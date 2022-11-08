Бэтмобиль из фильма 1992 года продают за 1,5 миллиона долларов

Автомобиль снимался в сцене, где Пингвин получил возможность дистанционно управлять бэтмобилем. Бэтмен находится в кабине, но не контролирует машину. Для съёмок предусмотрели скрытое место водителя-каскадёра позади основных сидений. У автомобиля есть работающие огнемёты для имитации форсажа.

Ранее Журналу Авто.ру удалось поездить на более современной реплике бэтмобиля. В нём шесть метров длины и три с половиной метра ширины. Машину одно время пытались продать в России за 55 миллионов рублей.