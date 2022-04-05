Мотоцикл с мотором V10 от Dodge Viper подготовили к новому сезону

Безумные отечественные машины на продажу, видео-тест «чёрной» Lada Niva Travel и Lexus со штурвалом. Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Владельцы российских автомобилей на Кубе столкнулись с дефицитом запчастей, которые прежде поставлялись на остров либо напрямую из РФ, либо через США. Проблема касается огромного количества автовладельцев: одних только Лад в стране насчитывается до 100 тысяч! Впечатлились? А ведь в Журнале Авто.ру много других новостей и статей.

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Российские и советские машины в безумном тюнинге

Машины, которые вы встретите в этой подборке (и которые сможете купить), подверглись по-настоящему дикому тюнингу. Становятся ли от этого рядовые советские и российские автомобили настолько интересными, чтобы возникло желание их приобрести? Давайте взглянем!

Дом мечты настоящего петролхэда и ценителя архитектуры

Этот дом в тихом пригороде Токио заслуживает внимания хотя бы из-за интересной архитектуры. Но так как его владелец — ещё и большой автомобильный фанат, то первый этаж и двор особняка отданы машинам. Да каким!

Немного важных новостей

Почитать (и посмотреть) перед сном

Lada Niva Travel — новое имя хорошо знакомой российским автомобилистам Chevrolet Niva, но с сильно изменённой внешностью. А что такое Lada Niva Travel Black? На что указывает эта приставка к названию и чем такая «Нива» отличается от других модификаций? Рассказываем в подробном видеообзоре!

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Pathfinder предыдущего поколения покинул Россию ещё до конца жизненного цикла ввиду хилых продаж. Однако в прошлом году большой Nissan радикально сменил облик и дебютировал в новом, пятом по счёту поколении, и в 2022-м вернулся в Россию. Рассказываем впечатления после первого тест-драйва.

Кстати!

Загляните в салон нового электрокроссовера Lexus — со штурвалом вместо руля!

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