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Бэтмобиль из фильма 1992 года продают за 1,5 миллиона долларов
Новости

Кирилл Малышев

На портале Classic Auto Mall за 1,5 миллиона долларов (92 миллиона рублей) выставлен на продажу бэтмобиль. Это не реплика, а машина, реально участвовавшая в съёмках картины «Бэтмен возвращается» 1992 года.

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  • Бэтмобили периодически появляются в продаже по всему миру. В большинстве своём это плод работы поклонников фильма. Но сейчас предлагается автомобиль, видевший на съёмочной площадке Майкла Китона, Дэнни де Вито, Мишель Пфайффер и Кристофера Уокена.
  • Машина длиной больше шести метров базируется на шасси Chevrolet Impala 1980 года. Большая часть бэтмобилей, построенных для фильмов 1989 и 1992 годов, получили двигатели V8. Однако выставленный на продажу экземпляр оснащён электроприводом и может разгоняться до 40–48 км/ч.
  • Автомобиль снимался в сцене, где Пингвин получил возможность дистанционно управлять бэтмобилем. Бэтмен находится в кабине, но не контролирует машину. Для съёмок предусмотрели скрытое место водителя-каскадёра позади основных сидений. У автомобиля есть работающие огнемёты для имитации форсажа.

Ранее Журналу Авто.ру удалось поездить на более современной реплике бэтмобиля. В нём шесть метров длины и три с половиной метра ширины. Машину одно время пытались продать в России за 55 миллионов рублей.

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