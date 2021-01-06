Итоги-2020: 12 самых интересных текстов года
Редакция Авто.ру
Знаете ли вы, что в 2020 году в Журнале Авто.ру вышло более пяти тысяч материалов?! И мы любим каждую новость, каждый тест-драйв, каждую подборку, игру и каждую статью в учебнике. Но есть тексты, которые мы вспоминаем с особой нежностью и теплотой. Чтобы вам не было скучно на длинных новогодних каникулах, вот те-самые-12-текстов, которые навсегда останутся в наших сердцах.
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Жизнь в моменте: история и тест-драйв удивительного De Tomaso Pantera
De Tomaso Pantera... уникальный и очень редкий автомобиль. Таких машин и на европейских дорогах мало, а чтобы пересчитать все экземпляры «Пантеры» в России, хватит пальцев на одной руке. Поэтому мы не преминули познакомиться с легендой настолько близко, насколько это возможно не покупая её. И знакомство это оставило неизгладимые впечатления.
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Hot or not? Тест провального хот-рода Plymouth Prowler, изменившего мир
Когда эта модель появилась в продаже в
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Цифровой уют: рассматриваем вживую детали нового Mercedes-Benz S-класса
Возможно, это главная новинка 2020 года. Причём свежий
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Когда-то рисовал Lamborghini, а теперь исправляет чужие ошибки: разговор с автодизайнером-блогером
SketchMonkey, вероятно, главный автомобильный дизайнер на YouTube. Этот парень берёт самые разные автомобили и буквально на пальцах объясняет, что не так с их внешним видом и как это исправить. Мы пообщались с художником, узнали, какие машины он считает самыми красивыми (а какие — самыми уродливыми), а также попросили его нарисовать современную версию ВАЗ-2108. И он согласился!
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Квиз: босс Volvo или стул из IKEA?
Да-да, мы тоже думали, что названия для мебели из IKEA формируются путём случайного распределения букв на бумаге. А потом наткнулись на списки составов советов директоров шведских автокомпаний и поняли, что почти такие же сочетания букв встречаются и там! Короче говоря, мы не могли не сделать эту викторину.
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Квиз: Из какого фильма эта фраза?
А вы любите кино так же, как любим его мы? Ну а фильмы про машины занимают в наших сердцах особое место. У вас тоже? Но насколько хорошо вы помните такие ленты? Сможете распознать название шедевра по короткой фразе, прозвучавшей в нём? Докажите это в нашем сложном, но интересном тесте.
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Пять причин не покупать мотоцикл. И одна — всё-таки сделать это
Вам надоели пробки, банальные четыре колеса, кондиционер и радио, которое слышно только вам, а не всей округе? И вы готовы променять всё это на кожаную куртку, шлем, а также лёгкость и свободу двухколёсной техники? Но у нас есть пять очень веских причин, почему торопиться с выводами и удовлетворять свою «хотелку» не стоит. И одна, по которой к этой самой «хотелке» всё-таки можно прислушаться.
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Они существуют! Мы нашли семь советских «капсул времени»
Отдельные советские «капсулы времени» встречаются довольно-таки часто. То кто-нибудь забудет «Волгу» в гараже лет на 30, а другой получит в наследство «Жигули», не ездившие с
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«Круче, чем Range Rover»: что писали за рубежом про машины из СССР
Вообще тема советских автомобилей не отпускала нас весь 2020 год. Помимо их поиска, мы разбирались с тем, что писала о продукции автопрома СССР зарубежная пресса. А писали о машинах наших отцов и дедов на капиталистическом Западе много и часто.
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Всё лучшее — этим. Как советские машины продавали за границей
«Ведь если о них писали, значит их кто-то покупал?!» — спросите вы. А то! Ещё как покупали! С тем, как Советский Союз пытался пополнить свои валютные запасы за счёт продукции Волжского, Ульяновского, Горьковского и других автозаводов, мы тоже разобрались.
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Нет, мир не перейдёт на электромобили: 5 главных препятствий
Кажется, о том, что то или иное государство отказывается от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в пользу электрокаров, из каждого утюга вещают чуть ли не по несколько раз в день. И действительно: «зелёных» моделей становится всё больше, инфраструктура расширяется. Однако на пути повсеместного использования электрических машин есть несколько непреодолимых пока препятствий. Разобрались, какие именно.
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Новинка года по версии пользователей Авто.ру
И наша главная гордость! Самая масштабная съёмка 2020 года! 16 самых главных новинок российского рынка в одном месте! И всё для того, чтобы вы могли рассмотреть их со всех сторон с помощью панорам, узнать то, чего ещё о них не знали, и выбрать самую важную премьеру прошедших 12 месяцев. Голосуйте, а то ваша ласточка проиграет!