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Лучшие двигатели 2019 года. Там есть большой V8

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Wards Auto уже двадцать пять лет подряд выбирает десятку лучших моторов года. Точнее даже не моторов, а силовых установок вообще. В этом году список получился весьма разношерстным – в него попали как большие атмосферные «восьмерки», так и системы на топливных элементах и электромоторы. Абсолютного лидера Wards Auto не выбирает, по количеству набранных баллов тоже не ранжирует: есть просто десять лучших двигателей года. Вот они.

<h3>6.2 V8 (Chevrolet Silverado)</h3> Казалось бы, в современном мире огромным V8 никаких наград уже не светит, но у General Motors пока получается поддерживать актуальность таких моторов. 6,2-литровую V-образную «восьмерку», которая ставится на Chevrolet Silverado, наградили за сложную систему деактивации цилиндров, которая помогает экономить топливо.
<h3>2.0 VC-Turbo (Infiniti QX50)</h3> В двухлитровом турбомоторе кроссовера Infiniti QX50 используется сложная система, которая меняет ход поршня и, соответственно, степень сжатия (от 8:1 до 14:1). В результате двигатель по тяге и мощности сопоставим с ниссановским 3,5-литровым V6, но при этом на 27 процентов экономичнее.
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6.2 V8 (Chevrolet Silverado)

Казалось бы, в современном мире огромным V8 никаких наград уже не светит, но у General Motors пока получается поддерживать актуальность таких моторов. 6,2-литровую V-образную «восьмерку», которая ставится на Chevrolet Silverado, наградили за сложную систему деактивации цилиндров, которая помогает экономить топливо.

Лучший двигатель – это....

Картинка на обложке: TopGear.nl
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