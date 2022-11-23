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Потерявший руки дрифтер поставил рекорд Гиннеса по скоростному заносу
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Дмитрий Елизаров

Книга рекордов Гиннеса подтвердила рекорд польского гонщика Бартоша Осталовски по самому быстрому прохождению 50-метровой прямой в заносе. Рекорд установлен в категории автомобилей с ножным управлением: Осталовски лишился обеих рук ещё в 2006 году в результате аварии.

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  • Контрольный отрезок в 50 метров гонщик проехал в дрифте с углом заноса от 30 до 60 градусов. Средняя скорость  его автомобиля на этом отрезке составила 231,66 км/ч, а на въезде на контрольный участок спорткар Осталовски двигался со скоростью 277 км/ч.
  • Рекорд установлен на специально подготовленном заднеприводном BMW 3 серии. Он оснащён восьмицилиндровым мотором от Chevrolet объёмом 7,0 литра, который благодаря двойному наддуву развивает 1000 л.с. и 1280 Нм крутящего момента. Мотор работает с автоматической коробкой передач ZF с возможностью ручного переключения передач.
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  • Бартош Осталовски переключает передачи правым плечом при помощи специального приспособления, подсоединённого к коробке. Автомобилем он управляет левой ногой, правой оперирует педалями и рычагом «ручника». Несмотря на отсутствие верхних конечностей спортсмен участвует в национальных гоночных сериях по ралли-кроссу и дрифту.
  • «Я горжусь тем, что в очередной раз доказал, что в каждом из нас есть огромный потенциал, благодаря которому мы можем добиться успеха», — отметил Осталовски.

В апреле нынешнего года в книгу Гиннеса попал ещё один рекорд, на этот раз установленный спортсменом, ослепшим десять лет назад. На специально подготовленном Chevrolet Corvette Дэн Паркер смог разогнаться до 339,64 км/ч.

В детстве ездили на велосипеде без рук?

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