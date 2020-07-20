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В Россию приедет стильный китайский кроссовер размером с Тигуан

Новости

Наталья Насонова

Китайский бренд FAW собирается вывести на россий­ский рынок флагманский кроссовер Bestune T77. Подроб­ности о модели для нашего рынка уже известны.

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  • FAW зарегистрировала в Роспатенте логотип и торговые знаки Bestune и Bestune T77. Первенцем станет компактный кроссовер T77, о чём в FAW сообщали ещё весной.

  • По своим габаритам Bestune T77 немного крупнее, чем Volkswagen Tiguan. Его длина — 4525 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм. Колёсная база у «китайца» на пару санти­метров больше (2700 мм).

  • В КНР автомобиль предлагается с двумя бензиновыми турбо­моторами объёмом 1,2 л (143 л.с.) и 1,5 л (169 л.с.) с шести­ступенчатой «механикой» или с семиступен­чатым «роботом». Привод — только на передние колёса.

  • Оснащение у Bestune T77 на домашнем рынке богатое: свето­диодные фары, 19-дюймовые диски, кожа в салоне, климат-контроль, дисплей заднего вида вместо привычного зеркала с трансляцией изобра­жения с камеры, система кругового обзора, сдвижной люк и голосовое управ­ление некоторыми функциями. С его помощью можно, например, управлять мульти­медийной системой, открывать и закрывать люк, а также менять температуру в салоне.

  • Появление T77 на российском рынке ожидается в последнем квартале текущего года. Цены пока не объявлены. В Китае кроссовер продаётся за 100 тысяч — 140 тысяч юаней, что эквивалентно 1 025 0001 400 000 рублей.

Китайские кроссоверы — конкуренты европейским и корейским?

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