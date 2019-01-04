Лучшие видео 2018 года

Декабрьское видео, которого стоило ждать весь год. Мы привыкли, что каждая следующая часть «Джимханы» Кена Блока автоматически делает предыдущую бледной и скромной.

В новом 19-минутном дрифт-безумии — максимум того, на что способен Блок и его команда. 5 локаций, 5 машин, кубометры дыма и фонтаны резиновой крошки. Подозреваем, снимать новую «Джимхану» парни будут на Луне, поскольку на этой планете они всем всё доказали.