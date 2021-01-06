Итоги-2020: главные события автомобильного мира

Итоги-2020: 12 самых интересных текстов года

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Редакция Авто.ру

Знаете ли вы, что в 2020 году в Журнале Авто.ру вышло более пяти тысяч материалов?! И мы любим каждую новость, каждый тест-драйв, каждую подборку, игру и каждую статью в учебнике. Но есть тексты, которые мы вспоминаем с особой нежностью и теплотой. Чтобы вам не было скучно на длинных новогодних каникулах, вот те-самые-12-текстов, которые навсегда останутся в наших сердцах.

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Жизнь в моменте: история и тест-драйв удивительного De Tomaso Pantera

De Tomaso Pantera... уникальный и очень редкий автомобиль. Таких машин и на европейских дорогах мало, а чтобы пересчитать все экзем­пляры «Пантеры» в России, хватит пальцев на одной руке. Поэтому мы не преминули познакомиться с легендой настолько близко, насколько это возможно не покупая её. И знакомство это оставило неизгладимые впечатления.

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Hot or not? Тест провального хот-рода Plymouth Prowler, изменившего мир

Когда эта модель появилась в продаже в 1997-м, никто не мог поверить в то, что это вообще возможно. Серийный авто­мобиль без крыши и с открытыми колёсами в двадцатом веке — вы серьёзно?! Однако во время очного знаком­ства выяснилось, что за ярчайшей внеш­ностью скрывается... впрочем, почитайте сами.

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Цифровой уют: рассматриваем вживую детали нового Mercedes-Benz S-класса

Возможно, это главная новинка 2020 года. Причём свежий S-класс не только показался на официальных фото­графиях и рассказал о себе в много­страничных пресс-релизах, но даже умудрился добраться до России! Мы были одними из первых, кто смог живьём посмотреть на главный седан планеты и разобраться с его основными фишками. Их оказалось столько, что можно набросать небольшую энциклопедию.

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Когда-то рисовал Lamborghini, а теперь исправляет чужие ошибки: разговор с автодизайнером-блогером

SketchMonkey, вероятно, главный автомобильный дизайнер на YouTube. Этот парень берёт самые разные авто­мобили и буквально на пальцах объясняет, что не так с их внешним видом и как это исправить. Мы пообщались с художником, узнали, какие машины он считает самыми красивыми (а какие — самыми уродли­выми), а также попросили его нарисовать современную версию ВАЗ-2108. И он согласился!

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Квиз: босс Volvo или стул из IKEA?

Да-да, мы тоже думали, что названия для мебели из IKEA формируются путём случайного распре­деления букв на бумаге. А потом наткнулись на списки составов советов директоров шведских авто­компаний и поняли, что почти такие же сочетания букв встречаются и там! Короче говоря, мы не могли не сделать эту викторину.

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Квиз: Из какого фильма эта фраза?

А вы любите кино так же, как любим его мы? Ну а фильмы про машины занимают в наших сердцах особое место. У вас тоже? Но насколько хорошо вы помните такие ленты? Сможете распознать название шедевра по короткой фразе, прозвучавшей в нём? Докажите это в нашем сложном, но интересном тесте.

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Пять причин не покупать мотоцикл. И одна — всё-таки сделать это

Вам надоели пробки, банальные четыре колеса, кондици­онер и радио, которое слышно только вам, а не всей округе? И вы готовы променять всё это на кожаную куртку, шлем, а также лёгкость и свободу двух­колёсной техники? Но у нас есть пять очень веских причин, почему торопиться с выводами и удов­летворять свою «хотелку» не стоит. И одна, по которой к этой самой «хотелке» всё-таки можно прислушаться.

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Они существуют! Мы нашли семь советских «капсул времени»

Отдельные советские «капсулы времени» встречаются довольно-таки часто. То кто-нибудь забудет «Волгу» в гараже лет на 30, а другой получит в наследство «Жигули», не ездившие с 1983-го. А теперь представьте место, где таких «капсул» сразу семь! Мы его обнаружили, съездили познакомиться и сфото­графи­ровать эти реликвии.

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«Круче, чем Range Rover»: что писали за рубежом про машины из СССР

Вообще тема советских автомобилей не отпускала нас весь 2020 год. Помимо их поиска, мы разбирались с тем, что писала о продукции автопрома СССР зарубежная пресса. А писали о машинах наших отцов и дедов на капитали­стическом Западе много и часто.

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Всё лучшее — этим. Как советские машины продавали за границей

«Ведь если о них писали, значит их кто-то покупал?!» — спросите вы. А то! Ещё как покупали! С тем, как Советский Союз пытался пополнить свои валютные запасы за счёт продукции Волжского, Ульяновского, Горьков­ского и других автозаводов, мы тоже разобрались.

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Нет, мир не перейдёт на электромобили: 5 главных препятствий

Кажется, о том, что то или иное государ­ство отказы­вается от авто­мобилей с двигате­лями внутреннего сгорания в пользу электрокаров, из каждого утюга вещают чуть ли не по несколько раз в день. И действи­тельно: «зелёных» моделей становится всё больше, инфра­структура расширяется. Однако на пути повсе­местного использо­вания электриче­ских машин есть несколько непреодолимых пока препят­ствий. Разобрались, какие именно.

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Новинка года по версии пользователей Авто.ру

И наша главная гордость! Самая масштабная съёмка 2020 года! 16 самых главных новинок российского рынка в одном месте! И всё для того, чтобы вы могли рассмотреть их со всех сторон с помощью панорам, узнать то, чего ещё о них не знали, и выбрать самую важную премьеру прошедших 12 месяцев. Голосуйте, а то ваша ласточка проиграет!

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