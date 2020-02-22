А что если бы... у машин не было свесов? Да не, бред какой-то!

Логично же: «лишние» сантиметры металла и пластика у машин спереди и сзади совсем не лишние. Это и место для мотора, и багажные литры, и безопас­ность с её смина­емыми зонами. В конце концов, от крупных свесов выигры­вает весь силуэт авто­мобиля. Или нет? Или мы по привычке продол­жаем оправды­вать большие носы и хвосты чем-то сакральным, полезным и важным?

В общем, мы решили прикинуть, как бы выглядели машины из настоящего и прошлого вообще без свесов. В этой фан-подборке — дюжина хэтчбеков, купе, мини­вэнов и даже легенд ушедших времён, над которыми мы слегка поработали в фотошопе.