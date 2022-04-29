Бензиновый и электрический кроссоверы BMW сразились в перетягивании каната

Заезды проходили на покрытом травой газоне, чтобы уберечь

от перегрева покрышки и трансмиссии автомобилей. Долгое время кроссоверы находились в равных условиях — ни один не мог сдвинуть соперника с места. Однако выиграл всё же бензиновый вседорожник: буксуя,

колёса

BMW iX утрамбовали траву и потеряли сцепление с покрытием. При этом повторное соревнование привело к аналогичному результату, но на этот раз гораздо быстрее.