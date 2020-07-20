В Россию приедет стильный китайский кроссовер размером с Тигуан

FAW зарегистрировала в Роспатенте логотип и торговые знаки Bestune и Bestune T77. Первенцем станет компактный кроссовер T77, о чём в FAW сообщали ещё весной.

По своим габаритам Bestune T77 немного крупнее, чем Volkswagen Tiguan. Его длина — 4525 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм. Колёсная база у «китайца» на пару санти­метров больше (2700 мм).

В КНР автомобиль предлагается с двумя бензиновыми турбо­моторами объёмом 1,2 л (143 л.с.) и 1,5 л (169 л.с.) с шести­ступенчатой «механикой» или с семиступен­чатым «роботом». Привод — только на передние колёса.

Оснащение у Bestune T77 на домашнем рынке богатое: свето­диодные фары, 19-дюймовые диски, кожа в салоне, климат-контроль, дисплей заднего вида вместо привычного зеркала с трансляцией изобра­жения с камеры, система кругового обзора, сдвижной люк и голосовое управ­ление некоторыми функциями. С его помощью можно, например, управлять мульти­медийной системой, открывать и закрывать люк, а также менять температуру в салоне.