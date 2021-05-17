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Лучшей машиной апреля на Авто.ру назван 60-летний Ford Thunderbird

Новости

Дмитрий Елизаров

Подведены итоги голосо­вания за лучший авто­мобиль из тех, что выстав­лялись на продажу на Авто.ру в течение апреля. Неоспоримым лидером стало купе Ford Thunderbird, появив­шееся на свет почти 60 лет назад. Две других ступеньки пьеде­стала почёта заняли ещё один автомобиль американ­ского происхож­дения и эффектный «японец», словно бы сошед­ший с трасс Need For Speed.

  • За Ford Thunderbird отдали голоса 21,2% участников опроса. Купе выпуска 1963 года оснащено 6,4-литровым мотором на 340 л.с. и находится в России более 7 лет, но при этом хранилось в тёплом и сухом помещении. Оценён ретро­мобиль в 6,4 миллиона рублей.

  • На втором месте с результатом 19,7% — ещё один «американец», но более современный. Это Dodge Challenger SRT Hellcat с двигате­лем, который считается самым мощным среди всех моторов марки. Ставший знаменитым 6,2-литровый V8 с нагнетате­лем развивает впечат­ляющие 717 л.с. и работает с 8-ступен­чатым «автоматом». Стоит сверх­мощный масл-кар 8,5 миллиона рублей.

  • «Бронза» в этот раз (17% голосов) досталась Nissan GT-R 2012 года, который, несмотря на возраст, оценён дороже Доджа на 90 тысяч. Такая цена связана с огромным количе­ством доработок, которое пере­жило купе. Продавец уверяет, что обошлись они примерно в полмил­лиона евро, а двигатель GT-R сейчас развивает около 1300 л.с.

  • Четвёртую строчку с небольшим отстава­нием (0,7%) заняла ГАЗ-24 «Волга» — рестомод с японским V8 под капотом и японскими же комп­лектующими в подвеске. Пятое и шестое места также с довольно скромным разрывом (8,9 и 8,1%) получили глубоко доработанный Ford Econoline 1974 года и вполне современная Toyota Supra в заводском испол­нении (кстати, уже проданная). Аутсайдеров нынешнего голосования разделяют всего 0,2%. Экстра­вагантная ГАЗ 31029 «Волга» за 11 миллионов рублей получила 4,4% голосов, а дом на колёсах на базе ГАЗ Соболь (тоже уже нашедший владельца) — 4,2%.

  • Всего в опросе на момент подведения итогов приняли участие почти полторы тысячи посетителей Авто.ру.

  • Лучшей машиной предыдущего месяца стал Porsche 911 выпуска 1992 года — кабриолет, прошедший тщательную полную реставрацию.

Голосовали? Согласны с итогами?

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