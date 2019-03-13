Новый Kia Sorento покажут уже в 2019 году

Умер самый успешный продавец автомобилей в мире

Новости

Андрей Шульдешов

В Америке в возрасте 90 лет скончался Джо Джирард, известный как самый успешный в мире продавец автомобилей. Как пишет Detroit Free Press, он погиб, упав с лестницы в своем доме в Мичигане.

Джо Джирард попал в Книгу рекордов Гиннесса в 1973 году как самый успешный розничный продавец автомобилей в мире. Согласно записи в Книге, только за 1973 год Джирарду удалось продать 1425 автомобилей Chevrolet, а за 15 лет Джо реализовал 13 001 автомобиль.

Джо Джирард и основатель Книги рекордов Гиннесса Норрис МакУайртер. Фото: joegirard.com

Карьеру продавца машин Джирард завершил в 1978 году, начав зарабатывать выступлениями на форумах и тренингах, а также написанием книг. Самые известные: «Как продать что угодно кому угодно» и «Как закрывать все сделки».

Рекорд Джирарда до сих пор не побит – и, видимо, уже не будет. В 2017 году продавец автомобилей из Дирборна Али Реда заявил, что продал за год 1530 машин, однако в жюри Гиннесса не приняли заявку, сославшись на то, что Реда не предоставил доказательств рекорда. После долгих споров жюри решило больше не принимать заявок на рекорд в этой категории.

Джо Джирард (настоящее имя Джозеф Джирарди) родился в 1928 году в семье сицилийских иммигрантов. С девяти лет он работал чистильщиком обуви, разносчиком газет, грузчиком, посудомойщиком. Карьеру продавца автомобилей он начал в 1963 году.

Верите в честность достижения Джо Джирарда?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение