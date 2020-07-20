В Россию приедет стильный китайский кроссовер размером с Тигуан
Наталья Насонова
Китайский бренд FAW собирается вывести на российский рынок флагманский кроссовер Bestune T77. Подробности о модели для нашего рынка уже известны.
FAW зарегистрировала в Роспатенте логотип и торговые знаки Bestune и Bestune T77. Первенцем станет компактный кроссовер T77, о чём в FAW сообщали ещё весной.
По своим габаритам Bestune T77 немного крупнее, чем Volkswagen Tiguan. Его длина — 4525 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм. Колёсная база у «китайца» на пару сантиметров больше (2700 мм).
В КНР автомобиль предлагается с двумя бензиновыми турбомоторами объёмом 1,2 л (143 л.с.) и 1,5 л (169 л.с.) с шестиступенчатой «механикой» или с семиступенчатым «роботом». Привод — только на передние колёса.
Оснащение у Bestune T77 на домашнем рынке богатое: светодиодные фары,
19-дюймовыедиски, кожа в салоне, климат-контроль, дисплей заднего вида вместо привычного зеркала с трансляцией изображения с камеры, система кругового обзора, сдвижной люк и голосовое управление некоторыми функциями. С его помощью можно, например, управлять мультимедийной системой, открывать и закрывать люк, а также менять температуру в салоне.
Появление T77 на российском рынке ожидается в последнем квартале текущего года. Цены пока не объявлены. В Китае кроссовер продаётся за 100 тысяч — 140 тысяч юаней, что эквивалентно
1 025 000– 1 400 000рублей.