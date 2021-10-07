Безумный трёхколёсный родстер, у которого почти нет конкурентов. Фотопост

Нишу Vanderhall заняла очень скромную и малочисленную: вплоть до недавнего времени компания создавала исключительно двухместные трёхколёсные родстеры, вроде Morgan 3‑Wheeler и Polaris Slingshot. Первая модель — Laguna — была анонсирована в 2012 году, а серийной стала к 2016‑му.

На этих фотографиях — вторая модель марки, Venice. Её выпуск стартовал в 2017‑м. От своего предше­ственника она отличается оформлением кузова, а также материалами его изготов­ления: в случае с Venice это преимуще­ственно АБС-пластик. Силовая установка, как и у предше­ственника, от General Motors — рядная «четвёрка» семейства Family 0, работающая в паре с шести­ступенчатым «автоматом».