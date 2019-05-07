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Лучшие и худшие автомобильные мультимедийки 2019 года

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Константин Новацкий

Американское издание Consumer Reports опубликовало очередной ежегодный рейтинг мультимедийных комплексов современных автомобилей, составленный на основе мнений реальных владельцев. Экспертов интересовало не только качество картинки, но также функционал, быстродействие, простота использования, восприятия информации и широта коммуникации с внешними устройствами. Вот лидеры и лузеры по версии CR.

Первое место досталось медиакомплексу IVI в Tesla. Им довольны 86 процентов опрошенных автомобилистов.
«Почти беспроблемным» оказался iDrive от BMW с функцией управления жестами: 80% удовлетворённых пользователей. А качество и функционал аудиосистемы превысили ожидания владельцев автомобилей бренда.
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Первое место досталось медиакомплексу IVI в Tesla. Им довольны 86 процентов опрошенных автомобилистов.

А что для вас важнее в автомобильной мультимедийке?

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