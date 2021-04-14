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Доллар по 32: каким был российский авторынок в 2011-м и что стало с прежними лидерами продаж

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Алексей Олефиренко

Казалось бы, 2011 год был совсем недавно. Доллар по 32 рубля, Адель, затягивающая Rolling in the Deep на вершинах всех музыкаль­ных хит-парадов... А вообще-то прошло уже 10 лет! Мир изменился до неузнава­емости, а вместе с ним и авто­мобильный рынок. Мы заглянули в отчёт «Ассоциации европей­ского бизнеса» за 2011 год и сравнили его с актуальным топ-25 самых востребо­ванных машин страны.

25-е место. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail II
Nissan X-Trail II
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Nissan X-Trail II

В 2010 году на российский рынок вышел рестайлинго­вый вариант Nissan X-Trail второго поколения. Угловатый кроссовер и до этого отлично продавался, но после обновления набрал ещё больший ход: по итогам 2011 года было реализо­вано 22 689 экземпляров.

А вот когда дебютировал третий X-Trail, многие опасались, что покупателей станет меньше — всё-таки новинка, ставшая братом-близнецом американ­ского Rogue, выглядела несколько беззубо на фоне предше­ственника. Тем не менее X-Trail и поныне остаётся одним из самых популярных кроссоверов на российском рынке. Он регулярно входит в топ-15, а то и топ-10 самых продаваемых вседорожников страны.

24-е место. Kia Sportage

Kia Sportage SL
Kia Sportage SL
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Kia Sportage SL

Не растерял с годами популярности и Kia Sportage, который скоро должен сменить поколение. Корейский кроссовер стабильно входит в десятку бест­селлеров в классе — не стал исключе­нием и 2020-й, в котором было продано 28 190 единиц Sportage.

Десять лет назад модель, как и X-Trail, проходила процедуру омоложе­ния и смены поколения — тогда второе поколение уступало место более легковому третьему, а на переднюю часть кузова натянули фирменную решётку радиатора «нос тигра». По итогам 2010 года было продано 20 274 кроссовера, а годом позже — 23 880 штук.

23-е место. Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo
Chevrolet Aveo
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Chevrolet Aveo

Десять лет назад модель Aveo была востребована у тех, кто хотел новую иномарку, но не был готов тратить на покупку много денег. Возможно, ничего бы не изменилось по сей день, но Aveo в России больше не продаётся. 

На самом деле эта модель не продаётся уже практически нигде, за исключением Мексики, где под этим именем обитает Chevrolet Sail. А в России Aveo пере­именовали в... Chevrolet Nexia!

Поскольку модель морально устарела, спрос на неё совсем невелик. А в 2011 году было продано аж 25 778 Aveo!

22-е место. Toyota Corolla

Toyota Corolla 2010
Toyota Corolla 2010
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Toyota Corolla 2010

Седан Toyota Corolla был настолько популярен, что по продажам опережал даже вездесущую Camry: с результатом в 16 417 машин за 2010 год и 27 007 в 2011-м Corolla была второй по продажам моделью японской марки. После сами-знаете-какого кроссовера.

Но с тех пор позиции Короллы на российском рынке заметно пошатнулись. Если о продажах RAV4, Camry и Land Cruiser гордо трубят из каждого утюга, то о резуль­татах компактного седана особо не распро­страняются. Оживить интерес не помогли ни смена поколения, ни рестайлинги. Поэтому о месте в топ-25 в 2021-м четырёх­дверка может только мечтать.

21-е место. Toyota RAV4

Toyota RAV4 III
Toyota RAV4 III
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Toyota RAV4 III

Хотя прошлый год для многих был тяжёлым и кризисным, в 2020-м россияне приобрели 36 433 RAV4 — на 19 процентов больше, чем в 2019-м. Относительно 2011 года рост ещё более ощутимый — плюс 26 процентов: тогда Тойоте удалось продать «лишь» 27 206 кроссоверов.

О чём это говорит? Да о том, что RAV4 на протяжении десяти­летия остаётся одним из самых популярных кроссоверов России. Даже несмотря на то, что цена базовой модели сейчас состав­ляет почти два миллиона рублей, а топовая версия с 2,5-литровым мотором и восьми­ступен­чатым «автоматом» немногим не дотягивает до трёх миллионов.

20-е место. Kia Ceed

Kia Ceed ED
Kia Ceed ED
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Kia Ceed ED

Kia Cee’d стала первым автомобилем марки, который изначально создавался с прицелом на европейский рынок. Это было зашифровано даже в названии: ED – European Design («европейский дизайн»). Европа такой широкий жест оценила и модель приняла. Да и российским клиентам она пришлась по душе: в 2010 году было продано 26 647 экземпляров, а годом позже — 28 868 штук.

С тех пор Cee’d не только стал технологичнее, но и «взрослее»: исчез трёх­дверный кузов, из имени пропал игривый апостроф. Ceed и сейчас неплохо продаётся в России, но объёмы уже не те: в прошлом году новых владельцев нашли 9854 пятидверки. 

19-е место. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai I
Nissan Qashqai I
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Nissan Qashqai I

А вот Nissan Qashqai не спешит с обновлениями. 10 лет назад на российском рынке продавался кроссовер первого поколения, пусть и пере­живший рестайлинг. А сейчас на рынке всё ещё обитает второе поколение модели. Правда, скоро появится его преемник, но пока имеем, что имеем.

Если же сравнивать результаты продаж, то Qashqai, как и большинство машин в этом списке, стал продаваться в меньших объёмах: если за 2010 год реализовали 21 489 машин, а за 2011-й — 35 231, то в 2020 году новых владельцев нашли только 22 110 Кашкаев.

18-е место. Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze J300
Chevrolet Cruze J300
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Chevrolet Cruze J300

Ещё один представитель некогда невероятно массового гольф-класса — Chevrolet Cruze. Модель предлагалась у нас в кузовах седан и хэтчбек, но теперь Крузов не найдёшь не только в России, но и в Европе. 

Cruze, как и другие модели Chevrolet, покинул российский рынок в середине прошлого десятилетия. И такое решение руковод­ством General Motors было принято в момент, когда модель продавалась отлично! В 2010 году реализовали 18 857 экзем­пляров, а через год — и вовсе 37 710.

17-е место. Daewoo Matiz

Daewoo Matiz M150
Daewoo Matiz M150
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Daewoo Matiz M150

Эх, хорошая машинка была. Маленькая, юркая, экономичная и недорогая — без суще­ственных изменений она продавалась больше 10 лет. Впрочем, а можно ли было как-то улучшить творение художников из Italdesign?!

Но прямого наследника после себя Matiz не оставил. Да, у нас продаётся немолодой компактный хэтчбек Chevrolet Spark, цены на который начинаются от 799 900 рублей, но концепту­ально это другая машина. Что касается оригиналь­ного Matiz, то он 2011 год закрыл с резуль­татом в 38 211 проданных экзем­пляров, а в 2021-м наблюдает за рынком новых машин с обочины вторички.

16-е место. Skoda Octavia

Skoda Octavia 1Z
Skoda Octavia 1Z
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Skoda Octavia 1Z

Октавия нас не покидала ни на секунду. Зато от поколения к поколению солидно прибавляла в цене: базовый лифтбек теперь стоит 1 473 000 рублей, а топовая Octavia A8 с двух­литровым мотором, «роботом» DSG и в исполнении Style Plus потянет на 2,1 миллиона рублей без учёта опций.

А 10 лет назад в России продавалась куда более доступная Octavia A5. И прода­валась отлично! В 2011 году новых владельцев нашли 41 130 автомобилей! Интересно, сможет ли новейшая Octavia А8 повторить этот успех по итогам 2021 года?

15-е место. Chevrolet Lacetti

Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti
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Chevrolet Lacetti

Ныне бюджетная линейка Chevrolet в России представлена лишь моделями Spark, Nexia и Cobalt. Lacetti в этом списке места не нашлось. Да и ни в одной другой стране тоже – модель снята с произ­водства. Хотя до недавнего времени она продавалась в России, Украине и Узбеки­стане под названием Gentra.

Lacetti была удачной моделью для своего времени: комфортной, вмести­тельной и даже умудрялась побеждать в гонках WTCC! В силу разных причин её любили и в Западной Европе, и в России. Поэтому в одном только 2011 году у нас она разошлась тиражом в 42 100 экземпляров. 

14-е место. Renault Sandero

Renault Sandero I
Renault Sandero I
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Renault Sandero I

Любимая машина Джеймса Мэя вот уже более 10 лет стабильно попадает в топ-20 популярнейших авто­мобилей России. Потому что Sandero практичный, надёжный, недорогой и, в отличие от авто­мобилей Lada, имеет эмблему зарубежного произво­дителя с огромной историей. И это работает.

В конце прошлого года был представлен Sandero третьего поколения, а уже в начале 2021-го дизайн новинки был зареги­стрирован в Роспатенте. Возможно, выход свежего хэтчбека случится очень скоро. И возможно, он подстегнёт интерес к Sandero: в прошлом году было продано лишь 26 038 машин, что сопоставимо с результатами 2010 года (19 232 экземпляра), но не идёт ни в какое сравнение с 2011-м (45 694 машины).

13-е место. Opel Astra

Opel Astra H
Opel Astra H
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Opel Astra H

Вырвавшись из объятий General Motors, компания Opel влилась в группу Peugeot-Citroen (чуть позже она объединилась с FCA в новый концерн Stellantis) и вернулась на российский рынок. Пока что модельный ряд Opel в России скромен (пара дорогих, нелокализо­ванных кроссоверов и вэн Zafira Life), но уже скоро он начнёт расширяться. Надеемся, к нам доедет и полюбившаяся многим Astra, которая неплохо продаётся в Европе.

В 2011 году на территории России было продано 48 030 экземпляров Astra. Это на 58 процентов больше, чем в 2010-м, когда дилеры реализовали 30 432 машины.

12-е место. Kia Rio

Kia Rio QB
Kia Rio QB
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Kia Rio QB

Ещё один бестселлер, без которого трудно представить отечественный авто­мобильный рынок. И пускай Rio долгое время находился в тени соплатформенного Hyundai Solaris, с годами компактный седан от Kia взобрался на вершину чарта! Сейчас его можно заказать с полностью светодиодной оптикой, современной мульти­медийкой с сенсорным экраном, обогревом всего и вся, а 10 лет назад такой «набор» Rio (и их владельцам) мог только сниться.

Возможно, именно по этой причине Kia Rio сейчас расходится лучше, чем когда-либо. В 2010 году было продано всего 29 165 машин, в 2011-м — 49 858. Зато за 2020 год по стране было реализовано 88 064 корейских седанов и хэтчбеков питерской сборки — третье место в рейтинге продаж!

11-е место. Volkswagen Polo

Volkswagen Polo Typ 6R
Volkswagen Polo Typ 6R
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Volkswagen Polo Typ 6R

Если бы не прошлогодняя смена поколения, о Volkswagen Polo было бы нечего рассказывать. Потому что модель с 2011 года почти не менялась, но пользовалась стабильно хорошим спросом. Лишь в 2020-м популярнейший в России Polo преобразился до неузнава­емости: традиционный кузов седан превратился в функциональный лифтбек, появилась современная электроника. И ещё Polo теперь является полноценным родствен­ником Skoda Rapid, так как делит с ним одну платформу.

Как это сказалось на продажах? Несмотря на рост цены, Polo по-прежнему пользуется спросом: за 2020 год по стране продали 58 500 таких машин. То есть модель востребована даже больше, чем в 2010 и 2011 годах: тогда Volkswagen удалось реализовать 10 410 и 52 100 экземпляров соответственно.

10-е место. Chevrolet Niva

Chevrolet Niva
Niva Travel
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Chevrolet Niva

Не менее драматично в прошлом году изменилась жизнь «Шнивы». Сначала она вернулась домой, опять став Ладой, а затем пережила самый большой фейс­лифтинг в своей истории. Последний повлёк и изменение имени: теперь внедорожник продаётся под названием Niva Travel.

Сполна оценить успешность этих изменений можно будет лишь по итогам 2021 года. Ну а в 2010-м и 2011-м новая Niva была очень популярна — 35 380 и 52 100 проданных машин соответственно.

9-е место. Daewoo Nexia

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Как было уже отмечено чуть выше, сегодня под именем Nexia в России продаётся порядком устаревший Chevrolet Aveo. Что касается седана, который был построен на древней платформе Opel Kadett, то его выпуск был прекращён в 2016 году, а прямой, идео­логический наследник так и не появился.

Оригинальную Daewoo Nexia в последние годы её жизни собирали на пред­приятии General Motors в Узбеки­стане. В 2010 году модель серьёзно обновили, что положительно сказалось на её популярности: 43 943 машины удалось продать в 2010 году, а в следующем результаты выросли до 54 567.

8-е место. Lada 4x4

Lada 4x4
Lada 4x4
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Lada 4x4

Уж не знаем, какой эта Лада будет в 2031-м и будет ли она существовать в принципе, но с 2011-го по 2021-й она изменилась минимально. Впрочем, а зачем что-то менять, если спрос стабильно хорош?

В прошлом году россияне приобрели 29 089 экземпляров Lada 4x4, которая с конца года стала называться Lada Niva Legend. Но 10 лет назад цифры были более впечатляющими: в 2010-м — 43 943 проданные машины, в 2011-м — 54 567. 

7-е место. Renault Logan

Renault Logan II
Renault Logan II
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Renault Logan II

Российский Логан, как и Сандеро, имеет все шансы сменить поколение в самой недалёкой перспективе. И хочется верить (как минимум, сотрудникам российского офиса Renault), что прокачка модели практически по всем фронтам — от дизайна до технологий — не сильно отразится на цене и её продажах. 

В прошлом году Logan второго поколения стал одной из самых популярных моделей России: по итогам года было продано 32 628 седанов. И хотя этому результату могут позавидовать многие, на фоне цифр 2010 и 2011 годов он не слишком впечатляет — тогда Renault удавалось продавать 62 862 и 81 909 Логанов соответственно.

6-е место. Ford Focus

Ford Focus DA3
Ford Focus DA3
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Ford Focus DA3

Десять лет назад Ford Focus был чуть ли не культовым автомобилем в России. Его любили таксисты, полицейские и офисные клерки, его покупали как молодые семьи, так и пенсионеры… Про него даже слагали анекдоты и придумывали мемы. Но потом Фокус сменил поколение, подорожал и растерял всю аудиторию, а сама компания Ford оказалась в очень трудном положении и в итоге покинула наш рынок со всей легковой линейкой.

Сейчас Focus можно приобрести в странах Западной Европы, но и там результаты продаж звёзд с неба не хватают. А вот у нас в 2010 и 2011 годах Focus продавался на ура – 67 041 и 82 457 экземпляров!

5-е место. Hyundai Solaris

Hyundai Solaris RB
Hyundai Solaris RB
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Hyundai Solaris RB

10 лет назад компактный Hyundai Solaris только-только начинал свой путь к званию главной иномарки России (с которым, впрочем, он довольно-таки быстро распрощался из-за Kia Rio). Популярности модели способ­ствовали её яркая внешность, достойное оснащение и, конечно же, демократи­ческая цена.

В 2020 году Solaris продавался хуже, чем уже упомянутый Kia Rio, — всего-то 49 280 экземпляров. А вот 10 лет назад Солярис был на почётном пятом месте с результатом 97 243 проданные машины за 12 месяцев.

4-е место. Lada 2104/2105/2107

ВАЗ-21041
ВАЗ-21041
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ВАЗ-21041

Даже интересно, как бы в наши дни продавалась вазовская классика? Но ответ на этот вопрос мы никогда не узнаем: наследники «копейки» в полном составе отправились на покой в 2012 году.

2010 год классическое семейство закончило с результатом в 138 272 проданных автомобиля, а 2011-й — с 19-процентной просадкой до 112 525 проданных машин. Старые, но не бесполезные!

3-е место. Lada Samara

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Ещё одно семейство отечественных автомобилей, который нельзя купить в 2021-м. ВАЗ-2113/2114/2115 — автомобили более современные, чем задне­приводная «классика», поэтому и на рынке они продер­жались чуточку дольше — до 2013 года. 

В 2010 году АвтоВАЗ продал 105 457 седанов и хэтчбеков этого семейства, годом позже — 122 473 единицы, на 16 процентов больше.

2-е место. Lada Priora

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Ещё одна модель Лады, которая больше не выпускается. Lada Priora — это фактически рестайлинг ВАЗ-2110, а разрабатывать «десятку» начали ещё в перестройку. Сейчас место Приоры занимает Vesta — куда более современное, комфортное и удачное в целом семейство.

Но на стыке десятилетий Приора продавалась отменно, несмотря на общую несвежесть агрегатной базы: в 2010 году по стране разошлись 125 247 экземпляров, в 2011-м — 138 697. Выпуск модели был завершён в 2018 году.

1-е место. Lada Kalina

Lada Kalina
Lada Kalina
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Lada Kalina

Несмотря на другое название, и в 2011-м, и в 2021-м лидером российского авторынка является одна и та же, по сути, модель. Тут, правда, нужна небольшая оговорка. Раньше под именем Kalina продавались лишь седаны, хэтчбеки и универсалы, а сейчас под вывеской Granta продаются всё те же «Калины», но ещё и с кузовом литфбек.

Результаты продаж калино-гранточного семейства следующие: в 2020 году россияне купили 126 112 Грант, а Калин в 2010 и 2011 годы было приобретено 108 989 и 142 930 штук соответ­ственно. Показатели, которые вряд ли кто-то сможет перебить в ближайшие годы. Ведь за прошедшие 10 лет это так и не удалось никому сделать.

Свело олдскулы?

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