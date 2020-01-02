Лучшие автомобильные ролики 2019 года

Что может быть общего у КамАЗа и Lamborghini? Спросите у креативщиков из Red Bull, и те ответят: скорость. Вот только для паритета нужно взять боевой раллийный грузовик и русского чемпиона, штурмовавшего пески Дакара. Да и Lambo не должен быть простым: как минимум гоночным, как максимум — с пилотом-дрифтером за рулём. Вот теперь силы равны. Посмотрите, на что способны эти две машины.