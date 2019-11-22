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Японские учёные выяснили, как нужно держать руль

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Николай Андреев

Сотрудники Университета Хиросимы и технологического института Нагои провели исследование для поиска идеального хвата руля во время вождения. Они выяснили, что положение рук влияет на степень усилия, с которым водитель вращает рулевое колесо, — а от этого зависит безопасность.

  • В эксперименте участвовали только водители-правши. Они держали руль одной рукой и пытались управлять автомобилем на тренажёре, а учёные замеряли усилие, которое требовалось участникам для поворота руля.

  • Исследователи пришли к выводу, что положение рук на трёх и девяти часах является самым правильным. В такой позиции величина прикладываемого усилия всего два Ньютон-метра и не представляет сложности для водителей.

  • При других хватах показатели колебались в пределах от 1,1 до 2,9 Н·м. В этих случаях участники эксперимента недооценивали или переоценивали степень усилия, что может привести к аварийным ситуациям. Самым рискованным признано положение руки на 12 часах — в случае ДТП со срабатыванием подушки безопасности есть риск получения травм.

Как вы держите руль?

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