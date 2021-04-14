Доллар по 32: каким был российский авторынок в 2011-м и что стало с прежними лидерами продаж

В 2010 году на российский рынок вышел рестайлинго­вый вариант Nissan X-Trail второго поколения. Угловатый кроссовер и до этого отлично продавался, но после обновления набрал ещё больший ход: по итогам 2011 года было реализо­вано 22 689 экземпляров.

А вот когда дебютировал третий X-Trail , многие опасались, что покупателей станет меньше — всё-таки новинка, ставшая братом-близнецом американ­ского Rogue, выглядела несколько беззубо на фоне предше­ственника. Тем не менее X-Trail и поныне остаётся одним из самых популярных кроссоверов на российском рынке. Он регулярно входит в топ-15, а то и топ-10 самых продаваемых вседорожников страны.