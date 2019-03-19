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Названы лучшие иностранные бренды в России. Среди них – два автомобильных

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Андрей Шульдешов

Марки Mercedes-Benz и Toyota вошли в десятку лучших иностранных корпоративных брендов на российском рынке по версии премии Best Brands. Список лучших брендов был подготовлен крупнейшим в Германии институтом рыночных исследований GfK.

Эксперты GfK оценили более 300 брендов, представленных на российском рынке по рыночным показателям и их привлекательности для потребителей. В итоге отобраны 45 брендов, которые распределены по пяти номинациям (при этом один и тот же бренд может быть представлен в разных категориях). Отбор проводился на основе открытых данных о коммерческой деятельности компаний и результатов опроса 1500 человек.

Mercedes-Benz и Toyota вошли в десятку лучших корпоративных брендов наряду с Apple, Samsung, Nestle, Google, LG Electronics Rus, Pepsico Holdings, Procter and Gamble и Danon-Юнимилк. Полный список финалистов в разных номинациях приводит издание Forbes.

В каждой категории в итоге будет выбран один победитель. Результаты премии Best Brands объявят 9 апреля.

  • Премия Best Brands была основана в Германии в 2004 году. В России её вручение состоится впервые.

Какой ещё автомобильной марки явно не хватает в рейтинге лучших?

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