Стала известна лучшая машина ноября на Авто.ру

Полноприводный седан с 45-сильным мотором, как указывает в объяв­лении продавец, находится в отличном состоянии: Москвич прошёл через полную реставрацию и зимой не эксплуатируется.

Два оставшихся места в тройке лидеров заняли сразу два Chevrolet Camaro. За зелёное купе 1970 года проголосо­вали 16,3% участников, масл-кару 1969 года досталось 14,6% голосов.

В пятёрку автомобилей, наиболее серьёзно впечат­ливших читателей, вошли также два «европейца»: Volvo 240 1989 года (11,3% голосов) и Citroen DS 1967 года (9,9% голосов). Внушитель­ные внедорож­ники Toyota Mega Cruiser и Chevrolet Suburban, а также мону­менталь­ный Cadillac Eldorado на этот раз оказались в аутсайдерах.

Всего на момент написания новости в голосовании приняли участие 2820 человек.