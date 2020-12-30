Названа лучшая машина декабря на Авто.ру

Официально флагманский седан марки Mercedes-Benz нового поколения в Россию пока не поставляется. Однако на Авто.ру уже появились несколько предло­жений по ввозу автомо­билей под заказ: к примеру, седан с 2,9-литровым дизелем на 330 л.с. оценили в 17,5 миллиона рублей.

Второе место с результатом в 16,3% голосов занял настоящий Bugatti Chiron: на продажу был выставлен гиперкар 2018 года с пробегом всего в 700 километров.

Третье место читатели отдали глубоко модифи­цированному Nissan Sunny (13,6% голосов), четвёртое с минимальным отрывом досталось ещё одному «японцу» — Mazda Cosmo, за который проголосо­вали 13,5% участников. Замкнул пятёрку лидеров с резуль­татом в 11,2% настоящий броневик на базе BMW X5 — кроссовер в исполнении Security Plus.

Экзотика наподобие Fisker Karma и раритетного MG MGA на этот раз читателей не особенно впечат­лила, как и образец классического японского премиума в лице монументаль­ного Toyota Century.