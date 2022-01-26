BMW прекратит выпуск машин с 12-цилиндровыми моторами. Вспоминаем лучшие из них

Всё началось с неё — «семёрки» второго поколения, появившейся в середине 1980‑х. Культовая модель получила первый серийный 12‑цилиндровый двигатель BMW и стала первой послевоенной машиной с V12. Седаны с таким агрегатом носили обозначение 750i﻿/750iL.

По сути мотор M70 представлял собой две 2,5-литровые «шестёрки» M20, соединённые под углом 60 градусов, но со своими особен­ностями: алюсиловым блоком (у M20 был чугунный) и цепным ГРМ вместо ременного. Ещё этот V12 получил гидравлические толкатели и электронную дроссель­ную заслонку. Отдача составляла 300 л.с. при 450 Нм крутящего момента.

Пара интересных фактов: если самая простая «семёрка» с шести­цилиндровым двигателем стоила 57 тысяч немецких марок, то модификация 750i — уже 98 тысяч! А ещё появление 7 серии с V12 вынудило компанию Mercedes-Benz отложить запуск легендарного S‑класса в кузове W140! В Штутгарте взяли паузу, чтобы подготовить ответный 12‑цилин­дровый «шестисотый».