В России без работы могут остаться 150 000 сотрудников дилерских центров

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В России под угрозой увольнения оказались более 150 000 сотрудников дилерских центров. Такую оценку дал вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, сообщают «Ведомости».
По состоянию на середину января в России работали 3164 автомобильных дилера. Треть из них продают китайские автомобили. На российские марки приходится 14,3 процента.
Фото: yandex.ru