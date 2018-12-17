Лучшие двигатели 2019 года. Там есть большой V8

Wards Auto уже двадцать пять лет подряд выбирает десятку лучших моторов года. Точнее даже не моторов, а силовых установок вообще. В этом году список получился весьма разношерстным – в него попали как большие атмосферные «восьмерки», так и системы на топливных элементах и электромоторы. Абсолютного лидера Wards Auto не выбирает, по количеству набранных баллов тоже не ранжирует: есть просто десять лучших двигателей года. Вот они.