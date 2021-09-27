Очень редкий «гоночный» Porsche из 1990-х выставили на продажу. Таких в мире всего три

Основой для Koenig Specials C62 послужили гоночные Porsche 962 — модели, которая в 1986 и 1987 годах побеждала в марафоне «24 часа Ле-Мана». Однако для допуска на дороги общего пользования прототипы Группы С пришлось изрядно модифицировать: у С62 нет ни единой кузовной панели от оригиналь­ного 962, у него оригинальная подвеска, а выхлоп сделан тише, чтобы соответ­ствовать немецкому законодательству.

Экземпляр, выставленный на продажу, был построен в 1991 году и является вторым из тех трёх С62, что увидели свет (если не учитывать пять полно­масштабных макетов). Большую часть жизни автомобиль провёл в частной коллекции в Японии, однако в 2019 году перебрался в Соединённые Штаты. Сейчас на его одометре 2500 километров, а состояние может считаться удовлетвори­тельным: на кузове есть царапины, потёртости и сколы, но по части техники он полностью исправен.

За сиденьями пассажиров располагается 3,4-литровый оппозитный шести­цилиндровый двигатель, оснащённый двумя турбо­нагнетателями. В 2019 году автомобиль, продающийся на Issimi, тестировали на динамо­метрическом стенде и мотор выдал 550 лошадиных сил. Неофициальная максимальная скорость С62 — 370 километров в час. Коробка передач — механическая, пятиступенчатая.

Автомобиль продаётся за 995 тысяч долларов, что меньше, чем цена нового экземпляра в 1991 году (тогда он стоил 1 миллион 30 тысяч долларов). Если учитывать инфляцию, то С62 и вовсе подешевел в два раза.

Компания Koenig была создана Вилли Кёнигом в 1977 году на волне растущей популярности тюнинга. Самыми известными проектами ателье стали битурбированная Ferrari Testarossa с тысяче­сильным двигателем, Porsche 911 с задними фонарями от Audi, а также представленный выше суперкар на базе Porsche 962. Изначально в Koenig планировали построить 30 экземпляров С62, но финансовое положение компании не позволило этим планам сбыться.

Ещё одним свидетельством того, что редчайший С62 стоит не так уж много, является вот этот Porsche 928 , который был продан на аукционе за вдвое большую сумму. Правда, тут стоит сделать уточнение, что 928 снимался в кино, а управлял им не кто-нибудь, а молодой Том Круз.