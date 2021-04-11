Лучшей машиной марта на Авто.ру назван отреставрированный 29-летний Porsche 911
Михаил Кондратьев
Подведены итоги традиционного голосования за автомобиль месяца среди тех, что появились в продаже на Авто.ру. Лучшей машиной марта стал Porsche 911 в
Автомобиль-победитель (22,9% голосов) продаётся за
7 750 000миллиона рублей и находится в Москве. 911 со складным верхом пребывает, со слов продавца, в очень хорошем состоянии. Пройденный процесс полной реставрации сопровождается всей историей работ и фотографиями.
Занявший второе место Jaguar уже продан. До первой строчки ему не хватило относительно немного: за него проголосовали 18,4% участников. 51-летняя двухдверка с пробегом почти 58 тысяч километров, согласно описанию, сохранилась в «потрясающем состоянии».
Третью и четвёртую строчки с разницей в 0,9% голосов заняли основательно доработанная Subaru Impreza WRX (13%) и «капсула времени» BMW 5 серии (12,1%) соответственно. Обе машины ещё продаются — за
1 250 000и 1 650 000рублей.
Пятое место с мизерным отставанием (11,9%) досталось другой «капсуле времени» — Lexus LX 2006 года. Внедорожник с пробегом 58 тысяч километров был ввезён в Россию в 2008 году, но с тех пор стоял в гараже. Объявление тоже ещё актуально, за машину хотят
2 800 000рублей.
Шестая строчка (8,8%) осталась за ИЖ «Москвич»-412 — музейным экспонатом. Автомобиль 1989 года почти без пробега хранился в тёплом проветриваемом помещении и пребывает в состоянии нового. За него просят 778 000 рублей.
Предпоследнее место (7,2%) занял открытый Bentley Continental 1992 года. Как отмечал продавец, это был единственный экземпляр в продаже на российском рынке. Редкую машину из частной коллекции уже купили.
Наконец, наименьшее количество голосов (5,7%) получил 48-летний «Москвич»-412. Это милицейская машина с характерной расцветкой, а также работающими мигалкой и громкоговорителем. Её ещё можно купить — за 480 000 рублей.
Лучшей машиной предыдущего месяца (февраля) была названа редкая Alfa Romeo 8C Competizione. Это двухдверка из серии всего в 500 машин.