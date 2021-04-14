Доллар по 32: каким был российский авторынок в 2011-м и что стало с прежними лидерами продаж
Алексей Олефиренко
Казалось бы, 2011 год был совсем недавно. Доллар по 32 рубля, Адель, затягивающая Rolling in the Deep на вершинах всех музыкальных хит-парадов... А вообще-то прошло уже 10 лет! Мир изменился до неузнаваемости, а вместе с ним и автомобильный рынок. Мы заглянули в отчёт «Ассоциации европейского бизнеса» за 2011 год и сравнили его с актуальным
25-е место. Nissan X-Trail
В 2010 году на российский рынок вышел рестайлинговый вариант Nissan
А вот когда дебютировал третий
24-е место. Kia Sportage
Не растерял с годами популярности и Kia Sportage, который скоро должен сменить поколение. Корейский кроссовер стабильно входит в десятку бестселлеров в классе — не стал исключением и
Десять лет назад модель, как и X-Trail, проходила процедуру омоложения и смены поколения — тогда второе поколение уступало место более легковому третьему, а на переднюю часть кузова натянули фирменную решётку радиатора «нос тигра». По итогам 2010 года было продано 20 274 кроссовера, а годом позже — 23 880 штук.
23-е место. Chevrolet Aveo
Десять лет назад модель Aveo была востребована у тех, кто хотел новую иномарку, но не был готов тратить на покупку много денег. Возможно, ничего бы не изменилось по сей день, но Aveo в России больше не продаётся.
На самом деле эта модель не продаётся уже практически нигде, за исключением Мексики, где под этим именем обитает Chevrolet Sail. А в России Aveo переименовали в... Chevrolet Nexia!
Поскольку модель морально устарела, спрос на неё совсем невелик. А в 2011 году было продано аж 25 778 Aveo!
22-е место. Toyota Corolla
Седан Toyota Corolla был настолько популярен, что по продажам опережал даже вездесущую Camry: с результатом в 16 417 машин за 2010 год и 27 007 в
Но с тех пор позиции Короллы на российском рынке заметно пошатнулись. Если о продажах RAV4, Camry и Land Cruiser гордо трубят из каждого утюга, то о результатах компактного седана особо не распространяются. Оживить интерес не помогли ни смена поколения, ни рестайлинги. Поэтому о месте в
21-е место. Toyota RAV4
Хотя прошлый год для многих был тяжёлым и кризисным, в
О чём это говорит? Да о том, что RAV4 на протяжении десятилетия остаётся одним из самых популярных кроссоверов России. Даже несмотря на то, что цена базовой модели сейчас составляет почти два миллиона рублей, а топовая версия с 2,5-литровым мотором и восьмиступенчатым «автоматом» немногим не дотягивает до трёх миллионов.
20-е место. Kia Ceed
Kia Cee’d стала первым автомобилем марки, который изначально создавался с прицелом на европейский рынок. Это было зашифровано даже в названии: ED – European Design («европейский дизайн»). Европа такой широкий жест оценила и модель приняла. Да и российским клиентам она пришлась по душе: в 2010 году было продано 26 647 экземпляров, а годом позже — 28 868 штук.
С тех пор Cee’d не только стал технологичнее, но и «взрослее»: исчез трёхдверный кузов, из имени пропал игривый апостроф. Ceed и сейчас неплохо продаётся в России, но объёмы уже не те: в прошлом году новых владельцев нашли 9854 пятидверки.
19-е место. Nissan Qashqai
А вот Nissan Qashqai не спешит с обновлениями. 10 лет назад на российском рынке продавался кроссовер первого поколения, пусть и переживший рестайлинг. А сейчас на рынке всё ещё обитает второе поколение модели. Правда, скоро появится его преемник, но пока имеем, что имеем.
Если же сравнивать результаты продаж, то Qashqai, как и большинство машин в этом списке, стал продаваться в меньших объёмах: если за 2010 год реализовали 21 489 машин, а за
18-е место. Chevrolet Cruze
Ещё один представитель некогда невероятно массового гольф-класса — Chevrolet Cruze. Модель предлагалась у нас в кузовах седан и хэтчбек, но теперь Крузов не найдёшь не только в России, но и в Европе.
Cruze, как и другие модели Chevrolet, покинул российский рынок в середине прошлого десятилетия. И такое решение руководством General Motors было принято в момент, когда модель продавалась отлично! В 2010 году реализовали 18 857 экземпляров, а через год — и вовсе 37 710.
17-е место. Daewoo Matiz
Эх, хорошая машинка была. Маленькая, юркая, экономичная и недорогая — без существенных изменений она продавалась больше 10 лет. Впрочем, а можно ли было как-то улучшить творение художников из Italdesign?!
Но прямого наследника после себя Matiz не оставил. Да, у нас продаётся немолодой компактный хэтчбек Chevrolet Spark, цены на который начинаются от 799 900 рублей, но концептуально это другая машина. Что касается оригинального Matiz, то он 2011 год закрыл с результатом в 38 211 проданных экземпляров, а в
16-е место. Skoda Octavia
Октавия нас не покидала ни на секунду. Зато от поколения к поколению солидно прибавляла в цене: базовый лифтбек теперь стоит
А 10 лет назад в России продавалась куда более доступная Octavia A5. И продавалась отлично! В 2011 году новых владельцев нашли 41 130 автомобилей! Интересно, сможет ли новейшая Octavia А8 повторить этот успех по итогам 2021 года?
15-е место. Chevrolet Lacetti
Ныне бюджетная линейка Chevrolet в России представлена лишь моделями Spark, Nexia и Cobalt. Lacetti в этом списке места не нашлось. Да и ни в одной другой стране тоже – модель снята с производства. Хотя до недавнего времени она продавалась в России, Украине и Узбекистане под названием Gentra.
Lacetti была удачной моделью для своего времени: комфортной, вместительной и даже умудрялась побеждать в гонках WTCC! В силу разных причин её любили и в Западной Европе, и в России. Поэтому в одном только 2011 году у нас она разошлась тиражом в 42 100 экземпляров.
14-е место. Renault Sandero
Любимая машина Джеймса Мэя вот уже более 10 лет стабильно попадает в
В конце прошлого года был представлен Sandero третьего поколения, а уже в начале
13-е место. Opel Astra
Вырвавшись из объятий General Motors, компания Opel влилась в группу Peugeot-Citroen (чуть позже она объединилась с FCA в новый концерн Stellantis) и вернулась на российский рынок. Пока что модельный ряд Opel в России скромен (пара дорогих, нелокализованных кроссоверов и вэн Zafira Life), но уже скоро он начнёт расширяться. Надеемся, к нам доедет и полюбившаяся многим Astra, которая неплохо продаётся в Европе.
В 2011 году на территории России было продано 48 030 экземпляров Astra. Это на 58 процентов больше, чем в
12-е место. Kia Rio
Ещё один бестселлер, без которого трудно представить отечественный автомобильный рынок. И пускай Rio долгое время находился в тени соплатформенного Hyundai Solaris, с годами компактный седан от Kia взобрался на вершину чарта! Сейчас его можно заказать с полностью светодиодной оптикой, современной мультимедийкой с сенсорным экраном, обогревом всего и вся, а 10 лет назад такой «набор» Rio (и их владельцам) мог только сниться.
Возможно, именно по этой причине Kia Rio сейчас расходится лучше, чем когда-либо. В 2010 году было продано всего 29 165 машин, в
11-е место. Volkswagen Polo
Если бы не прошлогодняя смена поколения, о Volkswagen Polo было бы нечего рассказывать. Потому что модель с 2011 года почти не менялась, но пользовалась стабильно хорошим спросом. Лишь в
Как это сказалось на продажах? Несмотря на рост цены, Polo по-прежнему пользуется спросом: за 2020 год по стране продали 58 500 таких машин. То есть модель востребована даже больше, чем в 2010 и 2011 годах: тогда Volkswagen удалось реализовать 10 410 и 52 100 экземпляров соответственно.
10-е место. Chevrolet Niva
Не менее драматично в прошлом году изменилась жизнь «Шнивы». Сначала она вернулась домой, опять став Ладой, а затем пережила самый большой фейслифтинг в своей истории. Последний повлёк и изменение имени: теперь внедорожник продаётся под названием Niva Travel.
Сполна оценить успешность этих изменений можно будет лишь по итогам 2021 года. Ну а в
9-е место. Daewoo Nexia
Как было уже отмечено чуть выше, сегодня под именем Nexia в России продаётся порядком устаревший Chevrolet Aveo. Что касается седана, который был построен на древней платформе Opel Kadett, то его выпуск был прекращён в 2016 году, а прямой, идеологический наследник так и не появился.
Оригинальную Daewoo Nexia в последние годы её жизни собирали на предприятии General Motors в Узбекистане. В 2010 году модель серьёзно обновили, что положительно сказалось на её популярности: 43 943 машины удалось продать в 2010 году, а в следующем результаты выросли до 54 567.
8-е место. Lada 4x4
Уж не знаем, какой эта Лада будет в 2031-м и будет ли она существовать в принципе, но с
В прошлом году россияне приобрели 29 089 экземпляров Lada 4x4, которая с конца года стала называться Lada Niva Legend. Но 10 лет назад цифры были более впечатляющими: в
7-е место. Renault Logan
Российский Логан, как и Сандеро, имеет все шансы сменить поколение в самой недалёкой перспективе. И хочется верить (как минимум, сотрудникам российского офиса Renault), что прокачка модели практически по всем фронтам — от дизайна до технологий — не сильно отразится на цене и её продажах.
В прошлом году Logan второго поколения стал одной из самых популярных моделей России: по итогам года было продано 32 628 седанов. И хотя этому результату могут позавидовать многие, на фоне цифр 2010 и 2011 годов он не слишком впечатляет — тогда Renault удавалось продавать 62 862 и 81 909 Логанов соответственно.
6-е место. Ford Focus
Десять лет назад Ford Focus был чуть ли не культовым автомобилем в России. Его любили таксисты, полицейские и офисные клерки, его покупали как молодые семьи, так и пенсионеры… Про него даже слагали анекдоты и придумывали мемы. Но потом Фокус сменил поколение, подорожал и растерял всю аудиторию, а сама компания Ford оказалась в очень трудном положении и в итоге покинула наш рынок со всей легковой линейкой.
Сейчас Focus можно приобрести в странах Западной Европы, но и там результаты продаж звёзд с неба не хватают. А вот у нас в 2010 и 2011 годах Focus продавался на ура – 67 041 и 82 457 экземпляров!
5-е место. Hyundai Solaris
10 лет назад компактный Hyundai Solaris только-только начинал свой путь к званию главной иномарки России (с которым, впрочем, он довольно-таки быстро распрощался из-за Kia Rio). Популярности модели способствовали её яркая внешность, достойное оснащение и, конечно же, демократическая цена.
В 2020 году Solaris продавался хуже, чем уже упомянутый Kia Rio, — всего-то 49 280 экземпляров. А вот 10 лет назад Солярис был на почётном пятом месте с результатом 97 243 проданные машины за 12 месяцев.
4-е место. Lada 2104/2105/2107
Даже интересно, как бы в наши дни продавалась вазовская классика? Но ответ на этот вопрос мы никогда не узнаем: наследники «копейки» в полном составе отправились на покой в 2012 году.
2010 год классическое семейство закончило с результатом в 138 272 проданных автомобиля, а
3-е место. Lada Samara
Ещё одно семейство отечественных автомобилей, который нельзя купить в
В 2010 году АвтоВАЗ продал 105 457 седанов и хэтчбеков этого семейства, годом позже — 122 473 единицы, на 16 процентов больше.
2-е место. Lada Priora
Ещё одна модель Лады, которая больше не выпускается. Lada Priora — это фактически рестайлинг ВАЗ-2110, а разрабатывать «десятку» начали ещё в перестройку. Сейчас место Приоры занимает Vesta — куда более современное, комфортное и удачное в целом семейство.
Но на стыке десятилетий Приора продавалась отменно, несмотря на общую несвежесть агрегатной базы: в 2010 году по стране разошлись 125 247 экземпляров, в
1-е место. Lada Kalina
Несмотря на другое название, и в 2011-м, и в
Результаты продаж калино-гранточного семейства следующие: в 2020 году россияне купили 126 112 Грант, а Калин в 2010 и 2011 годы было приобретено 108 989 и 142 930 штук соответственно. Показатели, которые вряд ли кто-то сможет перебить в ближайшие годы. Ведь за прошедшие 10 лет это так и не удалось никому сделать.