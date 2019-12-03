Лучшие американские кастомы 2019 года
Алексей Олефиренко
Недавно мы уже вспоминали самые интересные кастом-проекты, созданные в России — на базе отечественных машин. Самое время посмотреть, а что там за океаном… было создано только за минувший год. Ведь в Штатах тюнинг, моддинг, кастомайзинг и другие явления, к которым тяжело подобрать русские аналоги, развиты настолько, что новый дерзкий проект появляется чуть ли не каждый день. Поэтому мы решили ограничиться десяткой ярких автомобилей уходящего года, большая часть из которых была представлена на выставке SEMA.
Ford Econoline «The Grasshopper»
Сумасшедший пикап «The Grasshopper» впервые заставил говорить о себе в 2016 году, когда на аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле его продали за 29 150 долларов. Цена, в принципе, нормальная для хот-рода, в основе которого не коллекционная редкость, вроде Plymouth Cuda, а утилитарный пикап 1965 года выпуска. Но сейчас, надо полагать, «The Grasshopper» стоит гораздо больше.
С 2016 года машина серьёзно изменилась: появилась пневматическая подвеска с восемью режимами, более вычурные колёсные диски, кузов покрыла аэрография с языками пламени. Но главное: пикап обзавёлся 7,5-литровым двигателем V8 с нагнетателем Hampton, причём воздухозаборник для нагнетателя двигатель получил от скоростной лодки — одной из тех, что выступают в так называемой «лодочной
Factory Five Drift Truck
Компания Factory Five широко известна постройкой хот-родов на базе довоенных машин, а на SEMA 2019 фирма привезла своё новое творение — сумасшедший дрифтовый пикап, в котором используются гоночные технологии.
В основе хот-рода — трубчатый каркас, на который натянули панели от пикапа Ford 1935 года выпуска. На Drift Truck инженеры Factory Five поставили V8 от наскаровского Форда, с которым Джоуи Логано стал победителем гонки 2013 года в Довере. Двигатель развивает 800 лошадиных сил и со времён этапа в Довере почти не изменился — разве что теперь его мощность может скрадывать... кондиционер. Ведь дрифтить надо с комфортом! Коробка передач, кстати, секвентальная, шестиступенчатая.
Машина весит меньше 1300 килограммов, а за её управляемость в заносах отвечают койловеры Koni и тормоза Wilwood. Ну и гидравлический ручник имеется, куда без него.
Are you ready to burn some rubber? NASCAR Champion, @joeylogano , puts the 800HP Factory Five Hot Rod Truck through its paces on this season's finale of From the Ground Up. Premieres Thursday, 8/22 at 11:00AM PST. @FactoryFive @FordPerformance pic.twitter.com/Ca7axKe64a— Snap-on Tools (@Snapon_Tools) 21 августа 2019 г.
Cadillac Eldorado «Cadmad»
«Cadman» стал победителем выставки Detroit Autorama 2019 года, поэтому его точно можно включать в список лучших кастомов этого года. Машину строили 16 лет, причём владелец Кадиллака, Стив Бартон, не дожил до того, как проект был закончен. Дело до конца довёл его брат Крейг.
В основе «Кэдмэна» лежит редчайший Cadillac Eldorado 1959 года с кузовом Pininfarina — таких машин изготовили всего 99 штук. Опознать версию с итальянским кузовом можно по более низким и острым плавникам задних крыльев. Для проекта машину укоротили на 45 сантиметров, а в задней части установили крышу от универсала Chevrolet Nomad. И всё это великолепие окрасили в эксклюзивный цвет Fawntana Rose — смотрится потрясающе.
И едет, надо полагать, тоже. Ведь под длиннющим капотом поселился битурбированный 10,4-литровый V8. Благодаря доработкам Nelson Racing, джиэмовский Big Block стал развивать 1025 лошадиных сил и 1288 Нм крутящего момента. Кастомное шасси и все кузовные работы были осуществлены студией Super Rides by Jordan.
Trophy T
Что будет, если совместить кабину Diamond T 404 1947 года с кастомным шасси, которое обычно используется в гонках Trophy Truck? Получится харизматичный Trophy T, который стал одной из звёзд выставки SEMA этого года.
Trophy T — детище компании Vice Unlimited, которая частенько скрещивает гражданские автомобили с шасси для гонок по бездорожью. Её последнее творение оснащено турбированным двигателем LS, который развивает около 650 лошадиных сил, задней осью от оригинального Hummer Н1, настраиваемыми амортизаторами Fox для экстремального бездорожья, а также резиной Nitto, с которой Trophy T может штурмовать даже острые скалы. После выставки Тим Оделл, глава и ведущий конструктор Vice Unlimited, продолжил дорабатывать Trophy T. За судьбой машины можно следить в инстаграме компании.
Ford Mustang
В сентябре 2015 года Кайл нашел уставший Ford Mustang 1967 года в заброшенном сарае на ферме и подумал, что неплохо было бы превратить умирающую машину в низкобюджетный, но эффектный кастом, который сворачивал бы шеи прохожих. Заручившись поддержкой отца, к концу 2018 года Кайл воплотил мечту в реальность. Да так, что его Мустанг стал победителем конкурса Custom Car Battleground!
В приземлённом силуэте далеко не каждый сможет признать Ford Mustang. Немудрено — по сути, это трубчатый каркас, который то там, то здесь украшают панели от Мустанга. Что касается силовой установки, то она не имеет ничего общего ни с Мустангом 1967 года, ни с Фордом в принципе: тут используются двигатель и трансмиссия от обычного Chevrolet Corvette C5. Хотя Кайл подумывает о том, чтобы оснастить мотор LS1 нагнетателем. Ярким элементом экстерьера являются разноширокие и разноразмерные диски Govad: спереди — 11х19 дюймов, сзади — 13х20.
Can-Am X3 XRS
Компания Can-Am является подразделением канадской Bombardier, но разве это повод, чтобы не включать безумный кастом в список? Изначально Can-Am X3 XRS был прогулочным багги для четырёх, но после доработок компании ARC Audio превратился в передвижную дискотеку на колёсах.
Здесь 8 сабвуферов, два акустических процессора, два усилителя и iPad в качестве головного устройства. Длинноходная подвеска Can-Am стала ещё длинноходнее, появились неприличных размеров колёсные диски, изменились подрамники. Не знаем, как у машины теперь обстоят дела с бездорожьем, но с внешностью и звучанием вроде бы порядок — незамеченной точно не останется.
Ford Thunderbird «Tiki Bird»
На первый взгляд «Tiki Bird» — это обычный хот-род, но чем больше присматриваешься к нему, тем больше необычных деталей замечаешь. Во-первых, у машины очень сложная окраска с переливами оттенков голубого цвета, которые настраивают на пляжное настроение. Во-вторых, под капотом Thunderbird (он есть, просто на фотографиях не установлен) обычно размещается пятилитровый V8, который развивает более 1000 лошадиных сил.
Проект создаётся силами студии Needfulthingz Hot Rod & Fab Shop из Ланкастера (Калифорния) и сейчас готов примерно на 60 процентов. Тем не менее, даже в таком виде Tiki Bird производит большое впечатление. Заказчиком машины является Эрик Фостер — известный в США игрок в американский футбол.
Nash Metropolitan
На выставке SEMA завершился конкурс Legends Tour, который проводит компания Hot Wheels. Цель конкурса предельно проста — построить автомобиль, который мог бы быть моделькой Hot Wheels. Победителем этого года стал Nash Metropolitan, модифицированный Дэйвом Фордом и Грэгом Сальцилло.
Машина получила огромные колёса, «состаренный кузов» с намеренно нанесёнными потёртостями и ржавчиной, а также
Ford Model T «Agent Orange»
А вот этот хот-род был рожден, внезапно, в Австралии. Но без Ford Model T список лучших американских кастомов 2019 года не был бы полным.
Собственно, от Model T 1927 года остался лишь кузов, да и тот был сильно изменён — например, крыша стала ниже на добрых 10 сантиметров. Рама здесь полностью кастомная, благодаря чему дорожный просвет машины уменьшился на 40 сантиметров. Поскольку проект родился в Австралии, то и двигатель для проекта был взят типично австралийский — 2,4-литровая рядная «шестёрка» от Ford Falcon с парой карбюраторов.
Хот-род окрашен в контрастное комбо, а самой яркой его деталью являются фонари от Кадиллака 1959 года. Как признаётся владелец и создатель проекта Марк Рудольф, он старался построить классический хот-род по всем американским канонам. Получилось?
Peterbilt «Thor»
Этот абсолютно безумный грузовик стал хэдлайнером автомобильных новостных лент ноября. Потому что не каждый день кто-то выкатывает трак с парой
Монструозный Thor был построен в Южной Калифорнии Майком Харра, Тимом Спинксом и Полом Абрамом. На его создание у команды друзей ушло семь лет и сотни тысяч долларов. На что способен Thor — пока не знают даже его создатели, но спидометр на приборной панели на всякий случай размечен до 200 миль в час. Вообще, приборов у Тора много — аж 24 штуки.
Команда довольна тем, что у них получилось, и теперь планирует постройку другого монстра под именем Medusa. Это будет среднемоторный трак сопоставимой мощности и размеров, который сможет участвовать в дрэг-рейсинге. А что касается Тора, то его удалось продать за 12 миллионов долларов (почти 768 миллионов рублей по текущему курсу).