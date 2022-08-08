А он существует! Первый тест загадочного китайского кроссовера FAW Bestune T77
Юрий Урюков
Дела у старейшего автопроизводителя из Китая в России идут так себе: прошлые годы компания FAW топталась на месте, на порядок, а то и два уступая по объёмам реализации Chery, Haval и Geely. Первую половину тревожного 2022-го — время больших возможностей для китайских марок — фирма тоже почему-то не использовала. Ей не удалось даже взять рубеж в тысячу машин! И это несмотря на то, что скудный модельный ряд из пары заурядных кроссоверов Besturn X40 и Besturn X80 разбавили ярким дизайнерским паркетником Bestune T77. Но, быть может, российская публика ещё просто о нём не знает?
T77 изначально задумывался не только как витрина фирменных инноваций, но и как символ ребрендинга. Обратите внимание: раньше кроссоверы FAW продавались в рамках линейки, которая называлась Besturn, а теперь — Bestune (да-да, всё отличие в паре букв). И логотип тоже свежий. Но ещё важнее, что китайцы радикально пересмотрели подход к оформлению и наполнению своих автомобилей!
Увы, до России не добралась главная фишка T77 — голографический помощник. В Поднебесной владелец нового паркетника может общаться с одним из трёх виртуальных персонажей. Проекция девушки из анимэ, мальчика или робота появляется над передней панелью и выполняет голосовые команды на управление микроклиматом, музыкой и прочими второстепенными функциями. Видимо, искусственный интеллект пока не освоил разговорный русский язык, а было бы забавно попробовать в деле продвинутую опцию, заточенную на воспитанное смартфонами поколение визуалов.
Зато смелый дизайн никуда не делся: T77 дебютировал на родине четыре года назад, но до сих пор выглядит актуально. И уж точно наряднее уныло-безликих предшественников семейства Besturn. Только зря московский дилер FAW выбрал для пробных поездок чёрный экземпляр — кроссовер в красном, ярко-синем или золотистом колере с контрастной «парящей» крышей смотрится намного выигрышнее.
Впрочем, мрачный образ не способен скрыть интересные детали экстерьера. По примеру Лексуса и DS (помните же ещё такую французскую марку?) китайцы сделали ставку на сочетание острых граней, затейливой оптики и громадной радиаторной решётки, играющей на солнце объёмным орнаментом. Причём художники FAW вовремя остановились и не ударились в откровенный эпатаж: T77 получился в меру броским, однако не отпугивающим избыточным футуризмом. Верный выбор для массовой модели.
Сборник цитат
Интерьерщики FAW, в свою очередь, явно оглядывались на современные Мерседесы, задавшие моду на срощенные экраны нарисованной приборки и медиасистемы. Ряды крупных серебристых кнопок «под металл» тоже выглядят знакомо. Нажимаются клавиши, кстати, с приятным, благородным усилием. И вообще, с тактильными ощущениями в этом салоне порядок. Верх передней панели сделали из мягкого пластика с настоящей прострочкой, не поскупились на добротную фурнитуру, кожаные вставки на дверных картах и высоком центральном тоннеле. Механическому селектору трансмиссии предпочли изящный электронный джойстик — шик?
К сожалению, при более подробном знакомстве с салоном лёгкий флёр премиальности улетучивается. Как нет регулировки руля по вылету? А почему обод перекрывает контрольные лампы? Климат-контроль тоже с подвохом — он однозонный, да к тому же заставляет разглядывать символы на экране чуть ли не через лупу: индикацию выбранной температуры можно было сделать и покрупнее.
К центральному дисплею вопросов меньше — он приличного размера, интерфейс выглядит приятно. Однако русифицировать систему китайцы поленились, а латинский шрифт читается плохо — беглым взглядом надписи не поймёшь. Хорошо хоть структура меню интуитивно понятна. Но «слепой» экран камеры заднего вида расстроил по-настоящему: линии подсказки траектории чёткие, а изображение совершенно мутное. Бракованный объектив камеры?
Чем дальше, тем больше следов экономии. Это касается и стилистически чужеродной «бородавки» блока ЭРА-ГЛОНАСС на потолке, и салонного зеркала с хлипкой и люфтящей прозрачной рамкой, и похрустывающих при случайном прикосновении декоративных вставок. Такие досадные мелочи смазывают впечатление о добротном в целом интерьере. Ещё «бардачок» лишён внутренней отделки и не впечатляет размерами, но это отчасти компенсируется боксом между креслами и потайной ёмкостью с розеткой на 12 вольт и портом USB под общей крышкой.
Но вот что интересно: если оставить за рамками рассуждения о нюансах комфорта и эргономики, салон Bestune T77 настраивает водителя на боевой лад! Рельефное кресло с минимальным набором регулировок и по-спортивному интегрированным подголовником а-ля Porsche плотно (и даже навязчиво) фиксирует тело. Небольшой хваткий руль удобно ложится в руки. А двигатель запускается кнопкой на... центральном тоннеле, словно это не китайский FAW, а реинкарнация шведского Сааба.
Он умеет ездить!
Поначалу эти акценты кажутся странными, особенно с учётом незатейливой технической начинки кроссовера. В основе Bestune T77 — модульная платформа ASUV со стойками МакФерсон спереди и простенькой упругой балкой сзади. Единственный доступный в России мотор — турбированная «четвёрка» объёмом 1,5 литра, которую предусмотрительно заточили под 92-й бензин, но почему-то не загнали в выгодную по транспортному налогу категорию «до 150 л.с.». Ведь 160 сил и 258 Н·м — не те цифры, за которые хочется переплачивать из-за имиджевых соображений. По умолчанию двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой», альтернативой выступает преселектив DCT фирмы BorgWarner: семь передач и два «мокрых» сцепления.
Мы привыкли, что тандем «турбо+робот» в случае с китайскими машинами часто не отличается расторопностью, превращая городскую езду в мучение. Но не зря на декоративной крышке двигателя начертано E-motion: силовая установка FAW действительно настроена иначе — эмоционально! Задержки если и случаются, то едва уловимые. Мимолётные паузы совершенно не мешают встраиваться в тесный поток или совершать повороты налево в короткий разрыв встречного потока. А в спортрежиме коробки отклик на подачу топлива становится почти моментальным: кроссовер следует за правой педалью как приклеенный, иногда — с задорным писком теряющих зацеп шин LingLong Green-Max 4x4 HP и непонятными шаркающими звуками из-под капота, отчётливо проступающими на фоне сносной изоляции от внешних шумов.
Мотор резвый и эластичный — на пик тяги выходит уже с 1500 оборотов. Bestune T77 энергично пуляет со светофоров и позволяет непринуждённо шустрить по рядам, занимая в плотном трафике самые выгодные позиции. Не нужно выжидать или подгадывать момент: задумал — исполнил. Едешь и радуешься, что автомобиль подстраивается под тебя, а не наоборот. А главное — такая бодрость не оборачивается нарочитой нервозностью, приводящей к рывкам при смене передач. DCT листает ступени проворно, но без суеты. Пожалуй, это один из лучших китайских «роботов» на сегодня.
Аналогично с управляемостью. Кто-нибудь наверняка назовёт руль кроссовера чрезмерно лёгким и неинформативным, но это будут лишь придирки. На самом деле Bestune T77 чётко меняет курс, невозмутимо мчит по колеям и уверенно держит дугу в поворотах, не забывая информировать водителя о происходящем под передними колёсами. Иными словами, подчёркнуто адекватно исполняет команды. При этом машина не утомляет на парковке и в пробках искусственной «спортивной» тяжестью электроусилителя — девушки особенно оценят.
Охотно верится, что к доводке шасси компания FAW подключила «немецкие технологии» и грамотных зарубежных специалистов. Как характерный европейский почерк в настройках помимо водителя оценят и пассажиры. Кроссовер на низкопрофильных 19-дюймовых колёсах размерности 225/45 идёт по дороге плотно, местами излишне подробно повторяя профиль полотна. До откровенно нетерпимой тряски не доходит (жёсткие удары случаются лишь на безразмерных «лежаках», короткой гребёнке да ступеньках покрытия), однако разгладить дефекты машина совсем не старается. В этом плане китайская модель напомнила Volkswagen Tiguan предыдущего поколения, про который в шутку говорили, что он способен находить изъяны асфальта там, где их нет.
С другой стороны, подобная собранность исключает болтанку и чрезмерные крены — укачать спутников не так просто. Да и в целом Bestune T77 неплохо приспособлен к решению семейных задач. Относительно компактные размеры (4,5 м в длину при колёсной базе ровно 2,7 м) не позволили сделать салон семиместным, зато каждому из седоков по справедливости выделили изрядный запас свободного пространства — сзади в новом FAW уютно даже рослым людям.
Добавляют комфорта пассажирам второго ряда практически ровный пол и дефлекторы обдува, предусмотрен USB-слот для зарядки гаджетов. Но без странностей снова не обошлось. Например, Bestune T77 не досталось такой простой вещи, как откидного подлокотника. Кроме того, низкий потолок, утолщённый панорамной крышей, заставил сильнее обычного отклонить назад спинку — не всем такая вальяжная посадка понравится, а других регулировок дивана здесь тоже нет.
Кроссовер или нет?
О форм-факторе автомобиля — отдельный разговор. Приземистым силуэтом и лихим наклоном заднего стекла FAW старательно мимикрирует под кросс-купе. Или, скорее, приподнятый хетчбэк, потому что внедорожные умения Bestune T77 более чем условные.
Привод — исключительно передний, заявленный клиренс — скромные 170 мм, а из средств повышения проходимости здесь только ассистент спуска с горы. Вдобавок моторный отсек снизу прикрыт лишь тонким пластиковым пыльником, а из-под днища выпирают элементы системы выпуска. Задний свес целиком занимает массивная банка глушителя с двумя разнесёнными по бортам патрубками, зачем-то стыдливо спрятанными за кромку бампера. Зато декоративный пластик поднят высоко — поцарапать о бордюры сложно.
Можно подумать, при таком кузовном формате у Bestune T77 не всё ладно и с размерами багажника. Паспортный объём действительно не впечатляет — всего 375 литров. Но на практике FAW смущает хозяйственника только скромной высотой отсека-пенала. А в остальном пространство организовано хорошо и аккуратно: жёсткая полка поднимается вместе с крышкой (к слову, без сервопривода), на левой стенке предусмотрен крючок для сумок, на правой — розетка, по обоим бортам — корытца для мелочи.
Плюс между полом и лежащей под ним «докаткой» устроили практичный органайзер с набором инструмента и некоторым запасам свободного пространства. Спинка заднего дивана разделена в пропорции 40:60 и трансформируется в два счёта, правда, идеально ровной площадки при этом не выходит. Максимальный объём в такой конфигурации составляет 1525 литров.
Он стоит чуть дороже 2 млн
Подходим к самому важному вопросу — денежному. И здесь Bestune T77 выкладывает, пожалуй, самый убедительный аргумент. Новый кроссовер предлагают в России в двух комплектациях. Стартовая называется Luxury — без учёта бонусов за кредит и трейд-ин она стоит 2 069 000 рублей.И уже обладает кучей приятных вещей, среди которых 18-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодная оптика, боковые электрозеркала с обогревом, цифровая приборка, панорамная крыша, кожаный салон, четыре подушки безопасности, ESP, задний парктроник и камера, система мониторинга давления в шинах, круиз-контроль, бесключевой доступ, климат-контроль, водительское кресло с электроприводами настроек, подогрев передних сидений, мультируль, медиасистема с функцией EasyConnection для подключения смартфонов.
Доплатить имеет смысл разве что за семиступенчатую роботизированную коробку передач — двухпедальный Bestune T77 стоит 2 173 000 рублей, при этом почему-то отличается от базовой версии уменьшенным дисплеем виртуальной приборной панели: восемь дюймов против 12,3.
Топовое исполнение Prestige c «механикой» не продают. За 2 302 000 рублей покупатель получает DCT по умолчанию, а вместе с «роботом» — 19-дюймовые диски, контурную подсветку интерьера, боковые шторки безопасности, датчики света и дождя, адаптивные фары и кучу ассистентов вроде интеллектуального круиза, функций контроля полосы и автоматического экстренного торможения.
Причём и предельно упакованный FAW Bestune T77 выглядит весьма интересным предложением на кризисном российском рынке. Напомним: простейший Kia Sportage (150 л.с., «механика», передний привод) сейчас стоит минимум 2 849 900 рублей, Hyundai Tucson в сходной конфигурации — 2 749 000 рублей. Другие китайские кроссоверы тоже в общей массе дороже: Chery Tiggo 7 Pro (147 л.с., вариатор, передний привод) — от 2 519 900 рублей, Geely Atlas (139 л.с., «механика», передний привод) — от 2 228 990 рублей… Разве что GAC GS5 (137 л.с., «механика», передний привод) выкатывает схожий ценник — от 2 099 000 рублей.
При таком привлекательном раскладе некоторые странности Bestune T77 и слабая подготовленность кроссовера к зиме (отсутствие полного привода, многих «тёплых» опций, скромный клиренс) уже не выглядят критичными недостатками. А вот получить за два с небольшим миллиона модный на вид, богато оснащённый паркетник с неплохим шасси, бодрым мотором и просторным салоном, безусловно, приятно. Даже без голографического проектора.
Автомобиль на тест предоставлен дилерским центром ТоргМаш-Юг.
Знакомы с маркой FAW?
Комплектация1.5 AMT (160 л.с.)
Двигатель1.5 / 160 л.с / бензин
Коробка передачРоботизированная
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.