Потерявший руки дрифтер поставил рекорд Гиннеса по скоростному заносу

Бартош Осталовски переключает передачи правым плечом при помощи специального приспособления, подсоединённого к коробке. Автомобилем он управляет левой ногой, правой оперирует педалями и рычагом «ручника». Несмотря на отсутствие верхних конечностей спортсмен участвует в национальных гоночных сериях по ралли-кроссу и дрифту.

«Я горжусь тем, что в очередной раз доказал, что в каждом из нас есть огромный потенциал, благодаря которому мы можем добиться успеха» , — отметил Осталовски.

В апреле нынешнего года в книгу Гиннеса попал ещё один рекорд, на этот раз установленный спортсменом, ослепшим десять лет назад. На специально подготовленном Chevrolet Corvette Дэн Паркер смог разогнаться до 339,64 км/ч.