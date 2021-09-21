Безработные таксисты Таиланда стали разводить огороды на крышах своих машин

Две крупных стоянки такси в Бангкоке превратились в своего рода огородное товарищество. Как пишет Assosiated Press, владельцы авто­мобилей при помощи мешков для мусора и бамбуковых рам обустраивают на крышах машин миниатюрные огороды. Это не способ добычи пропитания, а форма протеста против корона­вирусных ограничений.