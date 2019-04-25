10 автомобилей, c которыми хочется жить. И ещё 10 — с которыми не хочется
Андрей Шульдешов
Британское издание AutoExpress опубликовало рейтинг удовлетворённости владельцев новых автомобилей своим выбором. В исследовании приняли участие 14 000 покупателей 75 разных моделей, которые оценивали машины по 31 параметру: эргономика, дизайн, мощность, экономичность, надёжность и так далее. Возраст машин — не старше двух лет. Вот как выглядит десятка лидеров (лидеры в начале, аутсайдеры — в конце списка).
Больше всего своим выбором довольны владельцы Toyota Prius. Их радует технологичность машины, а также экономичная и «чистая» гибридная силовая установка. За небольшой расход топлива Prius очень любят ещё и британские таксисты.
Гибриды и электрокары вообще радуют своих хозяев сильнее, чем машины с классическими ДВС: в десятке лидеров рейтинга сразу шесть машин являются гибридными или полностью электрическими.
Неожиданностью можно назвать «бронзу» итальянского седана Alfa Romeo Giulia, который любят за классное шасси, мощные моторы, плавный автомат и, конечно, за дизайн. И любят несмотря на то, что каждый третий владелец Giulia пожаловался на поломки.
А это список из десяти моделей, которые меньше всего радуют своих владельцев.
Больше всех недовольны покупатели модели Vauxhall Astra, которая в 2018 году заняла 13-е место на британском рынке. Также в лидерах антирейтинга — Mercedes-Benz C-класса и Audi A4.
Ещё пара премиальных моделей — Mercedes-Benz GLC и Jaguar XE — попали на нижние строчки рейтинга из-за частых поломок. О неполадках в немецком кроссовере сообщили 44% владельцев, а XE доставил проблемы 31,4% покупателей.