Названы лучшие иностранные бренды в России. Среди них – два автомобильных

Марки Mercedes-Benz и Toyota вошли в десятку лучших иностранных корпоративных брендов на российском рынке по версии премии Best Brands. Список лучших брендов был подготовлен крупнейшим в Германии институтом рыночных исследований GfK.

Эксперты GfK оценили более 300 брендов, представленных на российском рынке по рыночным показателям и их привлекательности для потребителей. В итоге отобраны 45 брендов, которые распределены по пяти номинациям (при этом один и тот же бренд может быть представлен в разных категориях). Отбор проводился на основе открытых данных о коммерческой деятельности компаний и результатов опроса 1500 человек.

Mercedes-Benz и Toyota вошли в десятку лучших корпоративных брендов наряду с Apple, Samsung, Nestle, Google, LG Electronics Rus, Pepsico Holdings, Procter and Gamble и Danon-Юнимилк. Полный список финалистов в разных номинациях приводит издание Forbes.