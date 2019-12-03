Лучшие американские кастомы 2019 года

Сумасшедший пикап «The Grasshopper» впервые заставил говорить о себе в 2016 году, когда на аукционе Barrett-Jackson в Скоттс­дейле его продали за 29 150 долларов. Цена, в принципе, нормальная для хот-рода, в основе которого не коллекци­онная редкость, вроде Plymouth Cuda, а утили­тарный пикап 1965 года выпуска. Но сейчас, надо полагать, «The Grasshopper» стоит гораздо больше.

С 2016 года машина серьёзно изменилась: появилась пневмати­ческая подвеска с восемью режимами, более вычурные колёсные диски, кузов покрыла аэро­графия с языками пламени. Но главное: пикап обзавёлся 7,5-литровым двига­телем V8 с нагнета­телем Hampton, причём воздухо­заборник для нагнетателя двигатель получил от скоростной лодки — одной из тех, что выступают в так называемой «лодочной Формуле-1». Сзади установ­лен дрэговый мост Dana 60, а над вилли-баром висят тормозные парашюты — надо полагать, что валит «The Grasshopper» уже больше, чем на 29 150 долларов.