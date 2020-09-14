Компания Hyundai показала машину без мотора, которую можно собрать в гараже

Названа лучшая машина августа на Авто.ру

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Дмитрий Елизаров

Голосование за лучшую машину августа на Авто.ру завер­шено! С большим отрывом победителем стало купе Chevrolet Camaro 1972 года выпуска с пробегом 72 тысячи километров.

  • Под капотом этого Камаро — мотор V8 рабочим объёмом 5,7 литра, который развивает 300 л.с. За этот авто­мобиль отдали свои голоса 22,2% участников опроса.

  • На втором месте расположился 340-сильный спортседан BMW M5 1993 года выпуска. За него проголосо­вали 14,4% участников опроса. Этот — почти «капсула времени»: исключи­тельно оригинальные детали, состояние нового авто­мобиля и небольшой пробег.

  • Замкнул тройку лидеров ЗАЗ 968 М. Он оценён во внушительные 700 тысяч рублей, но вполне обоснованно: у выпущенного в 1991 году Запорожца на одометре всего 79 километров.

  • Среди остальной десятки участников места распределились так: Toyota Altezza Gita (9,5%), BMW M4 (9,4%), Audi V8 (9,1%), Ford Focus (8,7%), BMW 7 серии (7,3%), Lotus Elise (5,1%) и Opel GT (3,8%).

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