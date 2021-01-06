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Электрокары впервые стали популярнее обычных машин — но только в одной стране

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Дмитрий Елизаров

Электромобили заняли доминирующую долю авторынка Норвегии по итогам 2020 года. Как пишет Reuters, батарейные машины обошли по продажам все прочие продающиеся в стране типы транспорта, включая гибриды, а также авто­мобили с дизельными и бензино­выми двигателями.

  • Доля электромобилей на рынке Норвегии за 2020 год составила 54%. Это очередной рекорд: в 2019 году на их долю пришлось 42,4%, а 10 лет назад их было лишь 1% от всех продаж. В абсолютных цифрах в Норвегии было за год продано 141 412 автомобилей, и 76 789 из них оказались электрокарами.

  • При этом разного типа гибридам отдали предпочтение 29% покупателей, дизельные автомобили выбрали 9% жителей страны, а транспорт с бензиновыми моторами занял лишь 8% рынка.

  • Примечательно, что возглавил рейтинг продаж электро­мобилей в Норвегии вседорожник Audi e-tron, а лидер 2019 года Tesla Model 3 оказался лишь на втором месте.

  • Представитель местной электромобильной ассоциации Кристина Бу заявила агентству, что рост популяр­ности «зелёного» транспорта продолжится. По итогам 2021 года на его долю должно прийтись до 65% продаж. Основная цель Норвегии — полностью отказаться от реализации автомо­билей с ДВС к середине текущего десятилетия.

  • В целом в Европе рыночное превосходство электрифи­цированного транспорта было зафикси­ровано ещё по итогам сентября прошлого года. Однако тогда аналитиче­ская компания JATO Dynamics вместе с электро­мобилями учитывала ещё и результаты продаж гибридных машин. В России же популяр­ность электро­транспорта сейчас пытаются повысить посред­ством налоговых льгот. На данный момент так или иначе от транс­портного налога владельцы электрокаров избавлены более чем в десяти регионах страны.

Получается, рано или поздно мы все пересядем на электрокары?

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