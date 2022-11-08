Бэтмобиль из фильма 1992 года продают за 1,5 миллиона долларов

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Всё, что вы хотели знать о бэтмобилях
BYD показал среднеразмерный гибридный кроссовер Frigate 07
Кирилл Малышев
На портале Classic Auto Mall за 1,5 миллиона долларов (92 миллиона рублей) выставлен на продажу бэтмобиль. Это не реплика, а машина, реально участвовавшая в съёмках картины «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Ранее Журналу Авто.ру удалось поездить на более современной реплике бэтмобиля. В нём шесть метров длины и три с половиной метра ширины. Машину одно время пытались продать в России за 55 миллионов рублей.