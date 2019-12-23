Названы лучшие двигатели 2020 года. Среди них есть электромотор и мощный V8

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Николай Андреев
Американское издание Wards Auto в двадцать шестой раз определило десятку лучших силовых установок года. В список вошло множество разных двигателей, и впервые за 11 лет в него попали сразу три рядные «шестёрки», которые становятся всё популярнее у многих автопроизводителей. Также среди лучших есть три гибрида и один электромотор.
По правилам, чтобы иметь право на участие в конкурсе, начальная стоимость автомобиля не должна превышать 65 000 долларов (4,05 миллиона рублей). Вот как выглядит список победителей: