Лучшие автомобильные ролики 2019 года
Константин Новацкий
Непросто взять и среди сотен автомобильных роликов 2019 года выбрать дюжину самых-самых. Но мы справились. Кажется... Вот что привлекало наше внимание в ушедшем году.
Need For Speed в реальной жизни
Второй части легендарной аркады NFS Underground стукнуло 15 лет! Удивительно, что попытка перенести любимую игру про тюнинг и гоночки в реальный мир состоялась лишь в
Ford против Ferrari. Наша версия
Противостояние двух брендов, ставшее историей. Осенью в мировой прокат вышел фильм, повествующий о великой битве на
Дрифт у Врат ада
В массовом сознании слова «Туркменистан», «президент» и «дрифт» бесконечно далеки друг от друга. Ролик с участием действующего главы республики не только выстраивает логическую связь, но и добавляет в сюжет много пыли, дыма и натурально адского огня. Смотрите и не пытайтесь повторять: работают профи.
Краш-тест Lego-моделей
Что может быть увлекательнее процесса сборки Lego-суперкара? Правильно — процесс его уничтожения! Немецкий автомобильный клуб ADAC решил проверить собственное измерительное оборудование, а заодно узнать, что будет, если игрушечные (и, к слову, недешёвые) копии Bugatti Chiron и Porsche 911 GT3 разбить по стандартам европейских краш-тестов. Выживет ли хоть одна из машин или столкновение на
«Последний день». Усатый троллинг от BMW
В конце мая этого года глава Mercedes-Benz Cars и председатель правления глобального Daimler вышел на пенсию. Но конец 15-летнего правления герра Цетше стал важным событием не только для Мерседеса, но и для конкурирующей компании BMW, где решили выразить респект своеобразным юмористическим роликом. Впрочем, респект ли?
КамАЗ против Lambo
Что может быть общего у КамАЗа и Lamborghini? Спросите у креативщиков из Red Bull, и те ответят: скорость. Вот только для паритета нужно взять боевой раллийный грузовик и русского чемпиона, штурмовавшего пески Дакара. Да и Lambo не должен быть простым: как минимум гоночным, как максимум — с пилотом-дрифтером за рулём. Вот теперь силы равны. Посмотрите, на что способны эти две машины.
Тест в стиле Breaking Bad: El Camino
Кабина задом наперёд, непривычный тип кузова, шрамы на боках, бутылка виски вместо бачка с антифризом... Это 60-летний купе-пикап Chevrolet El Camino, поселившийся в России. Мы прокатились на этой легенде по нашим дорогам и сняли атмосферное видео. Спойлер: ролик содержит узнаваемые отсылки и сцены погонь.
Клаймбхана Блока: 99 поворотов на 927-сильном пикапе
Не думали ли вы, что мистер Кен Блок умеет дрифтить только на равнине? В середине осени этот парень взобрался «на небеса», причём буквально: на гору Пайкс-Пик в дрифте на очень мощном пикапе. На минуту забудьте все эпизоды нашумевшей Джимханы и приготовьтесь лицезреть Клаймбхану. Она того стоит.
Как разнести Hummer в щепки
Это видео может стать пособием по утилизации старого надоевшего автомобиля. Правда, для уничтожения понадобятся полигон и танковая пушка. А насколько эффективна и эффектна такая утилизация, нам наглядно демонстрируют парни с Youtube-канала FullMag на примере списанного армейского Hummer.
Flankers in the City: дрифт в большом городе
Парный дрифт по центру Питера — это вообще легально? Оказывается, да — если уметь мечтать. Дрифтеры Аркадий Цареградцев и Сергей Кабаргин с дымком прокатились по улицам Санкт-Петербурга на боевых суперкарах Flanker F. Вот как (круто) это было.
Переобуться в невесомости
В мире сегодняшних королевских гонок продолжают удивлять разве что технологии: градус остального прилично упал. Поднять его решились механики команды Aston Martin Red Bull Racing. При поддержке Роскосмоса эти ребята затащили формульную машину на борт транспортного самолёта Ил-76 МДК, чтобы на высоте 9000 метров в условиях невесомости провести красивый пит-стоп. Что? Да! Смотрите.
Walmart и все кинотачки
Бэтмобиль, машина охотников за привидениями, DeLorean дока Брауна, мультяшный Молния Маккуин и семейный автомобильчик Флинстоунов. В эффектном ролике сети супермаркетов Walmart к весеннему Суперкубку собраны самые знаменитые киношные машины. Интересно, про кого забыли создатели видео?