Названы лучшие двигатели 2020 года. Среди них есть электромотор и мощный V8

Американское издание Wards Auto в двадцать шестой раз опреде­лило десятку лучших силовых установок года. В список вошло множе­ство разных двигателей, и впервые за 11 лет в него попали сразу три рядные «шестёрки», которые становятся всё популярнее у многих автопро­изводителей. Также среди лучших есть три гибрида и один электромотор.

По правилам, чтобы иметь право на участие в конкурсе, начальная стоимость автомобиля не должна превышать 65 000 долларов (4,05 миллиона рублей). Вот как выглядит список победителей: