Без руля и педалей, но с дизайном от автора Лад: 5 особенностей сенсационного Мерседеса из 1990-х

И заменили они не только руль, но и педали. Рулёжка осуществлялась движениями влево-вправо, для ускорения нужно было двинуть сайдстики вперёд, а для торможения — потянуть на себя. Инженеры реализовали всё это с помощью широко применяемой сегодня технологии управления «по проводам», то есть без физической связи органов управления с колёсами или двигателем. Сигналы от джойстиков принимали те или иные актуаторы, которые и проделывали всю работу.

Сайдстик посередине салона неслучайно был двойным — пассажир спереди в любой момент мог взять управление на себя! На снимках можно не заметить, но для этого на правой двери установили ещё один джойстик. Впрочем, учитывая полную симметричность интерьера, оба передних места концепта получились водительскими, а автомобиль стал пригоден для эксплуатации в странах как с «нормальным», так и с правосторонним движением.