Названа лучшая машина августа на Авто.ру

Под капотом этого Камаро — мотор V8 рабочим объёмом 5,7 литра, который развивает 300 л.с. За этот авто­мобиль отдали свои голоса 22,2% участников опроса.

На втором месте расположился 340-сильный спортседан BMW M5 1993 года выпуска. За него проголосо­вали 14,4% участников опроса. Этот — почти «капсула времени»: исключи­тельно оригинальные детали, состояние нового авто­мобиля и небольшой пробег.

Замкнул тройку лидеров ЗАЗ 968 М. Он оценён во внушительные 700 тысяч рублей, но вполне обоснованно: у выпущенного в 1991 году Запорожца на одометре всего 79 километров.