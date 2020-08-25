Возрождённому немецкому автобренду Borgward грозит исчезновение
Дмитрий Елизаров
Немецкая фирма Borgward, возрождённая в середине прошлого десятилетия и обещавшая начать продажи в России, постепенно сворачивает своё присутствие на рынке, пишет Automobilwoche. В 2020 году марке Borgward удалось продать лишь 5 тысяч машин.
Бренд Borgward вернули к жизни при финансовой поддержке китайского концерна Foton. Модельная линейка бренда включала в себя кроссоверы BX7 и BX5.
По данным издания, единственное представительство Borgward в Европе, которое находится в Люксембурге, заявило о своём хорошем финансовом положении. Однако с середины 2018 года этому дилеру удалось реализовать всего около сотни кроссоверов стоимостью от 36 200 евро (42 800 долларов США). Как считает дилер, нет никаких предпосылок к тому, чтобы марка покинула европейский рынок.
В 2018 году в Borgward планировали расширять своё присутствие в Европе за счёт целого ряда стран, включая Великобританию и Россию: в нашей стране должны были продавать оба кроссовера. В это же время модельную линейку Borgward собирались пополнить легковой моделью — эффектным электроседаном на базе концепт-кара Isabella. А к 2020 году ежегодные продажи Borgward должны были достичь почти миллиона автомобилей.
Ни один из этих планов реализован не был. Последняя новость на официальном сайте марки датирована 14 декабря 2018 года. По некоторым данным, европейской штаб-квартиры Borgward, которая располагалась в Штутгарте, также уже не существует.