Обновлённый или новый? Самый первый тест Chery Tiggo 4 Pro

С момента обновления Tiggo 4 у себя на родине прошло более двух лет, но в Россию она попала только сейчас — зато на пике популярности дореформенной модели. На момент подготовки этой статьи большинство дилеров уже получили версии Pro, но пока не спешат их не только продавать, но даже показывать. Мы уже поездили на этой машине и поняли, почему так происходит: избавляться от запасов актуального Tiggo 4, когда рядом стоит более привлекательный наследник, попросту сложно.

Тот, кто последние несколько лет внимательно наблюдал за эволюцией кроссоверов Chery, вполне мог заранее предположить, как изменится внешность самого компактного Tiggo в версии Pro. Главным отличием всех «прошек» является большая, если не сказать огромная, фальшрадиаторная решётка c оригинальной рельефной сеткой — и точно такую же получил обновлённый Tiggo 4.