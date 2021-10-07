Безумный трёхколёсный родстер, у которого почти нет конкурентов. Фотопост

Алексей Олефиренко
Компания Vanderhall Motor Works была основана в 2010 году Стивом Холлом — специалистом по системам автоматизированного проектирования (CAD). Этому он посвятил почти восемь лет жизни, но потом с головой окунулся в автомобильный бизнес — сначала торговал эксклюзивными суперкарами, а потом решил создать собственного автопроизводителя!
Нишу Vanderhall заняла очень скромную и малочисленную: вплоть до недавнего времени компания создавала исключительно двухместные трёхколёсные родстеры, вроде Morgan 3‑Wheeler и Polaris Slingshot. Первая модель — Laguna — была анонсирована в 2012 году, а серийной стала к 2016‑му.
На этих фотографиях — вторая модель марки, Venice. Её выпуск стартовал в 2017‑м. От своего предшественника она отличается оформлением кузова, а также материалами его изготовления: в случае с Venice это преимущественно АБС-пластик. Силовая установка, как и у предшественника, от General Motors — рядная «четвёрка» семейства Family 0, работающая в паре с шестиступенчатым «автоматом».
Учитывая, что Slingshot слишком радикальный и дерзкий, а 3-Wheeler нового поколения где-то в пути, на данный момент у машин Vanderhall попросту нет конкурентов. Судя по снимкам, которые сделал Дэвид Уитакер, этот эффектный родстер с ретронотками будет уместно смотреться как на гоночной трассе, так и возле фешенебельного ресторана.
В США цены на Venice начинаются от 29 995 долларов (2,18 миллиона рублей). Более роскошный трёхколёсник, Carmel, обойдётся на треть дороже. Кроме того, компания готовит сумасшедший электрический внедорожник Brawley, который будет стоить от 34 950 долларов (2,5 миллиона рублей). Но это уже другая история.