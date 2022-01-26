BMW прекратит выпуск машин с 12-цилиндровыми моторами. Вспоминаем лучшие из них

Сложно прогнозировать, когда мир откажется (и откажется ли окончательно и бесповоротно) от ДВС. Но одно можно сказать точно: дни моторов V12 сочтены. От таких агрегатов уже отказались в Mercedes-AMG. Aston Martin вот-вот покажет свой последний 12-цилиндровый суперкар, и даже для Lamborghini 2022 год станет последним, когда фирма будет предлагать суперкары только с ДВС, без электрических надстроек. А теперь от двенадцати цилиндров отказываются и в BMW. Поэтому мы решили вспомнить самые интересные машины марки с такими двигателями.
Всё началось с неё — «семёрки» второго поколения, появившейся в середине 1980‑х. Культовая модель получила первый серийный 12‑цилиндровый двигатель BMW и стала первой послевоенной машиной с V12. Седаны с таким агрегатом носили обозначение 750i/750iL.
По сути мотор M70 представлял собой две 2,5-литровые «шестёрки» M20, соединённые под углом 60 градусов, но со своими особенностями: алюсиловым блоком (у M20 был чугунный) и цепным ГРМ вместо ременного. Ещё этот V12 получил гидравлические толкатели и электронную дроссельную заслонку. Отдача составляла 300 л.с. при 450 Нм крутящего момента.
Пара интересных фактов: если самая простая «семёрка» с шестицилиндровым двигателем стоила 57 тысяч немецких марок, то модификация 750i — уже 98 тысяч! А ещё появление 7 серии с V12 вынудило компанию Mercedes-Benz отложить запуск легендарного S‑класса в кузове W140! В Штутгарте взяли паузу, чтобы подготовить ответный 12‑цилиндровый «шестисотый».
В 1989 году появилась ещё одна знаковая модель BMW, которая оснащалась двигателем с дюжиной цилиндров. Более того — большинство выпущенных «восьмёрок» было именно с V12, хотя впоследствии появились более доступные версии купе с восьмицилиндровыми агрегатами.
В гран-турер устанавливался тот же пятилитровый M70 с 300 силами (850i/Ci), который сочетался с четырёхступенчатой автоматической коробкой или шестиступенчатой «механикой». Позднее он уступил место мотору M73 от 750i в кузове E38.
Этот агрегат сохранил конструкцию с одним распредвалом сверху и двумя клапанами на цилиндр, однако отличался увеличенным до 5,4 литра объёмом и возросшей до 326 сил мощностью (490 Нм). Но таких «восьмёрок» было выпущено гораздо меньше: всего 1,2 тысячи против более 20 тысяч машин с M70. И все они были с пятиступенчатым «автоматом».
Среди 12-цилиндровых двухдверок 8 серии была ещё одна редкая модификация — 850CSi с 5,6-литровым двигателем S70B56. Он выдавал более 380 л.с. и 550 Нм.
Другими отличиями топовой версии купе, подготовленной при участии BMW Motorsport, стали перенастроенная и более жёсткая подвеска, подруливающие задние колёса, доработанные тормоза и более аэродинамичный обвес, а также обновлённый интерьер с иными креслами. А ещё такие двухдверки предлагались исключительно с механической коробкой передач.
Но тираж такой версии, как и самого мотора (его устанавливали только в 850CSi), ограничился полутора тысячами штук. S70B56 считается самым редким серийным двигателем BMW.
На стыке 1980-х и 1990-х был задуман суперкар BMW, который так и не стал серийным. Но дело не ограничилось каким-то нефункциональным шоу-каром — настоящий автомобиль всё же был построен, и даже не в единственном экземпляре!
Над проектом Nazca колдовали глава Italdesign Джорджетто Джуджаро и его сын Фабрицио, который решил попробовать силы в автомобильном дизайне. Отправной точкой послужил концепт Bugatti ID 90 работы Джорджетто. Это было его видение суперкара, с которым могла бы возродиться французская марка, однако развития проект не получил.
Однако в BMW поддержали итальянцев и посодействовали разработке. В 1991 году было показано купе Nazca M12 — с пространственной рамой и кузовом из композитных материалов (масса автомобиля составила всего 1,1 тонны), выдающейся на то время аэродинамикой (коэффициент лобового сопротивления — 0,26), а также пятилитровым V12 от 850i. Предполагалось, что двухдверка сможет разгоняться до 290 км/ч.
Впоследствии был построен концепт Nazca C2 с некоторыми отличиями в дизайне, ещё меньшей массой (на 100 килограммов), доработанным в Alpina двигателем V12 (350 л.с.), а также его открытый вариант Spider, получивший 5,6-литровый мотор от BMW 850CSi.
А у оригинального Nazca M12 появился двойник: ещё одну машину построили по заказу султана Брунея, причём у неё за сиденьями тоже был установлен двигатель от 850CSi, но в варианте от Alpina. Агрегат с увеличенным до 5,7 литра объёмом выдавал 416 сил и 570 Нм.
Оригинальное купе Nazca М12 осталось в семье Джуджаро и сейчас служит автомобилем выходного дня, то есть более-менее регулярно эксплуатируется. Но, увы, до серийной реализации итало-немецкий проект так и не дошёл.
Победа команды BMW в «24 часах Ле-Мана» 1999 года по сей день остаётся одним из самых ярких достижений марки в большом автоспорте. Интересно, что это в какой-то степени произошло благодаря фирме McLaren и суперкару F1.
Примерно в то же время, когда Джуджаро работали над Nazca, легендарный Гордон Марри создавал фантастический F1. И подыскивал подходящий мотор для машины, которая впоследствии заслужила титул самого быстрого серийного автомобиля на планете (F1 был способен разгоняться до 385–390 км/ч). Марри вёл переговоры с Honda и Isuzu, но в результате договорился с BMW.
Баварцы под предводительством инженера Поля Роше построили для суперкара особый 6,1-литровый мотор V12 с индексом S70/2. 627-сильный 48‑клапанный агрегат с изменяемыми фазами газораспределения и дюжиной дроссельных заслонок стал продолжением двигателя S70/1, который в BMW готовили для невыпущенной M8 (E31).
Этот же агрегат трансформировался в гоночный мотор для F1 GTR. После сезона 1997 года британцы покинули гонки класса GT, а в BMW, напротив, решили выкатить собственную машину. Так появился не слишком удачный спортпрототип V12 LM, но затем, к сезону 1999‑го, — куда более успешный V12 LMR с 12‑цилиндровым S70/3. Эта машина оказалась и быстрее, и надёжнее первой, отличным доказательством чему стала победа в Ле-Мане одной из выставленных машин (вторая, увы, попала в аварию).
После победы в знаменитом 24-часовом марафоне компания BMW переключилась на Формулу‑1 и двигатели для команды Williams F1, с которой она сотрудничала ещё с постройки первой машины для Ле-Мана. Однако у компании ещё оставались бесхозные моторы S70/3, что привело к созданию его, 12‑цилиндрового кроссовера X5!
Гоночный мотор вновь трансформировали и сняли с него всё, что мешало ему работать во весь опор в силу спортивного регламента. Поэтому его мощность достигла 710 л.с. при 720 Нм крутящего момента!
Однако только установкой V12 дело не ограничилось — для X5 Le Mans были подготовлены также усиленный кузов с панелями из композитных материалов, модифицированная подвеска и более производительные тормоза. Кроме того, машину переделали в заднеприводную и оснастили её шестиступенчатой «механикой» от M5 в кузове E39.
Кроссовер был построен в единственном экземпляре, но не в качестве какого-то наполированного макета: сумасшедший X5 прошёл Нюрбургринг за рекордные для вседорожника 7 минут 49 секунд! Да, сегодня такое время в «Зелёном аду» показывают хардкорные хот-хэтчи, но не стоит забывать, что дело было больше 20 лет назад!
В 2018 году BMW возродила 8 серию, так что в актуальной линейке баварцев есть хороший гран-турер. И у него наверняка немало поклонников, но вы только посмотрите на это потрясающее купе, нарисованное итальянцами из Pininfarina, — и попробуйте не согласиться с тем, что компании стоило запустить в серию ещё и его.
Кстати, не заглядывая в салон, можно и не понять, что концепт был разработан уже давно: эту стильную, почти лишённую агрессивности, но всё равно стремительную и внушительную двухдверку представили в 2013 году. В её основе лежит укороченная платформа седана 7 серии тех лет (F01), а под капотом установлен V12 с индексом N74.
Битурбированный шестилитровый мотор мощностью 550 сил тоже был позаимствован у «семёрки» в версии 760i/Li (где он развивал 544 л.с.). Впрочем, V12 был выбран совсем не для рекордов скорости: пятиметровый Gran Lusso Coupe всем своим видом (и салоном, где вместо кричащего карбона — дерево ценных пород) говорит, что очки-голы-секунды — это к другим машинам из Мюнхена.
Подобно Mercedes-Benz S-класса с уже традиционными AMG-версиями S 63 и S 65, у «семёрки» последнего поколения тоже есть топовая версия с отдельным обозначением с буквой M впереди — M760Li xDrive. Она выпускается с 2016 года и оснащается двигателем N74B66 из упомянутого семейства N74 (моторы этой серии используют и в Rolls-Royce).
После рестайлинга в 2019 году у 7 серии изменились внешность и оснащение, но топовый мотор остался прежним. Это 6,6 литра объёма, две турбины и 609 л.с. при 800 Нм крутящего момента. С опциональным пакетом, снимающим электронный ограничитель скорости, такая «семёрка» способна ехать быстрее 300 км/ч!
Но в начале 2022 года стало окончательно понятно, что в BMW отказываются от использования 12‑цилиндровых моторов — компания завершит их производство уже в июне. В качестве прощания будет выпущена всего лишь дюжина M760i xDrive в особом исполнении с красноречивым названием The Final V12 — с эксклюзивным оформлением экстерьера и салона, а также самой богатой комплектацией.