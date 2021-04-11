Лучшей машиной марта на Авто.ру назван отреставрированный 29-летний Porsche 911

Автомобиль-победитель (22,9% голосов) продаётся за 7 750 000 миллиона рублей и находится в Москве. 911 со складным верхом пребывает, со слов продавца, в очень хорошем состоянии. Пройденный процесс полной реставрации сопровож­дается всей историей работ и фотографиями.

Занявший второе место Jaguar уже продан. До первой строчки ему не хватило относительно немного: за него проголосо­вали 18,4% участников. 51-летняя двухдверка с пробегом почти 58 тысяч километров, согласно описанию, сохранилась в «потрясающем состоянии».

Третью и четвёртую строчки с разницей в 0,9% голосов заняли основательно доработанная Subaru Impreza WRX (13%) и «капсула времени» BMW 5 серии (12,1%) соответ­ственно. Обе машины ещё продаются — за 1 250 000 и 1 650 000 рублей.

Пятое место с мизерным отставанием (11,9%) досталось другой «капсуле времени» — Lexus LX 2006 года. Внедорожник с пробегом 58 тысяч километров был ввезён в Россию в 2008 году, но с тех пор стоял в гараже. Объявление тоже ещё актуально, за машину хотят 2 800 000 рублей.

Шестая строчка (8,8%) осталась за ИЖ «Москвич»-412 — музейным экспонатом. Автомобиль 1989 года почти без пробега хранился в тёплом проветри­ваемом помещении и пребывает в состоянии нового. За него просят 778 000 рублей.

Предпоследнее место (7,2%) занял открытый Bentley Continental 1992 года. Как отмечал продавец, это был един­ственный экзем­пляр в продаже на россий­ском рынке. Редкую машину из частной коллекции уже купили.

Наконец, наименьшее количество голосов (5,7%) получил 48-летний «Москвич»-412. Это милицейская машина с характерной расцветкой, а также работающими мигалкой и громко­говори­телем. Её ещё можно купить — за 480 000 рублей.