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10 автомобилей, c которыми хочется жить. И ещё 10 — с которыми не хочется

Новости

Андрей Шульдешов

Британское издание AutoExpress опубликовало рейтинг удовлетворённости владельцев новых автомобилей своим выбором. В исследовании приняли участие 14 000 покупателей 75 разных моделей, которые оценивали машины по 31 параметру: эргономика, дизайн, мощность, экономичность, надёжность и так далее. Возраст машин — не старше двух лет. Вот как выглядит десятка лидеров (лидеры в начале, аутсайдеры — в конце списка).

<h3>Toyota Prius</h3>
<h3>Lexus IS</h3>
1/10

Toyota Prius

  • Больше всего своим выбором довольны владельцы Toyota Prius. Их радует технологичность машины, а также экономичная и «чистая» гибридная силовая установка. За небольшой расход топлива Prius очень любят ещё и британские таксисты.

  • Гибриды и электрокары вообще радуют своих хозяев сильнее, чем машины с классическими ДВС: в десятке лидеров рейтинга сразу шесть машин являются гибридными или полностью электрическими.

  • Неожиданностью можно назвать «бронзу» итальянского седана Alfa Romeo Giulia, который любят за классное шасси, мощные моторы, плавный автомат и, конечно, за дизайн. И любят несмотря на то, что каждый третий владелец Giulia пожаловался на поломки.

А это список из десяти моделей, которые меньше всего радуют своих владельцев.

<h3>Vauxhall Astra</h3>
<h3>Mercedes-Benz C-Class</h3>
1/10

Vauxhall Astra

  • Больше всех недовольны покупатели модели Vauxhall Astra, которая в 2018 году заняла 13-е место на британском рынке. Также в лидерах антирейтинга — Mercedes-Benz C-класса и Audi A4.

  • Ещё пара премиальных моделей — Mercedes-Benz GLC и Jaguar XE — попали на нижние строчки рейтинга из-за частых поломок. О неполадках в немецком кроссовере сообщили 44% владельцев, а XE доставил проблемы 31,4% покупателей. 

А вы довольны своим автомобилем?

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