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В России без работы могут остаться 150 000 сотрудников дилерских центров

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Кирилл Малышев

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В России под угрозой увольнения оказались более 150 000 сотрудников дилерских центров. Такую оценку дал вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, сообщают «Ведомости».

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  • Алексей Подщеколдин также возглавляет дилерскую компанию «БН-Моторс». По её оценке, закрыться могут 2100 автосалонов. Прежде они торговали марками, которые ушли с российского рынка.
  • Чтобы запустить один дилерский центр, требуется инвестировать около 100 миллионов рублей. В среднем один салон даёт работу 74 сотрудникам. Таким образом, под угрозой оказались 220 миллиардов рублей инвестиций.

По состоянию на середину января в России работали 3164 автомобильных дилера. Треть из них продают китайские автомобили. На российские марки приходится 14,3 процента.

Вас беспокоит сокращение дилеров?

Фото: yandex.ru

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