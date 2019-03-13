Умер самый успешный продавец автомобилей в мире
Андрей Шульдешов
В Америке в возрасте 90 лет скончался Джо Джирард, известный как самый успешный в мире продавец автомобилей. Как пишет Detroit Free Press, он погиб, упав с лестницы в своем доме в Мичигане.
Джо Джирард попал в Книгу рекордов Гиннесса в 1973 году как самый успешный розничный продавец автомобилей в мире. Согласно записи в Книге, только за 1973 год Джирарду удалось продать 1425 автомобилей Chevrolet, а за 15 лет Джо реализовал 13 001 автомобиль.
Карьеру продавца машин Джирард завершил в 1978 году, начав зарабатывать выступлениями на форумах и тренингах, а также написанием книг. Самые известные: «Как продать что угодно кому угодно» и «Как закрывать все сделки».
Рекорд Джирарда до сих пор не побит – и, видимо, уже не будет. В 2017 году продавец автомобилей из Дирборна Али Реда заявил, что продал за год 1530 машин, однако в жюри Гиннесса не приняли заявку, сославшись на то, что Реда не предоставил доказательств рекорда. После долгих споров жюри решило больше не принимать заявок на рекорд в этой категории.
Джо Джирард (настоящее имя Джозеф Джирарди) родился в 1928 году в семье сицилийских иммигрантов. С девяти лет он работал чистильщиком обуви, разносчиком газет, грузчиком, посудомойщиком. Карьеру продавца автомобилей он начал в 1963 году.