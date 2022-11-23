Потерявший руки дрифтер поставил рекорд Гиннеса по скоростному заносу

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Дмитрий Елизаров
Книга рекордов Гиннеса подтвердила рекорд польского гонщика Бартоша Осталовски по самому быстрому прохождению 50-метровой прямой в заносе. Рекорд установлен в категории автомобилей с ножным управлением: Осталовски лишился обеих рук ещё в 2006 году в результате аварии.
В апреле нынешнего года в книгу Гиннеса попал ещё один рекорд, на этот раз установленный спортсменом, ослепшим десять лет назад. На специально подготовленном Chevrolet Corvette Дэн Паркер смог разогнаться до 339,64 км/ч.