Посмотрите, как захлопнуть неожиданно открывшийся капот без остановки

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Безумный дрифт на Lamborghini закончился пожаром
Самая необычная гонка года: Тесла против лошади
Николай Андреев
В ходе соревнований по дрифту в австралийском Квинсленде у Люка Финка на родстере Nissan 350Z вдруг распахнулся капот, закрыв лобовое стекло. Но пилота это не остановило, и он продолжил гоняться, глядя на трассу через боковые окна, — ведь машина почти всегда едет боком.
Однако поняв, что так дрифтить не очень удобно, Люк дёрнул гидроручник и развернулся на 360 градусов, захлопнув капот! На этом трюке он почти не потерял времени.