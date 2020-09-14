Названа лучшая машина августа на Авто.ру
Дмитрий Елизаров
Голосование за лучшую машину августа на Авто.ру завершено! С большим отрывом победителем стало купе Chevrolet Camaro 1972 года выпуска с пробегом 72 тысячи километров.
Под капотом этого Камаро — мотор V8 рабочим объёмом 5,7 литра, который развивает 300 л.с. За этот автомобиль отдали свои голоса 22,2% участников опроса.
На втором месте расположился 340-сильный спортседан BMW M5 1993 года выпуска. За него проголосовали 14,4% участников опроса. Этот — почти «капсула времени»: исключительно оригинальные детали, состояние нового автомобиля и небольшой пробег.
Замкнул тройку лидеров ЗАЗ 968 М. Он оценён во внушительные 700 тысяч рублей, но вполне обоснованно: у выпущенного в 1991 году Запорожца на одометре всего 79 километров.
Среди остальной десятки участников места распределились так: Toyota Altezza Gita (9,5%), BMW M4 (9,4%), Audi V8 (9,1%), Ford Focus (8,7%), BMW 7 серии (7,3%), Lotus Elise (5,1%) и Opel GT (3,8%).