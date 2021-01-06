Электрокары впервые стали популярнее обычных машин — но только в одной стране

Электромобили заняли доминирующую долю авторынка Норвегии по итогам 2020 года. Как пишет Reuters, батарейные машины обошли по продажам все прочие продающиеся в стране типы транспорта, включая гибриды, а также авто­мобили с дизельными и бензино­выми двигателями.

Доля электромобилей на рынке Норвегии за 2020 год составила 54%. Это очередной рекорд: в 2019 году на их долю пришлось 42,4%, а 10 лет назад их было лишь 1% от всех продаж. В абсолютных цифрах в Норвегии было за год продано 141 412 автомобилей, и 76 789 из них оказались электрокарами.

При этом разного типа гибридам отдали предпочтение 29% покупателей, дизельные автомобили выбрали 9% жителей страны, а транспорт с бензиновыми моторами занял лишь 8% рынка.

Примечательно, что возглавил рейтинг продаж электро­мобилей в Норвегии вседорожник Audi e-tron , а лидер 2019 года Tesla Model 3 оказался лишь на втором месте.

Представитель местной электромобильной ассоциации Кристина Бу заявила агентству, что рост популяр­ности «зелёного» транспорта продолжится. По итогам 2021 года на его долю должно прийтись до 65% продаж. Основная цель Норвегии — полностью отказаться от реализации автомо­билей с ДВС к середине текущего десятилетия.