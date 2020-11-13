Лучшая машина октября на Авто.ру: выбран победитель
Александр Мирошкин
Закончено голосование за звание лучшей машины октября на Авто.ру. Больше всего голосов (16,1 процента) набрал американский ретрокар Cadillac DeVille.
Второе место занял другой классический «американец» — Ford Mustang. За него проголосовали 14,5 процента респондентов. На третьей позиции гонку закончил хэтчбек Toyota Spinter Trueno (13,2 процента).
За победу также боролись Chevrolet Camaro и Suburban, Mazda RX-7, ВАЗ-2102 и Nissan Fairlady Z.
На момент написания этой новости в голосовании приняли участие 3,5 тысячи человек.
Лучшим автомобилем сентября на Авто.ру стало купе Toyota Supra, а в августе первым оказался классический масл-кар Chevrolet Camaro.