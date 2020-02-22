А что если бы... у машин не было свесов? Да не, бред какой-то!

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Константин Новацкий
Логично же: «лишние» сантиметры металла и пластика у машин спереди и сзади совсем не лишние. Это и место для мотора, и багажные литры, и безопасность с её сминаемыми зонами. В конце концов, от крупных свесов выигрывает весь силуэт автомобиля. Или нет? Или мы по привычке продолжаем оправдывать большие носы и хвосты чем-то сакральным, полезным и важным?
В общем, мы решили прикинуть, как бы выглядели машины из настоящего и прошлого вообще без свесов. В этой фан-подборке — дюжина хэтчбеков, купе, минивэнов и даже легенд ушедших времён, над которыми мы слегка поработали в фотошопе.