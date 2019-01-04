Лучшие видео 2018 года
1. Джимхана 10
Декабрьское видео, которого стоило ждать весь год. Мы привыкли, что каждая следующая часть «Джимханы» Кена Блока автоматически делает предыдущую бледной и скромной.
В новом 19-минутном дрифт-безумии — максимум того, на что способен Блок и его команда. 5 локаций, 5 машин, кубометры дыма и фонтаны резиновой крошки. Подозреваем, снимать новую «Джимхану» парни будут на Луне, поскольку на этой планете они всем всё доказали.
2. Farmkhana Кларксона
Где гении – там и подражатели. Хотя Джереми Кларксона едва ли можно уличить в копировании чужих идей: если этот человек и берётся что-либо повторить, то делает это так, как умеет только он. С жутким непрофессионализмом, вылетами, авариями и подставами... Правда, в данном случае все косяки остались за кадром, а подражание Кену Блоку (с поправкой на сельский пейзаж и уставшую Subaru) вышло почти образцовым.
3. Дрифт-рекорд BMW
Ещё один дрифт, но уже с научным уклоном: можно ли долго-долго ехать в непрерывном заносе и через 8 часов приехать в Книгу Рекордов Гиннесса? Йохан Шварц не только сотворил на BMW M5 то, чего прежде никто не делал, но и умудрился на ходу провернуть финт с дозаправкой. Прежде такое вытворяли только пилоты.
4. Аварии сезона Формулы-1
Формула-1 всё ещё способна держать в напряжении. Мы – про сходы и аварии, а их в этом году хватало. Чтобы не выделять конкретные эпизоды, предлагаем вам концентрированную четырёхминутку разом.
5. Авария Формулы-3 в Макао
Зрелищную аварию Софии Флёрш в ходе этапа Формулы-3 в Макао кто-то посчитает доказательством существования Всевышнего. Уже через пару часов после того, как её Dallara на 270 км/ч пробила ограждение и влетела в будку фотографов, 17-летняя гонщица вовсю отвечала на комментарии в Twitter. На самом деле перед нами – результат прогресса в гоночной безопасности. Каких-то 20 лет назад похожие аварии заканчивались совсем иначе.
6. Tesla, ты космос!
В феврале обитатели Земли насладились самым завораживающим видео с автомобилем в главной роли. Илон Маск запустил к звёздам свою Tesla Roadster. Изначально ракета Falcon должна была направить машину в сторону Марса, но слегка промахнулась, и родстер отправился в долгое странствие к кольцам Сатурна.
Мы видели запуск, следили за отстыковкой и наблюдали пролетающий на заднем плане земной шар.
7. Porsche, разрывающий Нюрбургринг
Доподлинно известно, что преодолеть самый сложный и коварный гоночный трек на Земле быстрее шести минут невозможно. Попыток было много, однако последнему зафиксированному рекорду (6:11,13 секунды – результат Штефана Беллофа на Porsche 956) исполнилось 35 лет! Но в июне Porsche решилась обновить данные, а заодно – преодолеть заветный шестиминутный барьер. Видео из кокпита Porsche 919 Hybrid Evo, где пилот Тимо Бернхард сражается с временем и физикой, должно войти в курс по мотивации.
8. Новый царь горы
Ещё один эпичный рекорд года, но уже совсем другая гонка. Это подъём на американский холм Пайкс-Пик и электрический 680-сильный прототип I.D. R Pikes Peak от Volkswagen, с гудением пожирающий 20-километровую трассу. На финише гонщика Ромена Дюма ждёт титул царя горы и потрясающий результат в 7:57,148 секунды. Быстрее него здесь не проезжал ни один электромобиль. Да и вообще никто.
9. Стиви вернулся
Автомобильная реклама способна провоцировать, удивлять, смешить, а в рамках ежегодного футбольного суперкубка Super Bowl старается делать и то, и другое, и третье одновременно. Но конкретно это видео от Kia завораживает и вгоняет в ностальгию. В ролике, снятом к очередному Супербоулу, прекрасно почти всё – от солиста Aerosmith Стивена Тайлера до фастбека Kia Stinger, который сыграл сразу две автомобильные роли.
10. Тихо, говорит Mercedes!
Полностью электрический Mercedes EQC ещё не успел приземлиться на наши дороги, а маркетологи немецкого бренда принялись шутить. Правда, надо признать, шутка удалась.