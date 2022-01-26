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BMW прекратит выпуск машин с 12-цилиндровыми моторами. Вспоминаем лучшие из них

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Михаил Кондратьев

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Сложно прогнозировать, когда мир откажется (и откажется ли окончательно и бесповоротно) от ДВС. Но одно можно сказать точно: дни моторов V12 сочтены. От таких агрегатов уже отказались в Mercedes-AMG. Aston Martin вот-вот покажет свой последний 12-цилиндровый суперкар, и даже для Lamborghini 2022 год станет последним, когда фирма будет предлагать суперкары только с ДВС, без электрических надстроек. А теперь от двенадцати цилиндров отказываются и в BMW. Поэтому мы решили вспомнить самые интересные машины марки с такими двигателями.

BMW 7 серии (E32)
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Всё началось с неё — «семёрки» второго поколения, появившейся в середине 1980‑х. Культовая модель получила первый серийный 12‑цилиндровый двигатель BMW и стала первой послевоенной машиной с V12. Седаны с таким агрегатом носили обозначение 750i﻿/750iL.

По сути мотор M70 представлял собой две 2,5-литровые «шестёрки» M20, соединённые под углом 60 градусов, но со своими особен­ностями: алюсиловым блоком (у M20 был чугунный) и цепным ГРМ вместо ременного. Ещё этот V12 получил гидравлические толкатели и электронную дроссель­ную заслонку. Отдача составляла 300 л.с. при 450 Нм крутящего момента.

Пара интересных фактов: если самая простая «семёрка» с шести­цилиндровым двигателем стоила 57 тысяч немецких марок, то модификация 750i — уже 98 тысяч! А ещё появление 7 серии с V12 вынудило компанию Mercedes-Benz отложить запуск легендарного S‑класса в кузове W140! В Штутгарте взяли паузу, чтобы подготовить ответный 12‑цилин­дровый «шестисотый».

BMW 8 серии (E31)
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В 1989 году появилась ещё одна знаковая модель BMW, которая оснащалась двигателем с дюжиной цилиндров. Более того — большинство выпущенных «восьмёрок» было именно с V12, хотя впоследствии появились более доступные версии купе с восьми­цилиндровыми агрегатами.

В гран-турер устанавливался тот же пятилитровый M70 с 300 силами (850i﻿/Ci), который сочетался с четырёх­ступенчатой автоматической коробкой или шести­ступенчатой «механикой». Позднее он уступил место мотору M73 от 750i в кузове E38.

Этот агрегат сохранил конструкцию с одним распредвалом сверху и двумя клапанами на цилиндр, однако отличался увеличенным до 5,4 литра объёмом и возросшей до 326 сил мощностью (490 Нм). Но таких «восьмёрок» было выпущено гораздо меньше: всего 1,2 тысячи против более 20 тысяч машин с M70. И все они были с пятиступенчатым «автоматом».

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Среди 12-цилиндровых двухдверок 8 серии была ещё одна редкая моди­фикация — 850CSi с 5,6-литровым двигателем S70B56. Он выдавал более 380 л.с. и 550 Нм.

Другими отличиями топовой версии купе, подготовленной при участии BMW Motorsport, стали перенастроенная и более жёсткая подвеска, подруливающие задние колёса, доработанные тормоза и более аэро­динамичный обвес, а также обновлённый интерьер с иными креслами. А ещё такие двухдверки предлагались исключительно с механической коробкой передач.

Но тираж такой версии, как и самого мотора (его устанавливали только в 850CSi), ограничился полутора тысячами штук. S70B56 считается самым редким серийным двигателем BMW.

BMW Nazca
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BMW Nazca M12

На стыке 1980-х и 1990-х был задуман суперкар BMW, который так и не стал серийным. Но дело не ограничилось каким-то нефункци­ональным шоу-каром — настоящий автомобиль всё же был построен, и даже не в единственном экземпляре!

Над проектом Nazca колдовали глава Italdesign Джорджетто Джуджаро и его сын Фабрицио, который решил попробовать силы в авто­мобильном дизайне. Отправной точкой послужил концепт Bugatti ID 90 работы Джорджетто. Это было его видение суперкара, с которым могла бы возродиться французская марка, однако развития проект не получил.

Однако в BMW поддержали итальянцев и посодей­ствовали разработке. В 1991 году было показано купе Nazca M12 — с простран­ственной рамой и кузовом из композитных материалов (масса автомобиля составила всего 1,1 тонны), выдающейся на то время аэродинамикой (коэффи­­циент лобового сопротивления — 0,26), а также пятилитровым V12 от 850i. Предполагалось, что двухдверка сможет разгоняться до 290 км﻿/﻿ч.

Впоследствии был построен концепт Nazca C2 с некоторыми отличиями в дизайне, ещё меньшей массой (на 100 килограммов), доработанным в Alpina двигателем V12 (350 л.с.), а также его открытый вариант Spider, получивший 5,6-литровый мотор от BMW 850CSi.

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Nazca C2 Spider

А у оригинального Nazca M12 появился двойник: ещё одну машину построили по заказу султана Брунея, причём у неё за сиденьями тоже был установлен двигатель от 850CSi, но в варианте от Alpina. Агрегат с увеличенным до 5,7 литра объёмом выдавал 416 сил и 570 Нм.

Оригинальное купе Nazca М12 осталось в семье Джуджаро и сейчас служит автомобилем выходного дня, то есть более-менее регулярно эксплуатируется. Но, увы, до серийной реализации итало-немецкий проект так и не дошёл.

BMW V12 LMR
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Победа команды BMW в «24 часах Ле-Мана» 1999 года по сей день остаётся одним из самых ярких достижений марки в большом автоспорте. Интересно, что это в какой-то степени произошло благодаря фирме McLaren и суперкару F1.

Примерно в то же время, когда Джуджаро работали над Nazca, легендарный Гордон Марри создавал фанта­стический F1. И подыскивал подходящий мотор для машины, которая впоследствии заслужила титул самого быстрого серийного автомобиля на планете (F1 был способен разгоняться до 385–390 км﻿/﻿ч). Марри вёл переговоры с Honda и Isuzu, но в результате договорился с BMW.

Баварцы под предводительством инженера Поля Роше построили для суперкара особый 6,1-литровый мотор V12 с индексом S70﻿/﻿2. 627-сильный 48‑клапанный агрегат с изменяемыми фазами газо­распределения и дюжиной дроссельных заслонок стал продолже­нием двигателя S70﻿/﻿1, который в BMW готовили для невыпущенной M8 (E31).

Этот же агрегат трансформировался в гоночный мотор для F1 GTR. После сезона 1997 года британцы покинули гонки класса GT, а в BMW, напротив, решили выкатить собственную машину. Так появился не слишком удачный спортпрототип V12 LM, но затем, к сезону 1999‑го, — куда более успешный V12 LMR с 12‑цилин­дровым S70﻿/﻿3. Эта машина оказалась и быстрее, и надёжнее первой, отличным доказатель­ством чему стала победа в Ле-Мане одной из выставленных машин (вторая, увы, попала в аварию).

BMW X5 Le Mans
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После победы в знаменитом 24-часовом марафоне компания BMW переключилась на Формулу‑1 и двигатели для команды Williams F1, с которой она сотрудничала ещё с постройки первой машины для Ле-Мана. Однако у компании ещё оставались бесхозные моторы S70﻿﻿/﻿﻿3, что привело к созданию его, 12‑цилин­дрового кроссовера X5!

Гоночный мотор вновь трансформировали и сняли с него всё, что мешало ему работать во весь опор в силу спортивного регламента. Поэтому его мощность достигла 710 л.с. при 720 Нм крутящего момента!

Однако только установкой V12 дело не ограничилось — для X5 Le Mans были подготовлены также усиленный кузов с панелями из композитных материалов, модифи­цированная подвеска и более производитель­ные тормоза. Кроме того, машину переделали в задне­приводную и оснастили её шести­ступенчатой «механикой» от M5 в кузове E39.

Кроссовер был построен в единственном экземпляре, но не в качестве какого-то наполированного макета: сумасшедший X5 прошёл Нюрбургринг за рекордные для вседорожника 7 минут 49 секунд! Да, сегодня такое время в «Зелёном аду» показывают хардкорные хот-хэтчи, но не стоит забывать, что дело было больше 20 лет назад!

BMW Pininfarina Gran Lusso Coupe
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В 2018 году BMW возродила 8 серию, так что в актуальной линейке баварцев есть хороший гран-турер. И у него наверняка немало поклонников, но вы только посмотрите на это потрясающее купе, нарисованное итальянцами из Pininfarina, — и попробуйте не согласиться с тем, что компании стоило запустить в серию ещё и его.

Кстати, не заглядывая в салон, можно и не понять, что концепт был разработан уже давно: эту стильную, почти лишённую агрес­сивности, но всё равно стремитель­ную и внушительную двухдверку представили в 2013 году. В её основе лежит укороченная платформа седана 7 серии тех лет (F01), а под капотом установлен V12 с индексом N74.

Битурбированный шестилитровый мотор мощностью 550 сил тоже был позаим­ствован у «семёрки» в версии 760i﻿/﻿Li (где он развивал 544 л.с.). Впрочем, V12 был выбран совсем не для рекордов скорости: пятиметровый Gran Lusso Coupe всем своим видом (и салоном, где вместо кричащего карбона — дерево ценных пород) говорит, что очки-голы-секунды — это к другим машинам из Мюнхена.

BMW 7 серии (G11)
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Подобно Mercedes-Benz S-класса с уже традиционными AMG-версиями S 63 и S 65, у «семёрки» последнего поколения тоже есть топовая версия с отдельным обозначе­нием с буквой M впереди — M760Li xDrive. Она выпускается с 2016 года и оснащается двигателем N74B66 из упомянутого семейства N74 (моторы этой серии используют и в Rolls-Royce).

После рестайлинга в 2019 году у 7 серии изменились внешность и оснащение, но топовый мотор остался прежним. Это 6,6 литра объёма, две турбины и 609 л.с. при 800 Нм крутящего момента. С опциональным пакетом, снимающим электронный ограничитель скорости, такая «семёрка» способна ехать быстрее 300 км﻿/﻿ч!

Но в начале 2022 года стало окончательно понятно, что в BMW отказываются от использо­вания 12‑цилин­дровых моторов — компания завершит их производство уже в июне. В качестве прощания будет выпущена всего лишь дюжина M760i xDrive в особом исполнении с красноречивым названием The Final V12 — с эксклюзивным оформлением экстерьера и салона, а также самой богатой комплектацией.

Мечтали когда-нибудь об автомобиле с мотором V12?

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