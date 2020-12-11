Стала известна лучшая машина ноября на Авто.ру
Дмитрий Елизаров
Подведены итоги голосования за лучший автомобиль ноября, выставленный на продажу на Авто.ру. Несмотря на обилие американской классики среди номинантов, больше всего голосов — 23,1% — получил отечественный раритет Москвич-410Н, выпущенный в 1960 году.
Полноприводный седан с 45-сильным мотором, как указывает в объявлении продавец, находится в отличном состоянии: Москвич прошёл через полную реставрацию и зимой не эксплуатируется.
Два оставшихся места в тройке лидеров заняли сразу два Chevrolet Camaro. За зелёное купе 1970 года проголосовали 16,3% участников, масл-кару 1969 года досталось 14,6% голосов.
В пятёрку автомобилей, наиболее серьёзно впечатливших читателей, вошли также два «европейца»: Volvo 240 1989 года (11,3% голосов) и Citroen DS 1967 года (9,9% голосов). Внушительные внедорожники Toyota Mega Cruiser и Chevrolet Suburban, а также монументальный Cadillac Eldorado на этот раз оказались в аутсайдерах.
Всего на момент написания новости в голосовании приняли участие 2820 человек.
Лучшей машиной октября на Авто.ру был признан раритетный Cadillac DeVille, а в сентябре больше всего голосов досталось спорткару Toyota Supra.