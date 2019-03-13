Умер самый успешный продавец автомобилей в мире

Карьеру продавца машин Джирард завершил в 1978 году, начав зарабатывать выступлениями на форумах и тренингах, а также написанием книг. Самые известные: «Как продать что угодно кому угодно» и «Как закрывать все сделки».



Рекорд Джирарда до сих пор не побит – и, видимо, уже не будет. В 2017 году продавец автомобилей из Дирборна Али Реда заявил, что продал за год 1530 машин, однако в жюри Гиннесса не приняли заявку, сославшись на то, что Реда не предоставил доказательств рекорда. После долгих споров жюри решило больше не принимать заявок на рекорд в этой категории.

Джо Джирард (настоящее имя Джозеф Джирарди) родился в 1928 году в семье сицилийских иммигрантов. С девяти лет он работал чистильщиком обуви, разносчиком газет, грузчиком, посудомойщиком. Карьеру продавца автомобилей он начал в 1963 году.