Безумные отечественные машины на продажу, видео-тест «чёрной» Lada Niva Travel и Lexus со штурвалом. Главное за день

Lada Niva Travel — новое имя хорошо знакомой российским автомобилистам Chevrolet Niva, но с сильно изменённой внешностью. А что такое Lada Niva Travel Black? На что указывает эта приставка к названию и чем такая «Нива» отличается от других модификаций? Рассказываем в подробном видеообзоре!

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Pathfinder предыдущего поколения покинул Россию ещё до конца жизненного цикла ввиду хилых продаж. Однако в прошлом году большой Nissan радикально сменил облик и дебютировал в новом, пятом по счёту поколении, и в 2022-м вернулся в Россию. Рассказываем впечатления после первого тест-драйва.