купе накладные боковины кузова.

Чтобы у управляемых колёс сохрани­лось достаточно свободного места, кузов пришлось при помощи накладок заметно расширить. В резуль­тате создаётся оригиналь­ный визуальный эффект — Rolls-Royce словно бы завис над землёй, ничем на неё не опираясь. Кроме того, по похожему принципу был оформлен ещё один концепт-кар — Audi RSQ, разра­ботанный в 2004 году и участво­вавший в съёмках фанта­стического фильма «Я, робот».