Итоги-2020: 12 самых интересных текстов года

Вам надоели пробки, банальные четыре колеса, кондици­онер и радио, которое слышно только вам, а не всей округе? И вы готовы променять всё это на кожаную куртку, шлем, а также лёгкость и свободу двух­колёсной техники? Но у нас есть пять очень веских причин, почему торопиться с выводами и удов­летворять свою «хотелку» не стоит. И одна, по которой к этой самой «хотелке» всё-таки можно прислушаться.