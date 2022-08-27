Без руля и педалей, но с дизайном от автора Лад: 5 особенностей сенсационного Мерседеса из 1990-х

Михаил Кондратьев
Что приходит на ум, прочитав словосочетание «Мерседес из 1990-х»? Культовый W140? «Лупатый» E-класс, его предшественник W124 или, может быть, родстер R129? Эти и другие модели, конечно, заслуживают вашего приступа ностальгии, однако сегодня в рубрике «Старые, но не бесполезные» мы хотим поговорить о, пожалуй, самой сенсационной машине Mercedes-Benz того десятилетия — концепте F 200 Imagination.
F 200 Imagination дебютировал в 1996 году на Парижском автосалоне и стал вторым в целой серии футуристичных прототипов F-серии. Это было очень большое купе (более 5,1 метра длины при более чем 1,9 метра ширины) с необычными дверьми. И они не просто открывались вверх «как у Lamborghini», а отъезжали вперёд и немного отклонялись от кузова. Всё происходило с помощью электроприводов.
Открыть их можно было по-разному: приподнять примерно на 60 градусов или повернуть почти на 90 градусов, обеспечив максимально свободный доступ в салон. При выборе двигателя F 200 Imagination в Mercedes-Benz тоже не скромничали: двухдверка получила шестилитровый V12 мощностью 394 л.с. в паре с пятиступенчатым «автоматом».
Концепт послужил предвестником одновременно S-класса W220 и его двухдверной вариации в виде CL. Мы не можем утверждать, что F 200 Imagination рисовал лично Стив Маттин, создавший впоследствии «икс-фейс» для Лад, но известно, что именно он работал над внешностью W220. При этом дизайн «двести-двадцатого» был утверждён за год до премьеры F 200 Imagination, который, как видите, получил оформление передка в стиле ещё не вышедшего на тот момент 220-го. Поэтому Маттин в любом случае приложил руку и к этому проекту.
Но по-настоящему F 200 Imagination шокировал системой управления — с помощью джойстиков или, как их ещё называли в Mercedes-Benz, сайдстиков (от английского side — «сторона»), поскольку располагались они по бокам от водителя. И это не просто полёт фантазии на статичной машине — прототип был полностью ходовым и действительно управлялся джойстиками!
И заменили они не только руль, но и педали. Рулёжка осуществлялась движениями влево-вправо, для ускорения нужно было двинуть сайдстики вперёд, а для торможения — потянуть на себя. Инженеры реализовали всё это с помощью широко применяемой сегодня технологии управления «по проводам», то есть без физической связи органов управления с колёсами или двигателем. Сигналы от джойстиков принимали те или иные актуаторы, которые и проделывали всю работу.
Сайдстик посередине салона неслучайно был двойным — пассажир спереди в любой момент мог взять управление на себя! На снимках можно не заметить, но для этого на правой двери установили ещё один джойстик. Впрочем, учитывая полную симметричность интерьера, оба передних места концепта получились водительскими, а автомобиль стал пригоден для эксплуатации в странах как с «нормальным», так и с правосторонним движением.
Концепт, несмотря на всю свою футуристичность, был разработан в далёких 1990-х, поэтому никаких сенсорных клавиш в салоне не получил — всё, что можно было нажать на джойстиках, центральной консоли и островке на передней панели, нажималось по-настоящему. Однако ни одного аналогового прибора в F 200 Imagination не было! Все показания отображались на дисплеях, растянувшихся во всю ширину передней панели.
Более того — по краям были установлены экраны, на которые выводилась картинка с камер, заменивших боковые зеркала. Ещё один «телек» висел на месте внутрисалонного зеркала, так что вся обзорность назад была полностью цифровой. Всего купе оснастили пятью камерами: по одной на каждой стойке плюс «глазком» в заднем бампере.
Управление «по проводам», которое приобрело массовый характер совсем недавно, и цифровые зеркала, которые только-только получают распространение, были далеко не всеми диковинными на то время фишками F 200 Imagination. Но большинство из них впоследствии стали применяться в серийных автомобилях!
Загибаем пальцы: на этом концепте Mercedes-Benz продемонстрировала умные биксеноновые блок-фары с шестью сегментами, меняющими световой пучок в зависимости от условий движения. Такая система пошла в серию спустя лишь 10 лет после премьеры прототипа — в качестве опции Intelligent Light System для E-класса W211.
В F 200 Imagination компания впервые применила боковые подушки-шторки безопасности, которые потом получили «ешка» поколения W210 и прочие модели марки. Его величеству Maybach 62 досталась от концепта панорамная крыша с электрохромным стеклом (с изменяемой по нажатию кнопки прозрачностью), а S-классу W140 — система голосового управления телефоном, которая стала прообразом современных голосовых ассистентов.
Прототип имел также адаптивную гидропневматическую подвеску Active Body Control, которая вошла в оснащение CL-класса C215. Его продажи стартовали в конце 1990-х.
После премьеры F 200 Imagination, можно сказать, не появлялся на публике — в интернете нет фотографий машины, сделанных не на презентации и не в музее Mercedes-Benz.
Хотя совсем недавно концепт засветился в Лондоне на небольшом автошоу! Причём он самостоятельно съехал с автовоза и припарковался на отведённое ему место, ещё раз доказав свою полную работоспособность. Тогда же появилась неподтвёржденная информация о том, что прототип был продан, а сумма сделки составила 10 миллионов долларов! Правда, никаких дополнительных подробностей о владельце нет.