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Возрождённому немецкому автобренду Borgward грозит исчезновение

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Дмитрий Елизаров

Немецкая фирма Borgward, возрождённая в середине прошлого десяти­летия и обещавшая начать продажи в России, постепенно сворачи­вает своё присут­ствие на рынке, пишет Automobilwoche. В 2020 году марке Borgward удалось продать лишь 5 тысяч машин.

Borgward BX7
Borgward BX5
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Borgward BX7

  • Бренд Borgward вернули к жизни при финансовой поддержке китайского концерна Foton. Модельная линейка бренда включала в себя кроссоверы BX7 и BX5.

  • По данным издания, единственное представи­тельство Borgward в Европе, которое находится в Люксем­бурге, заявило о своём хорошем финансовом положении. Однако с середины 2018 года этому дилеру удалось реализовать всего около сотни крос­соверов стоимостью от 36 200 евро (42 800 долларов США). Как считает дилер, нет никаких предпосылок к тому, чтобы марка покинула европейский рынок.

  • В 2018 году в Borgward планировали расширять своё присут­ствие в Европе за счёт целого ряда стран, включая Велико­британию и Россию: в нашей стране должны были продавать оба кроссовера. В это же время модельную линейку Borgward собирались пополнить легковой моделью — эффектным электро­седаном на базе концепт-кара Isabella. А к 2020 году ежегодные продажи Borgward должны были достичь почти миллиона автомобилей.

  • Ни один из этих планов реализован не был. Последняя новость на официальном сайте марки датирована 14 декабря 2018 года. По некоторым данным, европейской штаб-квартиры Borgward, которая распо­лагалась в Штутгарте, также уже не существует.

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