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Российские автозаводы иностранных брендов: кто ушёл, а кто пока нет. Полный список
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Константин Новацкий

Компания Nissan заявила об уходе с российского рынка, а завод марки в Ленинградской области, где до весны производились кроссоверы Qashqai, X‑Trail и Murano, будет продан. И в 2022 году это далеко не первое автомобильное предприятие в РФ, которое переживает масштабные хозяйственные изменения. Вспоминаем, какие ещё сборочные площадки, выпускавшие легковые автомобили зарубежных брендов в нашей стране, пошатнул затянувшийся кризис, и к чему это привело.

Nissan

Фото: Nissan

Сделка по передаче российских активов Ниссана в госсобственность была одобрена 11 октября 2022 года. Согласно договору, всё, что до настоящего времени принадлежало японской стороне — производственная площадка, научно-исследовательские мощности и центр продаж в Москве — переходит подведомственному Минпромторгу институту НАМИ. В рамках соглашения подразделение «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» может при желании выкупить активы обратно — на это у японской компании есть шесть лет.

Чем будет заниматься площадка после ухода японского бренда? Глава Минпромторга Денис Мантуров успел пообещать, что завод сохранит и работоспособность, и около двух тысяч нанятых сотрудников. Над чем будет работать коллектив, пока неизвестно. Со слов Мантурова, у нового владельца есть возможности заключить партнёрство со сторонними компаниями. 

Обязательства по обслуживанию ушедших с рынка автомобилей Nissan, а также поставки запчастей дилерам марки обещает взять на себя АвтоВАЗ. Что касается самого концерна, то убытки от ухода с российского рынка (включая потерю завода) для Nissan Motor составляют около 686 миллионов долларов или примерно 100 миллиардов иен. 

Renault

Фото: autostat.ru (Дмитрий Савостьянчик)

Похожим образом в мае этого года с Россией попрощался и французский бренд, выпускавший широкую линейку моделей и владевший крупной долей в АвтоВАЗе. По соглашению с Минпромторгом и правительством Москвы, активы Renault в российских компаниях перешли в государственную собственность (с правом выкупа доли в АвтоВАЗе в течение шести лет), а столичный завод внезапно вернул прежнее название «Москвич».

Сейчас руководство площадки, на которой был налажен выпуск кроссоверов Duster, Kaptur и Arkana, ищет партнёров и формирует дилерскую сеть для не выпускаемых пока отечественных моделей.

На у на АвтоВАЗ возложена ответственность за обслуживание и ремонт уже переданных клиентам французских автомобилей. В Тольятти, кстати, тоже произошли заметные изменения. Например, из Ижевска ближе к штаб-квартире переезжает производство Весты. Завод в Удмуртии в свою очередь займётся изготовлением комплектующих, а также, в перспективе, серийных электрокаров Largus

Toyota

Фото: topgearrussia.ru

В конце сентября слухи об «оптимизации» российского бизнеса подтвердила и компания Toyota. Руководство японского бренда приняло решение закрыть свой завод в Шушарах и пересмотреть штат представительства в нашей стране. При этом сам офис сохранится, а налаженная дилерская сеть продолжит работать — то есть, бренд пока разрывает окончательно отношения с российским рынком. Хотя выпуск Тойот в Санкт-Петербурге не возобновится. 

В официальном сообщении компания признала, что за полгода не смогла возобновить работу сборочной площадки, простаивавшей с марта нынешнего года. И признаков того, что перезапуск реально осуществить в будущем, в Тойоте не видят. Дальнейшая судьба завода в Шушарах, где делали Camry и RAV4, пока неизвестна. Вероятнее всего, он будет законсервирован, а фаза производственного простоя сменится фазой ожидания нового собственника.

Ходят также разговоры о возможном переносе производства Тойот из России в Казахстан в обозримой перспективе, но официального подтверждения этой информации пока нет.

Mazda

Фото: autowp.ru

Сбои логистики, падение спроса и санкционное давление уже длительное время называются основными причинами вероятного закрытия российского завода Mazda, но пока совместное с «Соллерс Авто» предприятие во Владивостоке формально не закрывается. Однако партнёры действительно обсуждают возможность прекращения дальнейшего производства автомобилей на Дальнем Востоке. Основная тема диалога — выкуп предприятия российской стороной для его дальнейшего перезапуска. Сумма вероятной сделки не называется, а кроме того не объявлены и новые производители, с которыми контактирует ПАО «Соллерс Авто». 

Hyundai и Kia

Фото: «Автотор»

Калининградское предприятие «Автотор», на мощностях которого велась сборка некоторых моделей Kia, Hyundai и Genesis, готовится к прекращению выпуска корейских автомобилей. Как только закончатся остатки корейских комплектующих, начнётся переналадка завода под выпуск новых моделей. Согласно сентябрьскому пресс-релизу, предприятие будет перестроено под сборку пока неназванных машин, а также электрических двигателей. Запуск нескольких продуктов запланирован на нынешний год.

Процесс перестройка начался в октябре — «Автотор» намерен внести масштабные изменения в работу оборудования. Кроме того, создаётся новая оснастка для сборочных линий — правда, пока непонятно, под какой именно бренд (или бренды). Помимо автомобилей, в озвученные ранее планы входили новые мото- и квадроциклы, электрокары и двигатели к ним, а также «передвижные устройства широкой гаммы». До конца года завод должен справиться с тестовой партией новинок, а товарные машины, если всё пойдёт по плану, появятся только в 2023-м.

Volkswagen

Фото: vwgroup.ru

Последние крупные заявления российского офиса VW датированы июлем: в середине лета компания опровергла слухи о продаже завода в Калужской области. Однако, положения дел новость не изменила. Работа площадки, выпускавшей автомобилей марок Volkswagen и Skoda, была приостановлена в начале весны, а комментарии завода касались лишь оценки текущей ситуации, но не прогнозов на будущее. 

Кто в случае чего мог бы стать новым владельцем предприятия? Обсуждаемой стала тема визита на калужский завод представителей компании «Азия Авто» из Казахстана — она обладает лицензией на сборку Фольксвагенов и Шкод. Но поскольку окончательных решений о судьбе российского актива VW озвучено не было, никаких точных выводов сделать пока не получается.

До лета у немецкого бренда была ещё одна сборочная площадка — совместная с ГАЗом, в Нижнем Новгороде. Однако из-за санкций, продолжить работу с отечественным предприятие немецкий концерн не смог и выпуск моделей Octavia, Karoq, Kodiaq и Taos свернули.  

Peugeot, Citroen и Opel

Фото: drom.ru (Сергей Цыганов)

Ещё одна сборочная площадка в калужском технопарке — завод «ПСМА Рус», на котором производились модели Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi — пребывает в не самом очевидном статусе. Весной на фоне санкций и проблем с логистикой концерн Stellantis принял решение остановить российское предприятие из-за нехватки компонентов для производства. Помимо автомобилей, на предприятии был налажен выпуск силовых агрегатов и трансмиссий, которые отправлялись на экспорт.

В середине июня глава региона Владислав Шапша намекал на возможное возобновление производства некоторых автомобильных предприятий в области, но конкретные заводы и сроки перезапуска обозначены не были. 

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