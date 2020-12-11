Названы российские цены самого доступного кроссовера Cadillac

Стала известна лучшая машина ноября на Авто.ру

Новости

Дмитрий Елизаров

Подведены итоги голосования за лучший автомобиль ноября, выставленный на продажу на Авто.ру. Несмотря на обилие американской классики среди номинантов, больше всего голосов — 23,1% — получил отече­ственный раритет Москвич-410Н, выпущенный в 1960 году.

  • Полноприводный седан с 45-сильным мотором, как указывает в объяв­лении продавец, находится в отличном состоянии: Москвич прошёл через полную реставрацию и зимой не эксплуатируется.

  • Два оставшихся места в тройке лидеров заняли сразу два Chevrolet Camaro. За зелёное купе 1970 года проголосо­вали 16,3% участников, масл-кару 1969 года досталось 14,6% голосов.

  • В пятёрку автомобилей, наиболее серьёзно впечат­ливших читателей, вошли также два «европейца»: Volvo 240 1989 года (11,3% голосов) и Citroen DS 1967 года (9,9% голосов). Внушитель­ные внедорож­ники Toyota Mega Cruiser и Chevrolet Suburban, а также мону­менталь­ный Cadillac Eldorado на этот раз оказались в аутсайдерах.

  • Всего на момент написания новости в голосовании приняли участие 2820 человек.

  • Лучшей машиной октября на Авто.ру был признан раритетный Cadillac DeVille, а в сентябре больше всего голосов досталось спорткару Toyota Supra.

А вы бы какую классику предпочли?

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