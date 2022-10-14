Российские автозаводы иностранных брендов: кто ушёл, а кто пока нет. Полный список

Сделка по передаче российских активов Ниссана в госсобственность была одобрена 11 октября 2022 года. Согласно договору, всё, что до настоящего времени принадлежало японской стороне — производственная площадка, научно-исследовательские мощности и центр продаж в Москве — переходит подведомственному Минпромторгу институту НАМИ. В рамках соглашения подразделение «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» может при желании выкупить активы обратно — на это у японской компании есть шесть лет.

Чем будет заниматься площадка после ухода японского бренда? Глава Минпромторга Денис Мантуров успел пообещать, что завод сохранит и работоспособность, и около двух тысяч нанятых сотрудников. Над чем будет работать коллектив, пока неизвестно. Со слов Мантурова, у нового владельца есть возможности заключить партнёрство со сторонними компаниями.

Обязательства по обслуживанию ушедших с рынка автомобилей Nissan, а также поставки запчастей дилерам марки обещает взять на себя АвтоВАЗ. Что касается самого концерна, то убытки от ухода с российского рынка (включая потерю завода) для Nissan Motor составляют около 686 миллионов долларов или примерно 100 миллиардов иен.