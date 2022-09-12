Обновлённый или новый? Самый первый тест Chery Tiggo 4 Pro

Андрей Колтун
С момента обновления Tiggo 4 у себя на родине прошло более двух лет, но в Россию она попала только сейчас — зато на пике популярности дореформенной модели. На момент подготовки этой статьи большинство дилеров уже получили версии Pro, но пока не спешат их не только продавать, но даже показывать. Мы уже поездили на этой машине и поняли, почему так происходит: избавляться от запасов актуального Tiggo 4, когда рядом стоит более привлекательный наследник, попросту сложно.
Тот, кто последние несколько лет внимательно наблюдал за эволюцией кроссоверов Chery, вполне мог заранее предположить, как изменится внешность самого компактного Tiggo в версии Pro. Главным отличием всех «прошек» является большая, если не сказать огромная, фальшрадиаторная решётка c оригинальной рельефной сеткой — и точно такую же получил обновлённый Tiggo 4.
Визуально самый младший кроссовер Chery теперь похож на дорогой и куда более крупный Tiggo 7 Pro: если поставить две машины рядом, сходу и не скажешь, кто из них кто. И лишь при детальном сравнении становится заметно, что у старшего фары чуть уже, и рамки блоков ходовых огней в бампере выполнены несколько иначе. А вот 11 мм разницы в ширине кузовов не обнаружит и намётанный глаз.
Сам же Tiggo 4 ни капельки не подрос. Прежними остались паспортный дорожный просвет в 190 мм и все кузовные элементы. Новый передний бампер, другая решетка радиатора и россыпь мелких декоративных штрихов по кругу вроде бы тянут не более чем на рестайлинг. Вот только изменений на самом деле гораздо больше, чем может показаться.
К моменту подготовки материала мы почти ничего не знали о наборе комплектаций, особенно начальных. Пресс-служба китайской марки обнародовала только их названия: Action MT, Action, Family и Travel, плюс топовая Style. Итого пять — на две меньше, чем было у кроссовера до обновления.
В наших руках оказался как раз топовый кроссовер c эффектными легкосплавными дисками, недоступными прежде светодиодными фарами, красными тормозными суппортами и окрашенными в такой же пожарный цвет элементами на боковых молдингах и губе бампера. Внутри самую дорогую версию отличают красные акценты в отделке, электрические регулировки водительского кресла, полный зимний пакет, люк с сервоприводом, датчик света, система камер кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфонов.
Да и вообще внутри… здорово! Представьте себе ситуацию, когда дизайнер интерьеров Volkswagen при обновлении салона кроссовера Taos предложит просто скопировать убранство Тигуана. Невозможно? А вот китайцам такой подход кажется нормальным: салон Tiggo 4 Pro почти полностью идентичен интерьеру Tiggo 7 Pro. Если бы у старшей модели отсутствовал ряд клавиш на селекторе коробки, а пластиковая накладка вокруг рычага была бы не глянцевой, а псевдометаллической, то сходство было бы стопроцентным.
Выдержанный стиль, мягкий пластик на передней панели и обивках передних дверей — подобное подражание более дорогой модели владельцам Tiggo 4 Pro должно льстить. Впрочем, интерьер унаследовал у родственника и ряд очевидных минусов. На небольшом экране цифровой панели приборов хорошо считываются только показания спидометра. Данные бортового компьютера отображаются мелко, а поменять графическую схему нельзя. В зависимости от выбранного режима движения — экологического или спортивного — фон приборки становится красным либо зеленым, но не более того.
Другая спорная вещь — блок управления раздельным климатом. Физические крутилки были бы куда удобнее сенсорных кнопок, а заодно берегли бы глянцевую поверхность самого пульта от засилья отпечатков пальцев. Есть шероховатости и в работе мультимедийной системы. Графика подросшего до 10,25 дюймов экрана хороша, но отклики на команды замедленные, а картинка, склеенная системой камер кругового обзора (кстати, тоже новость для младшего Tiggo) сильно искажает окружающую действительность.
Зато кросс теперь имеет регулировку руля по вылету — и не коротенькую, как, например, у Дастера, а полноценную, которая существенно улучшает удобство посадки для высоких пассажиров. Понравилось и новое расположение пульта регулировки наружных зеркал, который переехал из-под руля на дверной подлокотник. Наконец, на самих дверях снизу появились дополнительные уплотнители, без которых раньше Tiggo пачкал пороги. А вот боковых шторок безопасности (их можно было получить только в самом дорогом исполнении) Tiggo 4 при модернизации лишился.
Есть и другие потери. В гамме больше нет ни двухлитрового атмосферника, ни 6-ступенчатого преселективного робота. Впрочем, это может быть к лучшему — теперь двухпедальные версии будут оснащаться исключительно вариаторами, теоретически более надежными и плавными, чем преселективные коробки. То есть в гамме остались только моторы 1,5 — атмосферный мощностью 113 л.с. и турбированный с отдачей 147 л.с. Первый может агрегатироваться и с «механикой», второй — только с вариатором.
Об уменьшении максимального диаметра колесных дисков с 18 до 17 дюймов жалеть точно не будем. Ходовая Tiggo 4 не отличалась комфортом, и, чем ниже был профиль шин, тем беспощаднее трясло на неровностях. Более того, инженеры отказались от задней многорычажки, которая была привилегией модификаций с моторами мощностью 122 и 147 л.с. (версии с базовым двигателем мощностью 113 л.с. довольствовались торсионной балкой) — теперь балка будет у всех версий.
И это не единственное изменение в подвеске. Если раньше Tiggo скрупулёзно пересчитывал даже мелкие стыки и жестко реагировал на ухабы, то после обновления он явно смягчился — но не стал при этом сильнее крениться или пропускать на кузов жёсткие удары от крупных кочек. Получившийся баланс плавности хода и энергоемкости пусть и не дотягивает до идеального, но четверки по пятибалльной шкале вполне заслуживает.
Более податливая подвеска в некотором смысле помогает и на бездорожье — по грунтовке теперь можно валить, не обращая особого внимания на то, что под колесами. Однако на нетвердой поверхности Tiggo 4 Pro по-прежнему не боец — безальтернативный передний привод и строгий, реагирующий на малейшую пробуксовку колес, ошейник системы стабилизации сильно ограничивают возможности передвижения даже в пролитой дождиком колее, не говоря уже о более тяжелых грунтах. Да и вариатору высокие продолжительные нагрузки противопоказаны.
Но на асфальте связка 4-цилиндрового 1,5-литрового турбомотора мощностью 147 л.с. и вариатора хороша. Даже в базовом экологическом режиме («нормального» тут нет вовсе) реакции на газ вполне оперативные. И не сразу сообразишь, что здесь вариатор — в городском потоке машина резво и однозначно следует за акселератором. Кросс бодро снимается с места, энергично разгонятся до 120 км/ч и примерно до 140 км/ч сохраняет запас тяги для обгона. Правда, сделать это тихо не получится — натужный, с хрипотцой вой двигателя уже с 3500 об/мин становится назойливым.
В поворотах кросс ведет себя вполне надежно. Если не перебирать со скоростью на входе, он охотно меняет курс и чётко пишет дугу, а при попытках войти в вираж быстрее и резче ожидаемо упирается, приседая на внешнее переднее колесо, и потом просто скользит передком наружу. Стоит слегка отпустить газ с одновременным распрямлением траектории, как шины снова обретают зацеп. И никакого намека на занос!
А вот настройки руля по-прежнему не располагают к активной езде. Хотя реакции на повороты баранки достаточно быстрые, но ноль выражен слабо, а возрастающее с увеличением скорости реактивное усилие остаётся настолько искусственным, что лишь мешает взаимодействию с машиной. И в спортивном режиме этот эффект только усугубляется — крутить тяжелее, а контролировать машину проще не становится.
Но в целом прогресс маленького Tiggo очевиден. Мало того, что ни внешне, ни внутри машина больше не выглядит дешево, так ещё и на ходу теперь она ведёт себя вполне по-взрослому, почти как «семёрка». До которой не дотягивает по длине какие-то 182 мм. А стоит при этом, если сравнивать нынешние топовые версии с идентичными моторами, на 440 000 рублей дешевле.
Официальных розничных цен на машину пока нет, но некоторые дилеры кулуарно сообщают клиентам цифры. Вроде бы, за топовую версию просят 1,9 млн рублей, а за одну из начальных — 1,44 миллиона. Если сравнить эти цифры с ценами прямого конкурента Geely Coolray (от 2,1 до 2,6 млн рублей), то прямо сейчас Chery Tiggo 4 Pro выглядит не только потенциальным лидером класса, но и будущим бестселлером всей модельной линейки Chery.