Американка придумала сумку, защищающую автомобили от наводнений

Безработные таксисты Таиланда стали разводить огороды на крышах своих машин
Новости

Дмитрий Елизаров

Две крупных стоянки такси в Бангкоке превратились в своего рода огородное товарищество. Как пишет Assosiated Press, владельцы авто­мобилей при помощи мешков для мусора и бамбуковых рам обустраивают на крышах машин миниатюрные огороды. Это не способ добычи пропитания, а форма протеста против корона­вирусных ограничений.

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  • На небольших грядках таксисты выращивают, к примеру, помидоры, огурцы и стручковую фасоль. Базой для грядок служат пластиковые полотнища, натянутые на рамы и заполненные землёй.
  • Коронавирусные ограничения привели к резкому спаду спроса на услуги такси, хотя таксопарки в ответ на умень­шение аудитории понизили цены на свои услуги. В итоге сейчас у двух местных операторов из трёх тысяч авто­мобилей активно эксплуати­руются только около 500 — остальные простаивают.
  • Представители таксомоторных объединений заявляют, что оказались на грани разорения. Из‑за коронавируса доходы операторов упали, и им нечем выплачивать взятые на обновление автопарков кредиты. По данным агентства, только две компании задолжали банкам более 60 миллионов долларов. В руко­водстве операторов считают, что един­ственная возмож­ность остаться на плаву — это финансовая поддержка со стороны властей.

Осенью прошлого года в Гонконге обнаружили «кладбище» туристи­ческих автобусов. Владельцы свезли их сюда и бросили за ненадоб­ностью: из‑за пандемии местный турбизнес оказался в глубоком кризисе.

А у вас есть огородик на чёрный день?

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