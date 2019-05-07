Лучшие и худшие автомобильные мультимедийки 2019 года

Американское издание Consumer Reports опубликовало очередной ежегодный рейтинг мультимедийных комплексов современных автомобилей, составленный на основе мнений реальных владельцев. Экспертов интересовало не только качество картинки, но также функционал, быстродействие, простота использования, восприятия информации и широта коммуникации с внешними устройствами. Вот лидеры и лузеры по версии CR.