Возрождённому немецкому автобренду Borgward грозит исчезновение

Бренд Borgward вернули к жизни при финансовой поддержке китайского концерна Foton. Модельная линейка бренда включала в себя кроссоверы BX7 и BX5.

По данным издания, единственное представи­тельство Borgward в Европе, которое находится в Люксем­бурге, заявило о своём хорошем финансовом положении. Однако с середины 2018 года этому дилеру удалось реализовать всего около сотни крос­соверов стоимостью от 36 200 евро (42 800 долларов США). Как считает дилер, нет никаких предпосылок к тому, чтобы марка покинула европейский рынок.

В 2018 году в Borgward планировали расширять своё присут­ствие в Европе за счёт целого ряда стран, включая Велико­британию и Россию: в нашей стране должны были продавать оба кроссовера. В это же время модельную линейку Borgward собирались пополнить легковой моделью — эффектным электро­седаном на базе концепт-кара Isabella. А к 2020 году ежегодные продажи Borgward должны были достичь почти миллиона автомобилей.