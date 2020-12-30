Названа лучшая машина декабря на Авто.ру
Дмитрий Елизаров
Подведены итоги голосования за лучший автомобиль, выставленный на продажу на Авто.ру в декабре. На победу претендовали немецкий броневик, японские и английские раритеты и даже экзотический гибрид, но безоговорочным лидером этой гонки оказался новый Mercedes-Benz S-класса — за него отдали голоса 19,9% участников.
Официально флагманский седан марки Mercedes-Benz нового поколения в Россию пока не поставляется. Однако на Авто.ру уже появились несколько предложений по ввозу автомобилей под заказ: к примеру, седан с 2,9-литровым дизелем на 330 л.с. оценили в 17,5 миллиона рублей.
Второе место с результатом в 16,3% голосов занял настоящий Bugatti Chiron: на продажу был выставлен гиперкар 2018 года с пробегом всего в 700 километров.
Третье место читатели отдали глубоко модифицированному Nissan Sunny (13,6% голосов), четвёртое с минимальным отрывом досталось ещё одному «японцу» — Mazda Cosmo, за который проголосовали 13,5% участников. Замкнул пятёрку лидеров с результатом в 11,2% настоящий броневик на базе BMW X5 — кроссовер в исполнении Security Plus.
Экзотика наподобие Fisker Karma и раритетного MG MGA на этот раз читателей не особенно впечатлила, как и образец классического японского премиума в лице монументального Toyota Century.
Всего на момент написания новости в голосовании приняли участие 1600 человек.
В ноябре читатели Авто.ру назвали самым интересным предложением винтажный полноприводник «Москвич»-410Н, а в октябре победителем стал ещё один раритет — Cadillac DeVille.