Следующего поколения переднеприводных BMW может не быть

Бензиновый и электрический кроссоверы BMW сразились в перетягивании каната

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Дмитрий Елизаров

На канале Carwow появился видеоотчёт о состязаниях по перетягиванию каната между кроссоверами BMW  бензиновым X7 и электрическим iX. Вседорожники оказались почти равны по своим характеристикам, но один из них уверенно вышел победителем, несмотря на появление третьего участника.

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  • BMW iX выступал в двухмоторной модификации: его электродвигатели развивают 523 л.с. и 765 Нм крутящего момента. Весит электрокар 2510 килограммов.
  • BMW X7 привезли на полигон в исполнении M50i с мотором на 530 л.с. и 750 Нм. Он чуть уступает электрокару по тяговым показателям, но при этом немного легче — 2490 килограммов. А ещё, по данным организаторов, у X7 значительно лучше способности к буксировке: 3,5 тонны против 2,5 тонны у iX.
  • Заезды проходили на покрытом травой газоне, чтобы уберечь от перегрева покрышки и трансмиссии автомобилей. Долгое время кроссоверы находились в равных условиях — ни один не мог сдвинуть соперника с места. Однако выиграл всё же бензиновый вседорожник: буксуя, колёса BMW iX утрамбовали траву и потеряли сцепление с покрытием. При этом повторное соревнование привело к аналогичному результату, но на этот раз гораздо быстрее.
  • Оказалось, что водитель BMW iX подготовил сюрприз своему коллеге. После победы BMW X7 место электро­кроссовера занял ранее не анонсированный третий участник схватки — Mercedes-AMG G 63 с тремя блокируемыми дифференциалами. Он же стал и самым мощным автомобилем заездов: его 4,0-литровый V8 развивает 585 л.с. и 850 Нм. Тем не менее всё имеющееся оборудование внедорожнику из Штутгарта не помогло.

В 2020 году противостояние электромобиля и бензиновой машины устроила компания Lordstown — разработчик так и не вышедшего на рынок пикапа Endurance. В перетягивании каната опытный экземпляр грузовика на батарейках состязался с культовым Ford F‑150.

Ожидали такого поворота событий?

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