Безумные отечественные машины на продажу, видео-тест «чёрной» Lada Niva Travel и Lexus со штурвалом. Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Владельцы российских автомобилей на Кубе столкнулись с дефицитом запчастей, которые прежде поставлялись на остров либо напрямую из РФ, либо через США. Проблема касается огромного количества автовладельцев: одних только Лад в стране насчитывается до 100 тысяч! Впечатлились? А ведь в Журнале Авто.ру много других новостей и статей.
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- Компания Mercedes-Benz пообещала большой электрокроссовер, который рассекретят 19 апреля.
- Число гибридов в России увеличилось втрое, электрокаров — на 70 процентов.
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