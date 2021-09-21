Безработные таксисты Таиланда стали разводить огороды на крышах своих машин

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Взгляните, какое устройство автоинструктор придумал для защиты от коронавируса
Американка придумала сумку, защищающую автомобили от наводнений
Дмитрий Елизаров
Две крупных стоянки такси в Бангкоке превратились в своего рода огородное товарищество. Как пишет Assosiated Press, владельцы автомобилей при помощи мешков для мусора и бамбуковых рам обустраивают на крышах машин миниатюрные огороды. Это не способ добычи пропитания, а форма протеста против коронавирусных ограничений.
Осенью прошлого года в Гонконге обнаружили «кладбище» туристических автобусов. Владельцы свезли их сюда и бросили за ненадобностью: из‑за пандемии местный турбизнес оказался в глубоком кризисе.