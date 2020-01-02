Фильм «Форсаж» превратили в игру. Там есть Вин Дизель

Лучшие автомобильные ролики 2019 года

Видео

Константин Новацкий

Непросто взять и среди сотен автомобильных роликов 2019 года выбрать дюжину самых-самых. Но мы справились. Кажется... Вот что привлекало наше внимание в ушедшем году.

Need For Speed в реальной жизни

Filmed on Sony A7 III + Tamron 28-75 My instagram @chekunov_v Celica @andrian.m WRX STI @georgepingwin Integra @hrt61 RX-8 @not_y_b Supra @s2kspace Evolution VIII @olegbeliaevskii Integra Type R @krapivin.e Stay tuned. Part II is in the making

Второй части легендарной аркады NFS Underground стукнуло 15 лет! Удивительно, что попытка перенести любимую игру про тюнинг и гоночки в реальный мир состоялась лишь в 2019-м. Владислав Чекунов из Ростова-на-Дону снял ролик, где воспроизвёл все самые запоми­нающиеся моменты Need for Speed: Underground 2 на дорогах своего города. Графика, звуки и музыка знакомы. Машины? Пожалуйста! Toyota Celica и Supra, Honda Integra Type R, Subaru Impreza WRX STI, Mazda RX-8 и Mitsubishi Lancer Evo VIII. Смотрите!

Ford против Ferrari. Наша версия

КОНКУРС! Выиграй билеты на фильм «Ford против Ferrari». Подпишись на наш канал, пройди квиз https://autoru.me/Jw5A7, (больше 8 баллов) и следуй подсказкам. Билеты получат 90 самых быстрых. Не успел? Покупай билеты на Яндекс.Афише https://autoru.me/JxXDm – Хочешь на закрытый показ фильма «Ford против Ferrari»? Тебе сюда: https://autoru.me/Jw5A7 – Не выиграл? Билет можно просто купить: https://autoru.me/JuyWH – Интервью с российской грозой Ле-Мана Романом Русиновым: https://autoru.me/Jw5AH – Канал Антона Пушного, владельца Ford GT: https://www.youtube.com/user/AntonioAPable – Взять Ferrari F430 Challenge (и не только) в аренду: https://mirrent.ru Шестьдесят с лишним лет спустя это противостояние по-прежнему будоражит мир. О великой битве Форда и Феррари в Ле-Мане сняли голливудский фильм, ну а мы съездили туда, где всё происходило, и познакомились с теми самыми машинами. А потом нашли их наследников, выпущенных через полвека, и от души прохватили по гоночной трассе. Что на самом деле может Ford против Ferrari, и почему точка в этой борьбе ещё не поставлена? Смотрите и узнаете! Узнавай первым о новинках автопрома: Telergam - https://t.me/carsnosleep Facebook – https://www.facebook.com/auto.ru ВКонтакте – https://vk.com/autoru_news Twitter – https://twitter.com/autoru Instagram - https://www.instagram.com/auto.ru_official 1. Наименование Конкурса – «Автомобили Ford и Ferrari». 2. Организатором Конкурса является ООО «Яндекс.Вертикали». 3. Цель проведения Конкурса: популяризация автомобильных видеообзоров. 4. Сроки проведения Конкурсов, этапы: - 4.1. объявление о начале Конкурса - «15» ноября 2019 г. - 4.2. Подведение итогов - «15-20» ноября 2019 г. - 4.3. Вручение Приза - в период с «15» ноября по «28» ноября 2019 г. 5. Механика Конкурса: 5.1. Пройдите тематический квиз в Журнале Авто.ру и наберите количество баллов, необходимое для получения подсказки (от 8 баллов). 5.2. Найдите объявление о продаже автомобиля на сайте Авто.ру по заданным в подсказке из квиза параметрам, внимательно изучите его и найдите подсказку, которая поможет выиграть Конкурс. 5.3. Первые 90 самых быстрых участников получат по два билета на показ фильма «Ford против Ferrari» 28 ноября 2019 года в «КАРО 11 Октябрь», в Москве. 6. Место проведения Конкурса: https://www.youtube.com/channel/UCKwjp5A6RMV3vdgJutYJTNA 7. Принимая участие в Конкурсе Участник выражает согласие с Общими условиями Конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/competition_generalterms/ и с индивидуальными условиями Конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу: https://youtu.be/G_ASKlF1-zI 8. Чтобы получить Призы, Участник должен подписаться на Youtube канал (https://www.youtube.com/channel/UCKwjp5A6RMV3vdgJutYJTNA), поставить лайк к видео, в описании которого размещены настоящие правила. 9. Условия Конкурса: 9.1. Победителями Конкурса станут 90 Участников, которые первыми нашли все подсказки и выполнили все задания из подсказок. 9.2. Чтобы получить Призы Участник должен подписаться на Youtube канал (https://www.youtube.com/channel/UCKwjp5A6RMV3vdgJutYJTNA), поставить лайк к видео, в описании которого размещены настоящие правила. 10. Призы, предоставляемые Организатором: Конкурс: 90 комплектов билетов для 90 Победителей на показ фильма «Ford против Ferrari» в «КАРО 11 Октябрь» 28 ноября 2019 года. 11. Организатор вручает приглашения на киносеанс Победителям Конкурса путем внесения Победителей в список приглашенных на киносеанс «Ford против Ferrari» в «КАРО 11 Октябрь» 28 ноября 2019 года.

Противостояние двух брендов, ставшее историей. Осенью в мировой прокат вышел фильм, повест­вующий о великой битве на Ле-Мане. Мы съездили туда, где всё случилось, и познако­мились с теми самыми машинами. А потом нашли их наследников и от души прохватили по гоночной трассе.

Дрифт у Врат ада

В массовом сознании слова «Туркменистан», «президент» и «дрифт» бесконечно далеки друг от друга. Ролик с участием действующего главы республики не только выстраивает логическую связь, но и добавляет в сюжет много пыли, дыма и натурально адского огня. Смотрите и не пытайтесь повторять: работают профи.

Краш-тест Lego-моделей

Kann eine Simulation am Computer einen realen Aufprall so genau berechnen, dass damit ein Crashtest überflüssig wird? Zwei Jahre nach dem legendären Lego-Crash haben sich der ADAC und das Technikmagazin c't erneut getroffen um Plastikklötzchen zu beschleunigen. Mit von der Partie im Maßstab eins zu acht: wieder ein Porsche 911 GT3 RS und neu ein Bugatti Chiron. _ Besucht uns auf der ADAC Community: https://community.adac.de und auf unseren anderen Social-Media-Kanälen: Facebook: https://www.facebook.com/ADAC/ Twitter: https://twitter.com/adac Instagram: https://www.instagram.com/adac/ Pinterest: https://www.pinterest.de/gelbeengel/ Blog: http://adac-blog.de/

Что может быть увлекательнее процесса сборки Lego-суперкара? Правильно — процесс его уничтожения! Немецкий автомобильный клуб ADAC решил проверить собственное измери­тельное оборудование, а заодно узнать, что будет, если игрушечные (и, к слову, недешёвые) копии Bugatti Chiron и Porsche 911 GT3 разбить по стандартам европейских краш-тестов. Выживет ли хоть одна из машин или столкновение на 60 км/ч разворотит обе модельки? Смотрите!

«Последний день». Усатый троллинг от BMW

It's the last day as CEO of Mercedes Benz and the long deserved retirement of Dieter Zetsche lies ahead. To the applause of numerous employees, he takes off his company ID, says his goodbyes and leaves the company for the very last time. This could all be a very sad day, wouldn't it be for the one thing waiting at home. The future of e-mobility is taking shape. The BMW i8 Roadster reveals itself futuristic in every detail and gives you the freedom to go anywhere. To make sure your retirement won’t feel tedious, here’s a bucket list for retired car people: http://b.mw/com_bucketlist Subscribe to BMW on YouTube: http://b.mw/youtube-subscribe Visit BMW on Social Media: Instagram: http://b.mw/instagram Facebook: http://b.mw/facebook Twitter: http://b.mw/twitter Watch More Videos: The first-ever BMW 8 Series Gran Coupe. Official Launch Film. https://youtu.be/kz2KJvS7KhY #BMW BMW i8 Roadster: Energy consumption in kWh/100 km (combined): 14.5. Fuel consumption in l/100 km (combined): 2.0. CO2 emissions in g/km (combined): 46. The values of fuel consumptions, CO2 emissions and energy consumptions shown were determined according to the European Regulation (EC) 715/2007 in the version applicable at the time of type approval. The figures refer to a vehicle with basic configuration in Germany and the range shown considers optional equipment and the different size of wheels and tires available on the selected model. The values of the vehicles are already based on the new WLTP regulation and are translated back into NEDC-equivalent values in order to ensure the comparison between the vehicles. [With respect to these vehicles, for vehicle related taxes or other duties based (at least inter alia) on CO2-emissions the CO2 values may differ to the values stated here.] The CO2 efficiency specifications are determined according to Directive 1999/94/EC and the European Regulation in its current version applicable. The values shown are based on the fuel consumption, CO2 values and energy consumptions according to the NEDC cycle for the classification. For further information about the official fuel consumption and the specific CO2 emission of new passenger cars can be taken out of the „handbook of fuel consumption, the CO2 emission and power consumption of new passenger cars“, which is available at all selling points and at https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html

В конце мая этого года глава Mercedes-Benz Cars и председатель правления глобального Daimler вышел на пенсию. Но конец 15-летнего правления герра Цетше стал важным событием не только для Мерседеса, но и для конкурирующей компании BMW, где решили выразить респект своеобразным юмористическим роликом. Впрочем, респект ли?

КамАЗ против Lambo

▶︎ Watch More Drifting: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnyQ78msuPwZqAAgIqzoaokOWgnr8A_Nx ▶︎ Watch Mad Mike Drifting With Kamaz: https://youtu.be/wxVc4lKVj_k ▶︎ Watch Goodwood Festival Of Speed from 2018: https://youtu.be/Xj6wePiRb70 -- Did you see @Archie Hamilton Racing? Check his edit here: https://youtu.be/2FA1iJWP9hI Oh wait, seems that @Sideways Sid was here as well! Check his edit here: https://youtu.be/x8LdwPGnoW4 What happened at the parking lot during the Goodwood Festival Of Speed? It looks like there’s a drifting Lamborghini battling with a Kamaz Truck?! Could this be true? It’s the opening day, and ‘Mad’ Mike Whiddett is preparing to go to the Goodwood Festival Of Speed. All is neat. But on the way there he encounters his mate Eduard Nikolaev. Obviously the excitement of a challenge rises and the pair of drivers have a good old time drifting together... with an additional twist: The last one to park at Goodwood has to wear a giant bow. Done. The race is on, and goes beyond reality as Kamaz Jumps over the drifting Lamborghini, taking another path - We’ll let you discover the outcome of this race like no other __ Experience the world of Red Bull Motorsports like you have never seen it before. With the best motorsport videos on the web and original series, prepare for your "stoke factor" to be at an all time high. Subscribe to Red Bull Motorsports on Youtube: https://win.gs/SubToRedBullMotorsports Get the FREE Red Bull TV apps for all your devices: http://onelink.to/yfbct7 Watch Red Bull TV: http://win.gs/WatchRBTV Check out http://redbull.com Red Bull Motorsports on Facebook: https://win.gs/RedBullMotorsportsFacebook Red Bull Motorsports on Instagram: https://win.gs/RedBullMotorsportsInstagram

Что может быть общего у КамАЗа и Lamborghini? Спросите у креативщиков из Red Bull, и те ответят: скорость. Вот только для паритета нужно взять боевой раллийный грузовик и русского чемпиона, штурмовавшего пески Дакара. Да и Lambo не должен быть простым: как минимум гоночным, как максимум — с пилотом-дрифтером за рулём. Вот теперь силы равны. Посмотрите, на что способны эти две машины.

Тест в стиле Breaking Bad: El Camino

КОНКУРС! Найди в ролике брендированную коробку Авто.ру. Что там может лежать? Подпишись на наш канал, пиши неограниченное количество самых безумных идей и выиграй AirPods Pro! Все подробности ниже. Все любят машины из кино — и мы тоже! Наши ведущие уже вспоминали автомобили из «Трансформеров», «Людей в чёрном» и «Форда против Феррари», а в этом ролике Джесси Гусь Пинкман уходит от погони на Chevrolet El Camino из одноимённого спин-оффа культового сериала «Во все тяжкие»! Ну, почти на таком же... — Этот El Camino и ещё множество других крутых тачек выставлены в музее М.О.С.Т. https://www.mostmuseum.ru/ — Этот El Camino на Авто.ру https://ya.cc/7xaNA — Форд против Феррари: история великого противостояния https://youtu.be/G_ASKlF1-zI — Если бы «Людей в чёрном» снимали в России https://youtu.be/4OgC-70edOw — Шесть Бамблби из «Трансформеров» https://youtu.be/8_puPs4V-LQ Перевёрнутая кабина, экзотический тип кузова, шрамы на бортах, бутылка из-под виски вместо бачка с антифризом... Это Chevrolet El Camino. Ему 60 лет, и он из породы ютов — необычной и стильной помеси купе и пикапа. Да, в сериале и в фильме была более молодая модель, но ведь главное в таких автомобилях — это атмосфера, которая передаётся из поколения в поколение и сохраняется благодаря увлечённым энтузиастам, которые находят и восстанавливают эти машины. Правила конкурса: 1. Наименование Конкурса – «Подарки автору автору комментария к видео на YouTube-канале Авто.ру» (далее – «Конкурс») 2. Организатором Конкурса является ООО «Яндекс.Вертикали» (ОГРН 5157746192742). 3. Цель проведения Конкурса: стимулирование аудитории к активности под видео. 4. Сроки проведения Конкурса, этапы: - 4.1. объявление о начале Конкурса – «12» декабря 2019 г. - 4.2. Окончание Конкурса – «26» декабря 2019 г. - 4.3. Определение победителя и подведение итогов – в период с «26» декабря 2019 года по «5» марта 2020 г. 5. Место проведения Конкурса в сети «Интернет»: https://www.youtube.com/channel/UCKwjp5A6RMV3vdgJutYJTNA 6. Механика Конкурса: 6.1. Чтобы стать участником Конкурса, необходимо оставить комментарий по адресу https://youtu.be/jxoWxc_VwnA. В сроки, указанные в п. 4 настоящих правил, редакция Авто.ру подведет итоги, оставив ответ под комментарием победителя и опубликовав ник и имя победителя в описании под видео по адресу https://youtu.be/jxoWxc_VwnA. 6.2. Правила конкурса: • Победителя выбирает редакция Журнала Авто.ру рандомно с помощью генератора чисел https://lizaonair.com/giveaway. • Количество лайков и ответных комментариев никак не влияет на выбор победного комментария к ролику. • В конкурсе не принимают участие комментарии второго уровня, то есть ответы на комментарии других пользователей. • Недопустимы комментарии, оскорбляющие ведущих и других участников ролика, канал Авто.ру, сервис Авто.ру, а также авторов других комментариев по любому признаку (половому, расовому, национальному, религиозному и т.д.). • Состав подарочного набора определяет редакция Авто.ру – наушники AirPods Pro • Состав подарочного набора может меняться. • Победитель будет опубликован в описании под видео. 7. Принимая участие в Конкурсе, Участник выражает согласие с Общими условиями Конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/competition_generalterms/ и с индивидуальными условиями Конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу https://youtu.be/jxoWxc_VwnA. 8. Все Участники Конкурса должны подписаться на YouTube-канал Авто.ру https://www.youtube.com/user/AutoRuTv 9. Победителем Конкурса станет только один автор, чей комментарий выдаст генератор чисел. 10. Подарочный набор предоставляется организатором Конкурса. 11. Подарочный набор отправляется организатором Конкурса посредством курьерской службы победителю по предварительному согласованию адреса и даты доставки с победителем. Все треки из ролика: 00:00 Ben Bostick - Coast Of Mexico 01:12 Tomas Herudekbrash - Brash Gentleman 04:24 Ian Post - Psychic Grad 05:41 Sons Of Anne Harky - Long Black Highway 07:18 Fantoms - Southern Dirt 09:10 Isaac Joel - Zonatus 10:43 Hawksilver - Breaking Apart 12:25 Ben Bostick - Coast Of Mexico

Кабина задом наперёд, непривычный тип кузова, шрамы на боках, бутылка виски вместо бачка с антифризом... Это 60-летний купе-пикап Chevrolet El Camino, поселившийся в России. Мы прокатились на этой легенде по нашим дорогам и сняли атмосферное видео. Спойлер: ролик содержит узнаваемые отсылки и сцены погонь.

Клаймбхана Блока: 99 поворотов на 927-сильном пикапе

Some feared 2018’s Gymkhana TEN marked the end of automotive’s largest viral video franchise, but Ken Block is back with the second installment of the acclaimed series’ spin-off Climbkhana, presented by Toyo Tires, Forza Motorsport and Omaze. This time, Block and the Hoonigan Media Machine traveled to one of the world’s most dangerous roads (located deep in China’s interior) with his 914 horsepower Ford F-150 Hoonitruck to film Climbkhana TWO: Tianmen Mountain. https://www.hoonigan.com/ Facebook: https://www.facebook.com/TheHoonigans/ Instagram: instagram.com/thehoonigans Follow Our Crew: @brianscotto @vin_tra @hertlife @roncar @dangerdan3 @mister_zachary @jchase7452 @teaguefleury @baker_ashley @nelsonflores__ @nadsynads @kyletstuart24 @larry_chen_foto Stay fresh with the latest apparel: https://www.hoonigan.com/featured.html

Не думали ли вы, что мистер Кен Блок умеет дрифтить только на равнине? В середине осени этот парень взобрался «на небеса», причём буквально: на гору Пайкс-Пик в дрифте на очень мощном пикапе. На минуту забудьте все эпизоды нашумевшей Джимханы и приготовьтесь лицезреть Клаймбхану. Она того стоит.

Как разнести Hummer в щепки

Tank Round vs Humvee Windshield Any donations to the channel to help me hire help and make more videos! Bitcoin BTC - 34a4nGvF6GdjQZzgAovKNom61QSJ5gybSM Ethereum ETH - 0x862d3e7cf88e85C3bdf151A29DdE0173F9B8232d Litecoin LTC - MJe3mEspGHuHasju2uakog7fv17uWjyLE6 Fullmag Shirts and Hats available here: https://bunkerbranding.com/pages/fullmag Richard has been at the forefront of digital media and marketing since 2005, with over five billion affiliated views and millions of subscribers and followers to his brands. His shift in focus went from traditional media to digital when he started a software company to facilitate the needs of content creators with the development of an iOS. Since then, he has worked with Google, the YouTube Product Team, 20th Century Fox, Paramount, Universal and other companies in the entertainment and video game industries. Richard also consulted for a multitude of advertising agencies with creative strategies, analytics, and the optimization of content and marketing initiatives. In 2016, he helped launch Verizon and Hearst Media Partners' digital media brand “Rated Red” as an Executive Producer. Verizon and Hearst Media Partners focused on various types of content and collaborations within it brands like Complex. VHMP worked with brands like Ford on product initiatives like the F150, Ford Focus, Ford Raptor, Ford GT, Dodge, Ram, SEMA, LA auto show, Nissan and other car, truck, automobile, side by side, atv and motorcycle manufacturers. During that time Richard and his fellow co-founders at www.blackriflecoffee.com saw growth in the e-commerce coffee company to the point where it required their full time attention. He resigned from Complex Networks to focus on the coffee company in the fall of 2017. The coffee company’s social channels provide entertainment, inspiration and education. Everything from how to make cold brew, how to make coffee via a chemex, diy drink recipes, diy food recipes and more. There is a focus on humor, comedy and sketch comedy based content around the brand to compliment and contrast with the serious themes and types of content from their charity work to telling the stories of the coffee company’s employees to those who have or currently still do serve their country and community. Richard still enjoys creating content in the outdoor and adventure world. He is an avid wingsuit pilot and skydiver. He enjoys getting up into the mountains hiking, snow skiing, riding snow machines, fishing or anything to get him out from in front of a computer in the office. It's the little things in life... Like mounting a M61 Vulcan 20mm to a Toyota Prius hybrid electric vehicle!

Это видео может стать пособием по утилизации старого надоевшего автомобиля. Правда, для уничтожения понадобятся полигон и танковая пушка. А насколько эффективна и эффектна такая утилизация, нам наглядно демонстрируют парни с Youtube-канала FullMag на примере списанного армейского Hummer.

Flankers in the City: дрифт в большом городе

Первый в мире парный дрифт в живом городе! Единственные в мире дрифтовые гиперкары Flanker F под управлением Сергея Кабаргина и Аркадия Цареградцева. Место действия: Россия, Санкт-Петербург. Внимание! Не повторять, опасно для жизни. За рулем профессиональные гонщики, перекрытие согласовано и обеспечивалось спец. службами. /// The world's first tandem drift in a live city! The world's only drift hypercars Flanker F driven by Sergei Kabargin and Arkady Tsaregradtsev. Location: Russia, St. Petersburg. Attention! Not to repeat, life-threatening. Driven by professional racers, road blocking agreed and approved and carried out by the security services. Инстаграмы пилотов/Pilot's IG: @kabargin.drift @tsaregradsev_ark Полный цикл видеопроизводства: www.instagram.com/29productioncom Согласование локаций для съемок: www.instagram.com/igorzhilkinproduction Full-service video production: 29 PRODUCTION #ddkaba #flankersinthecity #driftaroundtheworld #29production

Парный дрифт по центру Питера — это вообще легально? Оказывается, да — если уметь мечтать. Дрифтеры Аркадий Цареградцев и Сергей Кабаргин с дымком прокатились по улицам Санкт-Петербурга на боевых суперкарах Flanker F. Вот как (круто) это было.

Переобуться в невесомости

Even gravity can't hold us down! The Team needed a new challenge after performing three world record-breaking pit stops this season alone – and we found it at an altitude of 33,000 feet on board an Ilyushin Il-76 MDK cosmonaut training plane. Drawing on the help of the Russian space agency Roscosmos, the Team took the 2005 RB1 car to the Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center in Star City and set about proving that the sky really is the only limit by completing a pit stop in zero gravity! Learn more here: https://win.gs/ZeroGPitStop Instagram: https://www.instagram.com/redbullracing/ Facebook: https://www.facebook.com/redbullracing/ Twitter: https://twitter.com/redbullracing Website: https://redbullracing.redbull.com/ ►Subscribe: https://www.youtube.com/redbullracing

В мире сегодняшних королевских гонок продолжают удивлять разве что технологии: градус остального прилично упал. Поднять его решились механики команды Aston Martin Red Bull Racing. При поддержке Роскосмоса эти ребята затащили формульную машину на борт транспортного самолёта Ил-76 МДК, чтобы на высоте 9000 метров в условиях невесомости провести красивый пит-стоп. Что? Да! Смотрите.

Walmart и все кинотачки

I DO NOT OWN ANY OF THE FOOTAGE OR MUSIC FOUND IN THIS VIDEO! just a huge fan of movie cars! Keep calm and subscribe! Link to the Cruizers Gaming facebook page: https://www.facebook.com/groups/cruizersgaming/ https://discord.gg/RpgDkRc Link to Shadowxlxhunters youtube: https://www.youtube.com/channel/UCh0IaBcS5KLKPpevAmy-ZGw Skywarp on Twitch: twitch.tv/skywarp72 Link to the FH4 car wish list thread to vote in the Chevy Beretta GTU: https://forums.forzamotorsport.net/turn10_postst101330p60_Forza-Horizon-4-Car-Wishlists-Thread.aspx Link to Toywarp Vintage reviews: https://www.youtube.com/channel/UCnKwLe7MYEHK2A-yZ1YOl5g

Бэтмобиль, машина охотников за привидениями, DeLorean дока Брауна, мультяшный Молния Маккуин и семейный автомо­бильчик Флинстоунов. В эффектном ролике сети супермаркетов Walmart к весеннему Суперкубку собраны самые знаменитые киношные машины. Интересно, про кого забыли создатели видео?

Смогли бы выбрать лучший ролик года?

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