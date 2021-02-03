Российский VW Polo получил футбольную спецверсию: медведь в комплекте

Для Джастина Бибера построили, пожалуй, самый странный Rolls-Royce

Новости

Дмитрий Елизаров

Необычно доработанный Rolls-Royce Wraith показали в одном из видео на YouTube-канале Effsport. Авторы записи утверждают, что купе построило для артиста известное ателье West Coast Customs. Уникальный авто­мобиль похож то ли на концепт-кар, то ли на машину из фантастиче­ского фильма.

1/8

  • Применённое на купе решение компания Rolls-Royce реализо­вала в 2016 году на концепте 103EX. Тогдашний электрокар отличался колёсами, наполо­вину скрытыми декоратив­ными накладками. Создатели этой машины пошли дальше и полностью спрятали колёса Wraith, разработав для купе накладные боковины кузова.

  • Чтобы у управляемых колёс сохрани­лось достаточно свободного места, кузов пришлось при помощи накладок заметно расширить. В резуль­тате создаётся оригиналь­ный визуальный эффект — Rolls-Royce словно бы завис над землёй, ничем на неё не опираясь. Кроме того, по похожему принципу был оформлен ещё один концепт-кар — Audi RSQ, разра­ботанный в 2004 году и участво­вавший в съёмках фанта­стического фильма «Я, робот».

  • Одними боковинами кузова тюнеры не ограничи­лись. Rolls-Royce Wraith обзавёлся альтер­нативным передним бампером, а также модифи­цированной задней частью с новыми треугольными фонарями.

  • В декабре на продажу выставляли ещё один уникальный Rolls-Royce — универсал Seraph, построенный в итальянской Вероне. За машину со встроенной мебелью для пикника и душем просят 162 500 евро.

Есть у Бибера вкус, как считаете?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение