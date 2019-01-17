Подснежники: чем запомнится автосалон в Детройте

Глава американского офиса Volkswagen Скот Кеог уверен, что будущим владельцам нового Passat не так уж и принципиально, на какой именно платформе построена эта машина. Но мы-то с вами знаем, что у американского «Пассата» сохранилась древняя тележка PQ46 – на ней выпускали еще Passat B6, а это было тринадцать лет назад! Говорят, всё потому, что продажи Passat в США снижаются, и переводить седан на новую платформу было бы нерентабельно. В любом случае, новый Passat – самая старая новинка автосалона в Детройте. Поэтому он здесь.