Первые упрощённые Лады без ABS появятся летом

В июне в продаже появятся первые «упрощённые» автомобили Lada Granta. По данным паблика «Русский автомобиль», машины будут выпускаться без некоторых водительских ассистентов, системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушек безопасности. Месяцем позже у дилеров должны появиться «классические» Lada Niva, которые лишатся тех же опций, что и семейство Гранта. Предполагается, что такие машины окажутся дешевле.