Русский гонщик и коровы: посмотрите на лучшие раллийные сэйвы-2020
Дмитрий Елизаров
На официальном аккаунте Мирового чемпионата по ралли на YouTube опубликована подборка сэйвов, которые названы лучшими в сезоне 2020 года. Гонщики спасали свои болиды от кюветов, возвращались на трассу после переворота через крышу и уворачивались от столкновения с коровами.
Видеоподборка включает в себя семь эпизодов, произошедших на четырёх гонках — ралли Монте-Карло, ралли Эстонии, ралли Сардинии и соревнованиях в Швеции. Открывает подборку сэйв Себастьена Лёба, выступавшего в Монте-Карло на болиде Hyundai. Перед одной из связок гонщик не справился с управлением и повис на земляном валу, ограждавшем дорожку. Этот же вал, по всей видимости, уберёг машину от переворота.
Сэйв, совмещённый с «ушами», продемонстрировал на СУ8 ралли Сардинии экипаж Шона Джонстона. Его автомобиль кувыркнулся через крышу, но удачно встал на колёса. Несмотря на возможные неполадки и помятый кузов, спортсмены предпочли вернуться на трассу.
Засветился в подборке и российский экипаж Николая Грязина. На ралли Эстонии пилот после трамплина зацепил внутренними колёсами обочину и, хотя и смог удержать автомобиль от переворота, всё же вынужден был включать задний ход для продолжения гонки.
Героем самого курьёзного случая в подборке стал Дани Сордо. На уже упоминавшемся ралли Сардинии прямо перед его машиной на трассу вышли две местные коровы. Спортсмен резко сбавил ход, но останавливаться не пришлось: испуганные животные оперативно ретировались за пределы дороги.
В октябре нынешнего года после российского ралли «Пушкинские горы» в соцсетях появилась запись событий, происходивших в «несчастливом повороте»: в одном и том же месте пятого спецучастка сошли с трассы сразу шесть машин.