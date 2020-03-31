Самая необычная гонка года: Тесла против лошади

Посмотрите, как захлопнуть неожиданно открывшийся капот без остановки

Видео

Николай Андреев

В ходе соревнований по дрифту в австралийском Квинс­ленде у Люка Финка на родстере Nissan 350Z вдруг распах­нулся капот, закрыв лобовое стекло. Но пилота это не остано­вило, и он продолжил гоняться, глядя на трассу через боковые окна, — ведь машина почти всегда едет боком.

Однако поняв, что так дрифтить не очень удобно, Люк дёрнул гидро­ручник и развер­нулся на 360 градусов, захлопнув капот! На этом трюке он почти не потерял времени.

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У вас открывался капот на ходу?

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