Лучшей машиной апреля на Авто.ру назван 60-летний Ford Thunderbird
Дмитрий Елизаров
Подведены итоги голосования за лучший автомобиль из тех, что выставлялись на продажу на Авто.ру в течение апреля. Неоспоримым лидером стало купе Ford Thunderbird, появившееся на свет почти 60 лет назад. Две других ступеньки пьедестала почёта заняли ещё один автомобиль американского происхождения и эффектный «японец», словно бы сошедший с трасс Need For Speed.
За Ford Thunderbird отдали голоса 21,2% участников опроса. Купе выпуска 1963 года оснащено 6,4-литровым мотором на 340 л.с. и находится в России более 7 лет, но при этом хранилось в тёплом и сухом помещении. Оценён ретромобиль в 6,4 миллиона рублей.
На втором месте с результатом 19,7% — ещё один «американец», но более современный. Это Dodge Challenger SRT Hellcat с двигателем, который считается самым мощным среди всех моторов марки. Ставший знаменитым 6,2-литровый V8 с нагнетателем развивает впечатляющие 717 л.с. и работает с
8-ступенчатым «автоматом». Стоит сверхмощный масл-кар 8,5 миллиона рублей.
«Бронза» в этот раз (17% голосов) досталась Nissan
GT-R2012 года, который, несмотря на возраст, оценён дороже Доджа на 90 тысяч. Такая цена связана с огромным количеством доработок, которое пережило купе. Продавец уверяет, что обошлись они примерно в полмиллиона евро, а двигатель GT-Rсейчас развивает около 1300 л.с.
Четвёртую строчку с небольшим отставанием (0,7%) заняла
ГАЗ-24«Волга» — рестомод с японским V8 под капотом и японскими же комплектующими в подвеске. Пятое и шестое места также с довольно скромным разрывом (8,9 и 8,1%) получили глубоко доработанный Ford Econoline 1974 года и вполне современная Toyota Supra в заводском исполнении (кстати, уже проданная). Аутсайдеров нынешнего голосования разделяют всего 0,2%. Экстравагантная ГАЗ 31029 «Волга» за 11 миллионов рублей получила 4,4% голосов, а дом на колёсах на базе ГАЗ Соболь (тоже уже нашедший владельца) — 4,2%.
Всего в опросе на момент подведения итогов приняли участие почти полторы тысячи посетителей Авто.ру.
Лучшей машиной предыдущего месяца стал Porsche 911 выпуска 1992 года — кабриолет, прошедший тщательную полную реставрацию.