Первые упрощённые Лады без ABS появятся летом
Дмитрий Савостьянчик
В июне в продаже появятся первые «упрощённые» автомобили Lada Granta. По данным паблика «Русский автомобиль», машины будут выпускаться без некоторых водительских ассистентов, системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушек безопасности. Месяцем позже у дилеров должны появиться «классические» Lada Niva, которые лишатся тех же опций, что и семейство Гранта. Предполагается, что такие машины окажутся дешевле.
- Что касается водительских ассистентов, то в источнике сообщается о системе ABS/ESP, подразумевая, скорее всего, ABS (антиблокировочная тормозная система) и EBD (cистема распределения тормозных усилий). Останется ли среди «помощников» система вспомогательного торможения (BAS) — не сообщается.
- Первые Lada Granta уже собраны и готовятся к сертификации, которая будет проходить по упрощённым нормам — для этого примут специальную версию Техрегламента.
- Машины в новых модификациях будут соответствовать экологическому классу Евро-2. Из-за этого они потеряют второй кислородный датчик (лямбда-зонд) и изменятся настройки блока управления двигателем. Останется ли у автомобилей актуальный каталитический нейтрализатор или его заменят катализатором старой конфигурации (с одним кислородным датчиком) — пока неизвестно.
- О выпуске подобных Lada Vesta речи не идёт, потому что уровень локализации модели заметно ниже: ABS, EBD, «ЭРА-ГЛОНАСС» и «подушки» — далеко не все детали, которых не хватает для стабильного производства.
25 апреля АвтоВАЗ возобновляет работу после корпоративного отпуска. Информации о режиме работы и производственных планах пока что нет. Сейчас производитель активно ищет альтернативных поставщиков автокомпонентов, а также выстраивает новые логистические цепочки, чтобы вернуться к полноценной работе.