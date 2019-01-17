Подснежники: чем запомнится автосалон в Детройте
Некогда главная автомобильная выставка Америки – автошоу в Детройте – последние годы стремительно теряет популярность, и львиную долю мировых и североамериканских премьер на себя оттянули салоны в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Но крупные новинки в Город моторов пока ещё привозят, и мы выбрали пять самых интересных из них. Почему именно они? Объясняем.
Volkswagen Passat
Потому что он новый, но старый
Глава американского офиса Volkswagen Скот Кеог уверен, что будущим владельцам нового Passat не так уж и принципиально, на какой именно платформе построена эта машина. Но мы-то с вами знаем, что у американского «Пассата» сохранилась древняя тележка PQ46 – на ней выпускали еще Passat B6, а это было тринадцать лет назад! Говорят, всё потому, что продажи Passat в США снижаются, и переводить седан на новую платформу было бы нерентабельно. В любом случае, новый Passat – самая старая новинка автосалона в Детройте. Поэтому он здесь.
Ford Explorer
Потому что в нём теперь всё наоборот
Если судить по внешности, то новое поколение Ford Explorer можно принять скорее за глубокий рестайлинг. Но первое впечатление обманчиво, ведь изменений по технике – масса. Впервые за десять лет базовый привод у «Эксплорера» – задний, а не передний (спасибо новой заднеприводной платформе), а мотор расположен продольно, а не поперечно. Более того, версия под названием ST (406 лошадиных сил) вообще появилась у кроссовера впервые (хотя у предыдущего поколения была близкая по характеру версия Sport). Плюс новая мультимедийка с большим дисплеем – теперь Explorer современен, как никогда.
Toyota Supra
Потому что это самая быстрая Toyota в истории
Да, фактически это даже не совсем Toyota, а BMW Z4. У Supra – баварская платформа, баварские моторы и баварская мультимедийка. И если по-честному, то спорткару с таким культовым именем следовало бы биться с Nissan GT-R, а не с Porsche Cayman. Но факт остается фактом: с разгоном до сотни за 4,1 секунды это самая быстрая серийная Toyota в современной истории. И да, она чертовски красива.
Nissan IMs Concept
Потому что водитель в нём главный даже сзади
Компания Nissan привезла в Детройт трон на колёсах. IMs – это беспилотный прототип высокого седана, с автопилотом, системой дополненной реальности и прочими атрибутами автомобиля будущего, но всё это мы так или иначе уже видели на других концептах других марок. А вот задний диван, который трансформируется в комфортабельное кресло-шезлонг, – это что-то новенькое. Кажется, это первый беспилотник, который предлагает водителю не просто отпустить руль, а вообще перебраться на задний ряд и усесться по-королевски.
Ford Mustang Shelby GT500
Потому что... просто посмотрите на него!
В Детройте Ford Mustang дебютировал в версии Shelby GT500, и это сущий монстр: к 5,2-литровому V8 прикрутили огромный компрессор, сняв с мотора более 710 лошадиных сил. До сотни новый GT500 разгоняется примерно за 3,5 секунды, а на прохождение четверти мили он тратит меньше 11 секунд. Что делает его самым быстрым серийным «Мустангом» в истории. Наше почтение!