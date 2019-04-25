10 автомобилей, c которыми хочется жить. И ещё 10 — с которыми не хочется

Больше всего своим выбором довольны владельцы Toyota Prius. Их радует технологичность машины, а также экономичная и «чистая» гибридная силовая установка. За небольшой расход топлива Prius очень любят ещё и британские таксисты.

Гибриды и электрокары вообще радуют своих хозяев сильнее, чем машины с классическими ДВС: в десятке лидеров рейтинга сразу шесть машин являются гибридными или полностью электрическими.