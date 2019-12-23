Учёные научили DeLorean круто дрифтить. Без участия водителя

Названы лучшие двигатели 2020 года. Среди них есть электромотор и мощный V8

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Николай Андреев

Американское издание Wards Auto в двадцать шестой раз опреде­лило десятку лучших силовых установок года. В список вошло множе­ство разных двигателей, и впервые за 11 лет в него попали сразу три рядные «шестёрки», которые становятся всё популярнее у многих автопро­изводителей. Также среди лучших есть три гибрида и один электромотор.

По правилам, чтобы иметь право на участие в конкурсе, начальная стоимость автомобиля не должна превышать 65 000 долларов (4,05 миллиона рублей). Вот как выглядит список победителей:

<h3>3.0 B58 (BMW M340i)</h3> Первым в списке по алфавитному порядку оказалась бензиновая рядная трёхлитровая «турбошестёрка» от BMW M340i. На седане она развивает 387&nbsp;л.с. (500&nbsp;Н·м). Двигатель понравился судьям тягой (максимальный крутящий момент доступен уже при 1800 оборотах в минуту) и приятным звуком.
<h3>6.2 LT2 V8 (Chevrolet Corvette Stingray)</h3> Самым мощным и объёмным среди прочих победителей является 6,2-литровый восьмицилиндровый атмосферник мощностью 502&nbsp;л.с. (637&nbsp;Н·м), который ставится на среднемоторный суперкар Chevrolet Corvette Stingray. Для новой компоновки Корвета создан двигатель с системой смазки с сухим картером и кованым коленвалом. При таких данных базовая стоимость суперкара не превышает 60&nbsp;000 долларов (3,7 миллиона рублей), что очень порадовало жюри конкурса.
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3.0 B58 (BMW M340i)

Первым в списке по алфавитному порядку оказалась бензиновая рядная трёхлитровая «турбошестёрка» от BMW M340i. На седане она развивает 387 л.с. (500 Н·м). Двигатель понравился судьям тягой (максимальный крутящий момент доступен уже при 1800 оборотах в минуту) и приятным звуком.

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