Африканский подросток построил себе машину из мусора за 200 долларов

Названа лучшая машина декабря на Авто.ру

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Дмитрий Елизаров

Подведены итоги голосования за лучший автомобиль, выстав­ленный на продажу на Авто.ру в декабре. На победу претендо­вали немецкий броневик, японские и английские раритеты и даже экзотический гибрид, но безого­ворочным лидером этой гонки оказался новый Mercedes-Benz S-класса — за него отдали голоса 19,9% участников.

  • Официально флагманский седан марки Mercedes-Benz нового поколения в Россию пока не поставляется. Однако на Авто.ру уже появились несколько предло­жений по ввозу автомо­билей под заказ: к примеру, седан с 2,9-литровым дизелем на 330 л.с. оценили в 17,5 миллиона рублей.

  • Второе место с результатом в 16,3% голосов занял настоящий Bugatti Chiron: на продажу был выставлен гиперкар 2018 года с пробегом всего в 700 километров.

  • Третье место читатели отдали глубоко модифи­цированному Nissan Sunny (13,6% голосов), четвёртое с минимальным отрывом досталось ещё одному «японцу» — Mazda Cosmo, за который проголосо­вали 13,5% участников. Замкнул пятёрку лидеров с резуль­татом в 11,2% настоящий броневик на базе BMW X5 — кроссовер в исполнении Security Plus.

  • Экзотика наподобие Fisker Karma и раритетного MG MGA на этот раз читателей не особенно впечат­лила, как и образец классического японского премиума в лице монументаль­ного Toyota Century.

  • Всего на момент написания новости в голосовании приняли участие 1600 человек.

    В ноябре читатели Авто.ру назвали самым интересным предложением винтажный полноприводник «Москвич»-410Н, а в октябре победителем стал ещё один раритет — Cadillac DeVille.

Как по-вашему, справедливая победа?

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