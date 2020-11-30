Русский гонщик и коровы: посмотрите на лучшие раллийные сэйвы-2020

Видеоподборка включает в себя семь эпизодов, произо­шедших на четырёх гонках — ралли Монте-Карло, ралли Эстонии, ралли Сардинии и соревно­ваниях в Швеции. Открывает подборку сэйв Себастьена Лёба, выступавшего в Монте-Карло на болиде Hyundai. Перед одной из связок гонщик не справился с управлением и повис на земляном валу, ограждавшем дорожку. Этот же вал, по всей видимости, уберёг машину от переворота.

Сэйв, совмещённый с «ушами», продемонстри­ровал на СУ8 ралли Сардинии экипаж Шона Джонстона. Его авто­мобиль кувыркнулся через крышу, но удачно встал на колёса. Несмотря на возможные неполадки и помятый кузов, спортс­мены предпочли вернуться на трассу.

Засветился в подборке и российский экипаж Николая Грязина. На ралли Эстонии пилот после трамплина зацепил внутренними колёсами обочину и, хотя и смог удержать автомобиль от пере­ворота, всё же вынужден был включать задний ход для продолжения гонки.

Героем самого курьёзного случая в подборке стал Дани Сордо. На уже упоминав­шемся ралли Сардинии прямо перед его машиной на трассу вышли две местные коровы. Спортсмен резко сбавил ход, но останав­ливаться не пришлось: испуганные животные оперативно ретиро­вались за пределы дороги.