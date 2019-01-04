Кукусик Артемия Лебедева: история и обзор Toyota FJ Cruiser

Лучшие видео 2018 года

Видео
Ken Block and Hoonigan are pleased to present Block’s latest and biggest to-date video project of his career, Gymkhana TEN: Ultimate Tire Slaying Tour. Now available on YouTube worldwide after a 10-day exclusivity window on Amazon Prime Video, as part of Block’s Documentary: The Gymkhana Files.

1. Джимхана 10

Декабрьское видео, которого стоило ждать весь год. Мы привыкли, что каждая следующая часть «Джимханы» Кена Блока автоматически делает предыдущую бледной и скромной.

В новом 19-минутном дрифт-безумии — максимум того, на что способен Блок и его команда. 5 локаций, 5 машин, кубометры дыма и фонтаны резиновой крошки. Подозреваем, снимать новую «Джимхану» парни будут на Луне, поскольку на этой планете они всем всё доказали.

The Grand Tour presents Jeremy Clarkson in Farmkhana: Ultimate_Country_Playground #ClarksonEpicDrive Watch The Grand Tour on PrimeVideo.com/GT

2. Farmkhana Кларксона

Где гении – там и подражатели. Хотя Джереми Кларксона едва ли можно уличить в копировании чужих идей: если этот человек и берётся что-либо повторить, то делает это так, как умеет только он. С жутким непрофессионализмом, вылетами, авариями и подставами... Правда, в данном случае все косяки остались за кадром, а подражание Кену Блоку (с поправкой на сельский пейзаж и уставшую Subaru) вышло почти образцовым.

It’s time to take the GUINNESS WORLD RECORDS™ title for the longest vehicle drift in 8 hours. Please join BMW in commending World Record Driver Johan Schwartz, Refuel Driver Matt Mullins, and Refueler Matt Butts, for a triumphant performance. To learn more about the All-New M5, visit http://BMWUSA.com/M5

3. Дрифт-рекорд BMW

Ещё один дрифт, но уже с научным уклоном: можно ли долго-долго ехать в непрерывном заносе и через 8 часов приехать в Книгу Рекордов Гиннесса? Йохан Шварц не только сотворил на BMW M5 то, чего прежде никто не делал, но и умудрился на ходу провернуть финт с дозаправкой. Прежде такое вытворяли только пилоты.

Those moments that made us go in 2018! There were some BIG shocks this season, take a look at the top ten... For more F1® videos, visit http://www.Formula1.com Like F1® on Facebook: https://www.facebook.com/Formula1/ Follow F1® on Twitter: http://www.twitter.com/F1 Follow F1® on Instagram: http://www.instagram.com/F1 #F1

4. Аварии сезона Формулы-1

Формула-1 всё ещё способна держать в напряжении. Мы – про сходы и аварии, а их в этом году хватало. Чтобы не выделять конкретные эпизоды, предлагаем вам концентрированную четырёхминутку разом.

5. Авария Формулы-3 в Макао

Зрелищную аварию Софии Флёрш в ходе этапа Формулы-3 в Макао кто-то посчитает доказательством существования Всевышнего. Уже через пару часов после того, как её Dallara на 270 км/ч пробила ограждение и влетела в будку фотографов, 17-летняя гонщица вовсю отвечала на комментарии в Twitter. На самом деле перед нами – результат прогресса в гоночной безопасности. Каких-то 20 лет назад похожие аварии заканчивались совсем иначе.

SpaceX launched the world's most powerful rocket Tuesday to thunderous applause and cheers. The Falcon Heavy sent a cherry-red Tesla roadster into space as well. MORE: https://globalnews.ca/news/4009116/spacex-launch-watch-live-falcon-heavy/ For more info, please go to http://www.globalnews.ca Subscribe to Global News Channel HERE: http://bit.ly/20fcXDc Like Global News on Facebook HERE: http://bit.ly/255GMJQ Follow Global News on Twitter HERE: http://bit.ly/1Toz8mt

6. Tesla, ты космос!

В феврале обитатели Земли насладились самым завораживающим видео с автомобилем в главной роли. Илон Маск запустил к звёздам свою Tesla Roadster. Изначально ракета Falcon должна была направить машину в сторону Марса, но слегка промахнулась, и родстер отправился в долгое странствие к кольцам Сатурна.

Мы видели запуск, следили за отстыковкой и наблюдали пролетающий на заднем плане земной шар.

The 919 Hybrid Evo sets a new all-time record lap at the Nürburgring, “Nordschleife”. Watch the complete on-board record lap by Timo Bernhard. www.porsche.com/919tribute

7. Porsche, разрывающий Нюрбургринг

Доподлинно известно, что преодолеть самый сложный и коварный гоночный трек на Земле быстрее шести минут невозможно. Попыток было много, однако последнему зафиксированному рекорду (6:11,13 секунды – результат Штефана Беллофа на Porsche 956) исполнилось 35 лет! Но в июне Porsche решилась обновить данные, а заодно – преодолеть заветный шестиминутный барьер. Видео из кокпита Porsche 919 Hybrid Evo, где пилот Тимо Бернхард сражается с временем и физикой, должно войти в курс по мотивации. 

See the I.D. R Pikes Peak's full record-breaking run on America's Mountain from all angles available.

8. Новый царь горы

Ещё один эпичный рекорд года, но уже совсем другая гонка. Это подъём на американский холм Пайкс-Пик и электрический 680-сильный прототип I.D. R Pikes Peak от Volkswagen, с гудением пожирающий 20-километровую трассу. На финише гонщика Ромена Дюма ждёт титул царя горы и потрясающий результат в 7:57,148 секунды. Быстрее него здесь не проезжал ни один электромобиль. Да и вообще никто.

9. Стиви вернулся

Автомобильная реклама способна провоцировать, удивлять, смешить, а в рамках ежегодного футбольного суперкубка Super Bowl старается делать и то, и другое, и третье одновременно. Но конкретно это видео от Kia завораживает и вгоняет в ностальгию. В ролике, снятом к очередному Супербоулу, прекрасно почти всё – от солиста Aerosmith Стивена Тайлера до фастбека Kia Stinger, который сыграл сразу две автомобильные роли.

With the Concept EQ, the future is soon to be produced in series by Mercedes-Benz. It will be breathtaking – in the double sense. Subscribe to the channel so you get notified for new exciting videos here: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=MercedesBenzTV Because their new and very first fully electric series EQ isn’t only powerful, dynamic, sportive and intelligent, but also entirely noiseless. In short: The sound of tomorrow. Put to the test by beatboxer Daniel Jovanov aka “Human Car Sounds”. #switchtoEQ ► More information about the Concept EQ: http://mb4.me/concepteq ► More videos about Mercedes-Benz EQ: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0ORtgsuktflnDzcuLzkkYdAu5VCL-1Ys ► Experience the world of Mercedes-Benz: http://benz.me/international/ ► More interesting playlists: Plug-in Hybrid & Electric Cars: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0ORtgsuktfmgO9IXasYrLoSvZgAl3Zwo Electric Drive: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0ORtgsuktfkY_LnNdtlTs_WF9xZ5d2lm Concept Cars: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0ORtgsuktfn6iBCNajsWuwofM4HF9hpL ► Mercedes-Benz on Social Media: https://facebook.com/MercedesBenz https://twitter.com/MercedesBenz https://www.instagram.com/mercedesbenz/

10. Тихо, говорит Mercedes!

Полностью электрический Mercedes EQC ещё не успел приземлиться на наши дороги, а маркетологи немецкого бренда принялись шутить. Правда, надо признать, шутка удалась. 

Лучший ролик года – это...

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