Второй раунд: самые быстрые кроссоверы 2020 года

А что если бы... у машин не было свесов? Да не, бред какой-то!

Подборки

Константин Новацкий

Логично же: «лишние» сантиметры металла и пластика у машин спереди и сзади совсем не лишние. Это и место для мотора, и багажные литры, и безопас­ность с её смина­емыми зонами. В конце концов, от крупных свесов выигры­вает весь силуэт авто­мобиля. Или нет? Или мы по привычке продол­жаем оправды­вать большие носы и хвосты чем-то сакральным, полезным и важным? 

В общем, мы решили прикинуть, как бы выглядели машины из настоящего и прошлого вообще без свесов. В этой фан-подборке — дюжина хэтчбеков, купе, мини­вэнов и даже легенд ушедших времён, над которыми мы слегка поработали в фотошопе.

<h3>BMW Z4</h3> Кто-то ругает баварский родстер за короткую колёсную базу (2470&nbsp;мм) и чрезмерно длинные свесы. Мы исправили этот недостаток. И, кажется, превратили Z4 в аналог Daihatsu Copen...
<h3>Toyota Supra</h3> А как вам такая Supra? Мы не меняли стандартную колёсную базу, но, кажется, смогли вписать японскую «легенду» в формат кей-каров. А заодно и в тесные парковочные места спальных районов Подмосковья. Мы молодцы?
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BMW Z4

Кто-то ругает баварский родстер за короткую колёсную базу (2470 мм) и чрезмерно длинные свесы. Мы исправили этот недостаток. И, кажется, превратили Z4 в аналог Daihatsu Copen...

Как вам такая фантазия?

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