Посмотрите, как весь мир шутит про Tesla Cybertruck: мемы и фотожабы

Лучшие американские кастомы 2019 года

Подборки

Алексей Олефиренко

Недавно мы уже вспоминали самые интересные кастом-проекты, созданные в России — на базе отече­ствен­ных машин. Самое время посмотреть, а что там за океаном… было создано только за минувший год. Ведь в Штатах тюнинг, моддинг, кастомайзинг и другие явления, к которым тяжело подобрать русские аналоги, развиты настолько, что новый дерзкий проект появляется чуть ли не каждый день. Поэтому мы решили ограничиться десяткой ярких автомо­билей уходящего года, большая часть из которых была представ­лена на выставке SEMA.

Ford Econoline «The Grasshopper»

1/3

Сумасшедший пикап «The Grasshopper» впервые заставил говорить о себе в 2016 году, когда на аукционе Barrett-Jackson в Скоттс­дейле его продали за 29 150 долларов. Цена, в принципе, нормальная для хот-рода, в основе которого не коллекци­онная редкость, вроде Plymouth Cuda, а утили­тарный пикап 1965 года выпуска. Но сейчас, надо полагать, «The Grasshopper» стоит гораздо больше.

С 2016 года машина серьёзно изменилась: появилась пневмати­ческая подвеска с восемью режимами, более вычурные колёсные диски, кузов покрыла аэро­графия с языками пламени. Но главное: пикап обзавёлся 7,5-литровым двига­телем V8 с нагнета­телем Hampton, причём воздухо­заборник для нагнетателя двигатель получил от скоростной лодки — одной из тех, что выступают в так называемой «лодочной Формуле-1». Сзади установ­лен дрэговый мост Dana 60, а над вилли-баром висят тормозные парашюты — надо полагать, что валит «The Grasshopper» уже больше, чем на 29 150 долларов.

Factory Five Drift Truck

1/3

Компания Factory Five широко известна постройкой хот-родов на базе довоен­ных машин, а на SEMA 2019 фирма привезла своё новое творение — сума­сшедший дрифтовый пикап, в котором использу­ются гоночные технологии.

В основе хот-рода — трубчатый каркас, на который натянули панели от пикапа Ford 1935 года выпуска. На Drift Truck инженеры Factory Five поставили V8 от наскаров­ского Форда, с которым Джоуи Логано стал победителем гонки 2013 года в Довере. Двигатель развивает 800 лошадиных сил и со времён этапа в Довере почти не изменился — разве что теперь его мощность может скрадывать... кондици­онер. Ведь дрифтить надо с комфортом! Коробка передач, кстати, секвен­тальная, шести­ступенчатая.

Машина весит меньше 1300 килограммов, а за её управ­ляемость в заносах отвечают койловеры Koni и тормоза Wilwood. Ну и гидравли­ческий ручник имеется, куда без него.

Cadillac Eldorado «Cadmad»

1/4

«Cadman» стал победителем выставки Detroit Autorama 2019 года, поэтому его точно можно включать в список лучших кастомов этого года. Машину строили 16 лет, причём владелец Кадиллака, Стив Бартон, не дожил до того, как проект был закончен. Дело до конца довёл его брат Крейг.

В основе «Кэдмэна» лежит редчайший Cadillac Eldorado 1959 года с кузовом Pininfarina — таких машин изгото­вили всего 99 штук. Опознать версию с итальянским кузовом можно по более низким и острым плавникам задних крыльев. Для проекта машину укоротили на 45 санти­метров, а в задней части устано­вили крышу от универ­сала Chevrolet Nomad. И всё это велико­лепие окрасили в эксклю­зивный цвет Fawntana Rose — смотрится потрясающе.

И едет, надо полагать, тоже. Ведь под длиннющим капотом поселился битурби­рованный 10,4-литровый V8. Благодаря доработкам Nelson Racing, джи­эмовский Big Block стал развивать 1025 лошадиных сил и 1288 Нм крутящего момента. Кастомное шасси и все кузовные работы были осуще­ствлены студией Super Rides by Jordan.

Trophy T

1/3

Что будет, если совместить кабину Diamond T 404 1947 года с кастомным шасси, которое обычно использу­ется в гонках Trophy Truck? Получится харизма­тичный Trophy T, который стал одной из звёзд выставки SEMA этого года.

Trophy T — детище компании Vice Unlimited, которая частенько скрещи­вает граждан­ские автомо­били с шасси для гонок по бездорожью. Её последнее творение оснащено турбиро­ванным двигателем LS, который развивает около 650 лошадиных сил, задней осью от ориги­нального Hummer Н1, настраи­ваемыми амортиза­торами Fox для экстре­мального бездорожья, а также резиной Nitto, с которой Trophy T может штурмовать даже острые скалы. После выставки Тим Оделл, глава и ведущий конструктор Vice Unlimited, продолжил дорабаты­вать Trophy T. За судьбой машины можно следить в инстаграме компании.

Ford Mustang

1/4

В сентябре 2015 года Кайл нашел уставший Ford Mustang 1967 года в заброшен­ном сарае на ферме и подумал, что неплохо было бы превратить умира­ющую машину в низко­бюджетный, но эффектный кастом, который сворачивал бы шеи прохожих. Заручив­шись поддержкой отца, к концу 2018 года Кайл воплотил мечту в реаль­ность. Да так, что его Мустанг стал победителем конкурса Custom Car Battleground!

В приземлённом силуэте далеко не каждый сможет признать Ford Mustang. Немудрено — по сути, это трубчатый каркас, который то там, то здесь украшают панели от Мустанга. Что касается силовой установки, то она не имеет ничего общего ни с Мустангом 1967 года, ни с Фордом в принципе: тут использу­ются двигатель и транс­миссия от обычного Chevrolet Corvette C5. Хотя Кайл подумы­вает о том, чтобы оснастить мотор LS1 нагнета­телем. Ярким элементом экстерьера являются разно­широкие и разно­размерные диски Govad: спереди — 11х19 дюймов, сзади — 13х20.

Can-Am X3 XRS

Компания Can-Am является подразде­лением канадской Bombardier, но разве это повод, чтобы не включать безумный кастом в список? Изначально Can-Am X3 XRS был прогулочным багги для четырёх, но после доработок компании ARC Audio превратился в передвижную дискотеку на колёсах. 

Здесь 8 сабвуферов, два акустических процессора, два усилителя и iPad в качестве головного устрой­ства. Длинно­ходная подвеска Can-Am стала ещё длинно­ходнее, появились неприлич­ных размеров колёсные диски, измени­лись подрамники. Не знаем, как у машины теперь обстоят дела с бездорожьем, но с внешностью и звучанием вроде бы порядок — незамечен­ной точно не останется.

Ford Thunderbird «Tiki Bird»

1/4

На первый взгляд «Tiki Bird» — это обычный хот-род, но чем больше присматри­ваешься к нему, тем больше необычных деталей замечаешь. Во-первых, у машины очень сложная окраска с переливами оттенков голубого цвета, которые настраивают на пляжное настроение. Во-вторых, под капотом Thunderbird (он есть, просто на фотографиях не установ­лен) обычно размеща­ется пяти­литровый V8, который развивает более 1000 лошадиных сил. В-третьих, выхлопные трубы Magnaflow, ведущие от мотора, выходят на месте задних фонарей — чистое безумие!

Проект создаётся силами студии Needfulthingz Hot Rod & Fab Shop из Ланка­стера (Калифорния) и сейчас готов примерно на 60 процентов. Тем не менее, даже в таком виде Tiki Bird производит большое впечат­ление. Заказчиком машины является Эрик Фостер — известный в США игрок в американский футбол.

Nash Metropolitan

1/3

На выставке SEMA завершился конкурс Legends Tour, который проводит компания Hot Wheels. Цель конкурса предельно проста — построить автомо­биль, который мог бы быть моделькой Hot Wheels. Победи­телем этого года стал Nash Metropolitan, модифици­рованный Дэйвом Фордом и Грэгом Сальцилло.

Машина получила огромные колёса, «состаренный кузов» с намеренно нанесён­ными потёр­тостями и ржавчиной, а также 5-литро­вый V8, который развивает 300 лошадиных сил. Это притом, что с завода на Metropolitan устанав­ливались двигатели объёмом 1,2 и 1,5 литра. Победителя определили судьи в лице Джея Лено и Таннера Фокса, и теперь Hot Wheels собирается выпустить миниатюр­ные реплики кастомного Nash. В продаже машинки от Hot Wheels появятся к концу 2020 года.

Ford Model T «Agent Orange»

1/2

А вот этот хот-род был рожден, внезапно, в Австралии. Но без Ford Model T список лучших американ­ских кастомов 2019 года не был бы полным.

Собственно, от Model T 1927 года остался лишь кузов, да и тот был сильно изменён — например, крыша стала ниже на добрых 10 санти­метров. Рама здесь полностью кастомная, благодаря чему дорожный просвет машины уменьшился на 40 санти­метров. Поскольку проект родился в Австралии, то и двигатель для проекта был взят типично австра­лийский — 2,4-литровая рядная «шестёрка» от Ford Falcon с парой карбюра­торов.

Хот-род окрашен в контрастное комбо, а самой яркой его деталью являются фонари от Кадиллака 1959 года. Как признаётся владелец и создатель проекта Марк Рудольф, он старался построить класси­ческий хот-род по всем американ­ским канонам. Получилось?

Peterbilt «Thor»

1/6

Этот абсолютно безумный грузовик стал хэдлайнером автомо­бильных новостных лент ноября. Потому что не каждый день кто-то выкатывает трак с парой 12-цилин­дровых моторов Detroit Diesel, двенадцатью компрес­сорами BDS 8-71, восемью баллонами закиси азота NOS, 28 литрами рабочего объёма и 3424 лошади­ными силами мощности.

Монструозный Thor был построен в Южной Калифорнии Майком Харра, Тимом Спинксом и Полом Абрамом. На его создание у команды друзей ушло семь лет и сотни тысяч долларов. На что способен Thor — пока не знают даже его созда­тели, но спидо­метр на приборной панели на всякий случай размечен до 200 миль в час. Вообще, приборов у Тора много — аж 24 штуки.

Команда довольна тем, что у них получилось, и теперь планирует постройку другого монстра под именем Medusa. Это будет средне­моторный трак сопо­ставимой мощности и размеров, который сможет участво­вать в дрэг-рейсинге. А что касается Тора, то его удалось продать за 12 миллионов долларов (почти 768 миллионов рублей по текущему курсу).

Кастомайзинг – это...

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение